架构、部署、运维三重突破 锐捷极简以太彩光4.0定义园区网络新范式

【天极网网络频道】在数智时代，园区承载了更复杂的业务场景和应用需求，这也让园区网络面临更严苛的挑战。在校园，智慧课堂、VR教学、4K/8K视频等应用对带宽和稳定性要求极高，传统网络因带宽瓶颈导致卡顿、眩晕等问题，影响教学效果。在医院，医生使用平板电脑移动查房时，网络不稳定、信号弱导致数据加载延迟，需要等待更多时间获取电子病历，影响了诊疗效率。在工厂、企业，海量设备的庞大规模不仅效率受限于网络，同时也让运维人员苦不堪言。

面对全新业务需求、海量设备接入，园区网络不仅是关键的联接基础设施，具备高效、稳定、可靠、易维护等优势的园区网络解决方案更已经成为“业务生产力催化剂”，助力企业与用户增效降本，紧握数智化发展机遇。

深耕行业多年的锐捷网络很早便洞察了园区网络在数智化浪潮中潜在的挑战，并自2021年起以“极简”为方法论，持续推进极简以太彩光方案的迭代演进――1.0“简”在入室接入，2.0“简”在弱电井管理，3.0“简”在网络架构，3.X“简”在供电管理……锐捷始终坚持让网络更简单、更高效，更契合用户业务的目标，现在也迎来了极简以太彩光4.0。

5月28日，锐捷正式发布极简以太彩光网络解决方案4.0。极简以太彩光4.0通过架构、部署、运维等多维度的升级，全面赋能教育、医疗、企业等多园区场景，拓展未来网络的应用边界。锐捷网络EBG解决方案部总经理刘福能表示，当全光网成为行业共识，锐捷以极简以太彩光4.0定义下一代园区网络的“黄金法则”――架构极简、部署便捷、扩展灵活、运维智能!



锐捷网络EBG解决方案部总经理刘福能

发布会上，锐捷指出在数智化转型进程中，万物互联设备连接数量持续增长，网络需要更灵活的扩展性作为支撑，与此同时“AI+X”等创新解决方案对网络带宽需求持续增加，需要更高效网络保障AI算力的充分释放。在此基础上，客户对于网络可靠性的要求也与日俱增，保证生产力稳定。

数智化趋势快速发展和传统网络架构之间的割裂，导致当前园区网络有不得不面对的三大难题――架构之殇、运维之难、扩展之困。例如高校的实验室改造、医院的科室调整，受限于复杂的网络架构、较差的扩展性不得不承受漫长的施工周期和更高的成本，而学生设备、教职工终端等组成的庞大终端数量让传统运维工具难以实时定位故障，手动排查耗时也要数个小时，而且还有假期设备限制耗电等增加运营成本的痛点。

刘福能提到，传统“铜缆+三层架构”正逐步成为业务发展的桎梏，而PON方案由于分光机制，导致带宽瓶颈。而想要构建符合数智时代需求的园区网络，需要从底层破局，围绕客户需求，给出更匹配的解题思路。

锐捷的答案就是极简以太彩光网络解决方案4.0，带来五大创新――打破CWDM局限，突破实现单纤双向，单端口时50GPON的3.2倍，达到160G性能;全网网元单纤互联，且支持免打光确认收发配对，效率更高更可靠;极简透明汇聚，支持单双归属应用部署;打造UNC-AS统一网络中心，实现网络开局至运维的全生命周期统计管控分析，简化网络运维;支持网络数字孪生，以“电子位图+拨测+黑匣子”让光网络可视可管可优。

锐捷网络坚持极简理念，在布局以太光网络的几年间取得了上百项专利，打造了超过100款场景化产品，极简以太彩光入室超过26万间，规模服务于多个行业。锐捷无线交换产品事业部极简以太彩光方案产品经理陈献文在解读彩光4.0方案时也以“三个‘简’字”系统梳理了彩光4.0的核心价值。

“简架构”：极简以太彩光4.0方案通过1:16高密彩光技术、单端口160G带宽能力，将网络性能提升至业界2倍以上，支持单框1536个终端接入，入室独享万兆，为用户带来优质用网体验。同时，通过大二层无源组网设计，实现弱电间“零运维”，有效降低能耗与故障风险，为超大园区部署提供架构保障。

