360发布扶助中小微数字化“共同富裕”战略，周鸿t演示360GPT“红孩儿”

3月29日下午，以“新技术、新服务、新格局”为主题的“2023数字安全发展与高峰论坛”举办。论坛现场，360集团发布扶助中小微企业数字化“共同富裕”战略，联合中国中小企业协会等单位正式启动“中小企业数字化发展联盟”。此外，360创始人周鸿t现场演示360GPT，宣布实行“两翼齐飞”人工智能发展战略。

360在业务中接触过上百万家中小微企业，发现它们在数字化过程中仍有不少的问题，市场缺乏有效供给和适用的产品与服务。如何解决？360调研发现，面向中小微企业的数字化产品需要满足部署门槛低、使用难度低和购买成本低的“三低”属性。

在长期实践中，360发现SaaS(软件即服务)化模式类似于个人互联网，不需要复杂的安装部署，使用体验非常简单，只要使用浏览器、APP就能获得服务，所具备的切入点小、部署快、轻量化、需求精准和见效灵等特点优势，正好解决了中小微企业的“三无”问题。

不仅如此，360还发现中小微企业在数字化过程中的普遍痛点是数据安全问题，360从安全入手切入推出“企业安全云”，开创了中小微企业数字安全的SaaS化服务模式，一年内就成功帮扶百万中小微企业完成数字化转型，并得到工信部认可，入选2022年度“国家中小企业公共服务示范平台”。

为了打造一个更大范围的SaaS生态，360进一步推出360SaaS商店，依托360安全浏览器，把SaaS服务的范围从数字安全扩展到数字化，汇集了市场上数百家厂商的各类SaaS服务，涵盖了中小微企业在客户管理、供应链管理、财务、税务、差旅管理、远程协作等全方位需求。

同时，SaaS商店也建立起了“三赢”的产业模式：第一，协助政府提供推进中小微企业数字化转型的抓手，第二，帮助SaaS服务商解决了推广和发展问题，第三，为中小微企业提供了更加全面的数字化服务。

中国中小企业协会联合360集团及多家行业社会组织和数十家数字化企业共同启动“中小企业数字化发展联盟”，搭建中小企业数字化服务平台。

未来，联盟将秉承同心合力、共赢未来的理念，汇聚数字化领域的优秀企业，实现战略协同、资源协同和能力协同，并通过技术赋能、资源整合的方式共同打造SaaS化数字服务平台，为中小企业提供优质的数字化产品、咨询、拓客等服务，帮助企业数字化转型，加速企业成长，助力国家数字经济高速发展。

发布会现场，周鸿t还对360的人工智能进行了演示，称：“很多人关心360的人工智能进展，今天把‘刚出生的孩子’抱出来给大家看看，叫360GPT还是360AI还没想法，希望大家多提宝贵意见，帮它起个名字”。

周鸿t坦言，在场景化、工程化、产品化、商业化方面中国拥有优势，有能力发展自己的人工智能大语言模型。但中国大语言模型距离GPT-4有两到三年时间差距，需要更多的宽容和耐心。

周鸿t还表示，对于人工智能将带来“失业潮”他持乐观态度。他说，人工智能大模型是全人类知识的集大成者，能够赋予普通人更强大的能力。此外，它“解锁”了专业技能的限制，让有才华但缺乏专业技能的人得以发挥才能。未来，使用GPT，学会“问问题”是最关键的技能。

作为一家搜索引擎厂商，360在发展人工智能大语言模型上具备数据获取和处理的工程化能力、人工知识训练、场景三大核心优势，将坚持“两翼齐飞”战略，先占据场景，同步发力核心算法技术。

在To C端，将推出新一代智能搜索引擎，并基于搜索场景推出人工智能个人助理类产品;在To SME端，将基于生成式大模型推出SaaS化垂直应用，如结合生成式AI的“苏打办公套件”和“企业即时通讯工具-推推”等，以解决中小微企业数字化转型难题;在To G&To B端，360已将核心数字安全能力融入安全AI模型，计划结合数字安全业务推出企业私有化AI服务，满足客户对私有知识、资产的索引需求。