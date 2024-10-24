Omdia：2029年全球电信网络API收入将达87亿美元

【天极网网络频道】10月24日消息，市场研究机构Omdia日前发布的最新研究预测，在用户身份认证API的推动下，电信网络API收入将激增，全球收入预计将从2023年的1.61亿美元增至2029年的87亿美元。网络API一直是电信行业的热门话题，因为运营商希望是自己的连接服务与众不同。

Omdia指出，号码验证和SIM卡交换应用程序接口将引领增长，减少诈骗确保数字交易安全。与传统的短信验证相比，号码验证应用程序接口提供了更快、更安全的替代方案。SIM交换应用程序接口已在银行业得到应用，其收入将从2023年的3300万美元快速增长至2029年的7亿美元。

Omdia运营商战略高级分析师Adam Mackenzie表示，网络API不仅能直接带来新的收入，还能通过连接性和新启用的服务带来更多收入。电信运营商已经采取了一种包容性的方法，因为给他们认识到生态系统中的每一方都会增加商业案例：超大规模运营商、聚合商、设备供应商和电信运营商正在共同努力，以提高安全性、应用质量和客户体验。

Omdia预计，用户身份认证API将占据收徒的大部分。SIM交换和号码验证已经在一些大型银行中得到应用，并为企业提供了明显的价值。

据悉，该预测包括深入的定兴分析和5个网络API类别的定量细分，其中包括17个网络API、11个特定API预测和4个地区。