“简部署”：凭借全网网元的单芯互联，极简以太彩光4.0方案做到了从核心到终端仅需一根光纤，与业界方案相比，光缆用量与熔纤节点均减少50%，施工效率提升一倍。同时，透明汇聚模块具备更大操作空间，支持单/双归属灵活部署，满足多样化应用需求并优化工程实施体验。

“简运维”：极简以太彩光4.0方案基于UNC-AS统一网络中心与网络数字孪生技术构建可视化运维体系。通过电子位图、链路拨测、黑匣子分析等手段，实现从光缆、设备、端口到位置的全链路可视、可控、可优，运维效率大幅提升。锐捷从运维场景的痛点需求出发，让网络运行状态实现实时掌控，给出更精准系统信息过滤无效告警，支持分钟级故障定位与恢复，显著提升网络的业务保障能力与韧性。

在发布极简以太彩光网络4.0的同时，锐捷网络也公布了面向教育、企业、医疗三大行业的场景化方案，由此赋能行业及客户更新网络部署，为数智化新质生产力跃升打好基础。

“彩光”赋能教育行业业务提质、管理提效

在教育行业，面对学校光纤改造中光缆资源复用难、机房空间紧张等问题，彩光4.0通过高密彩光、单芯互联和无源架构，为校园网络提供高效、易管、可持续的建设路径，助力校园多场景网络能力提升。教学场景，实现万兆光纤入室，单房间支持16个千兆终端，配合双万兆PoE++供电与Wi-Fi 7 AP，保障AR/VR、4K/8K等高带宽教学需求;校园办公场景，支持光面板AP与彩光交换机灵活部署，结合SDN集中管理平台，实现网络自动配置与低复杂度运维;宿舍场景，通过集中供电主机与透明汇聚设计，解决私拉乱接隐患，提升网络稳定性与管理可控性。

“彩光”为企业打造业务“0中断”数字化园区

面向企业园区，彩光4.0以“核心+瘦接入”极简架构替代三层组网，通过无源透明汇聚降低故障节点，引入冗余设计与多级可靠机制，实现园区业务“0中断”运行。其核心创新包括：带宽扩容支持Wi-Fi 7一纤通达与2.5G/10G平滑升级，桌面可用带宽提升24倍;灵活部署兼容电口AP利旧，适配不同空间形态，业务扩容效率提升50%;智能运维通过全栈可视化与电子地图联动，5分钟定位故障设备，10分钟完成业务恢复，整体运维效率提升80%。

另外，彩光4.0通过单芯互联减少熔纤节点，弱电间无源化设计降低能耗与故障风险，为制造、仓储等场景提供高稳定性、低时延的网络支撑，助力企业构建敏捷、可靠的数字化基础设施。

“彩光”实现医疗诊疗业务连续性升级

围绕医疗行业对于网络高性能、稳定可靠、低时延等迫切需求，彩光4.0通过全光86面板交换机、零漫游主机AP与光网络融合，实现诊室调整2分钟上线、移动查房无缝漫游、影像秒级加载，保障诊疗业务连续性。方案的优势在于，灵活接入支持有线、无线与物联网终端一体化连接，房间级基站就近接入与PoE/PCIE扩展按需拓展;网络简化采用无源汇聚架构替代传统弱电井有源设备，降低故障率并提升环境安全性;智能运维通过AI平台实现终端秒级识别与IP智能分配，结合端到端可视链路与房间级定位能力，一键阻断非法接入，确保诊疗业务高效运行。

彩光4.0在简化运维的同时，以单纤互联、集中供电与无源设计为核心，解决医疗场景中设备密集、线缆混乱等问题，提供稳定、安全的网络环境，加速医院数智化转型。

写在最后

在数智化浪潮中，园区网络如同“血管脉络”，承载着教育、医疗、企业等多场景的复杂业务需求。然而，当智慧课堂的4K/8K视频卡顿、医院移动查房的电子病历加载延迟、工厂海量设备的网络拥堵成为常态，传统网络就像“毛细血管”，虽然尽职尽责却终究受上限制约。

锐捷发布的极简以太彩光网络解决方案4.0就像给园区网络重塑“血脉”，多项创新升级重新定义园区网络的底层范式，破局架构之殇、运维之难、扩展之困。同时，锐捷深耕行业打造的场景化解决方案，能够将技术创新、产品能力更有针对性地转化为提升客户业务效率的催化剂，为千行百业的数智化发展铺路架桥，践行让网络更简单、更高效的初衷。