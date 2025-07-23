2025年上半年移动互联网累计流量达1867亿GB

【天极网网络频道】7月22日，工业和信息化部公布的《2025年上半年通信业经济运行情况》中指出，2025年上半年电信业务收入保持正增长，电信业务总量增长较快。其中电信业务收入累计完成9055亿元，同比增长1%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长9.3%。

数据显示，截至6月底，5G基站总数达到455万个，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达18.1亿户，比上年末净增1993万户。其中，5G移动电话用户达11.18亿户，比上年末净增1.04亿户，占移动电话用户的61.8%。

在2025年上半年，移动互联网累计流量达1867亿GB，同比增长16.4%。6月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到20.75GB/户・月，同比增长14.4%，比上年底高1.05GB/户・月。快看看自己的流量消耗是否达到了均值？

地区发展情况方面，各地区移动互联网接入流量增速保持两位数水平。上半年，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到780.4亿GB、441.8亿GB、534.3亿GB和110.3亿GB，同比增长15.7%、16.7%、15.4%和25.8%。

相比之下，传统电话通话量持续下滑，上半年，移动电话去话通话时长完成1万亿分钟，同比下降5.6%。不过移动短信业务量快速增长，全国移动短信业务量同比增长22.3%，移动短信业务收入同比增长2.2%。