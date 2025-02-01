过年了，网络安全这根弦可得绷紧喽

【天极网网络频道】今天是大年初四，想必大家都沉浸在喜迎新春的欢乐氛围中，纷纷开启购物、社交、出行等活动。不过，在尽情享受这节日的欢快之时，网络安全问题可绝不能有半点大意。

今天就来聊一聊需要注意的网络安全事项：

网购防骗，平台得选对

春节购物潮一来，网上买东西的人越来越多。在享受线上购物便捷的同时，我们务必擦亮双眼，精心挑选那些资质完备、信誉良好的正规平台。千万不能因为贪点小便宜，就轻信那些来路不明的购物链接。有些链接打着 “限时秒杀，品牌商品一折起” 的幌子，看着特别诱人，可一旦点进去，就有可能瞬间跳转到一个仿冒的虚假支付页面。

社交避雷，链接别乱点

过年期间，网上社交也热闹起来。这时候，要小心社交网络上的虚假信息和诈骗套路。陌生人发的消息和链接，别轻易相信。特别是分享个人信息或者发活动的时候，一定要保护好隐私，别把个人信息随随便便就泄露出去。

2024年5月，浦城的Z先生在家中接到陌生电话。对方称Z先生手机可能被小孩拿去玩并开通了一项服务，微信每月要扣800元，一年扣2万多元，还询问 Z先生是否需要该服务，若不需要可关闭。Z先生询问关闭方法，对方发来带网址短信。Z先生打开网址后，“客服”让他把银行APP的钱转到微信并输入手机号，随后Z先生微信里的3800元就不见了。

手机APP，防护要到位

春节出行人多，各类手机APP用得更频繁。咱得重视手机和移动设备的安全，系统和软件该更新就更新，再装个靠谱的安全防护软件。那些没经过验证的 APP，千万别图新鲜就下载，要不然染上恶意软件，个人信息被偷走，那可就麻烦大了。

2025年1月19日，王力宏工作室发布声明，称近期公司发现不法分子冒充其名义实施诈骗。不法分子通过发送快递、诱导扫描二维码进群、安排 “听歌返现” 任务等手段获取被害人信任，随后诱使被害人下载诈骗App并骗取钱财。

家庭网络，密码要复杂

家庭网络安全在春节前也得重点关注。给家里网络设置个复杂的密码，路由器和网络设备的固件也得及时更新。还有，不要用公共Wi-Fi传输敏感信息，比如银行卡账号密码，以免遭受网络诈骗或信息泄露等风险。

春运出行，反诈应记牢

春运期间，车票那是一票难求，一些不法分子就瞅准了大家着急买票回家的心理，挖空心思设下各种购票陷阱。他们会制作一些仿冒官方的 “钓鱼” 网站，用 “低价车票”“内部票”“黄牛票” 这些噱头来吸引大家点击。一旦在这些虚假网站上输入个人信息和银行卡号进行购票操作，钱也就跟着打水漂了。买票一定要通过铁路部门官方网站 12306、12306手机APP或者其他正规的售票平台。

公共电脑，用时多留意

公共电脑可能被不法分子植入恶意软件或者病毒，咱一用，个人信息就可能被偷走。在公共电脑上登录账号、支付啥的，风险太大了，所以尽量别用公共电脑干这些事。

值得一提的是，1月19日，“网信中国”微信公众号发布的信息显示，中央网信办决定即日起开展为期1个月的“清朗・2025年春节网络环境整治”专项行动，进一步聚焦春节期间网民常用的平台环节和服务类型，集中整治人民群众反映强烈的网络生态问题。通过这一行动，能够有效减少信息泄露、网络诈骗等问题的发生，保障广大民众在春节期间能够安心享受网络带来的便利。