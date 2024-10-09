统筹算力布局加速AI应用落地 锐捷多维度赋能智算网络

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不同于2023年的百模大战，如今大模型、AIGC等创新技术已经加速迈入落地应用阶段，从“+AI”向着“AI+”稳步过渡。由此也对于算力提出了更高要求，并需要高效、可靠的网络“运力”来打通AI赋能千行百业的数智化道路。在2024中国算力大会致辞中，工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策表示，算力是新型信息基础设施的重要内容，加快全国一体化算力网络建设，对于优化算力统筹布局、加强算力供需有效衔接、提升算力应用效能具有重要意义。

AI算力布局持续推进、应用生态快速扩展，提出了“高吞吐”“低时延”等无损网络需求，这对于乘AI浪潮而起的智算网络而言，是机遇更是挑战。

在9月25日至27日的2024中国国际信息通信展览会(PTEXPO 2024)，锐捷网络运营商网络事业部副总经理余晓隆接受天极网采访时提到，不同于此前规模化建设智能算力，当下及未来行业将处于“建设好算力到用好算力”的发展过程，其间一项重要工作就是如何将大模型、AIGC等技术成果转换为赋能千行百业业务应用的新质生产力，这也是锐捷网络为客户提供网络产品及解决方案的发力点。

PTEXPO 2024展会上，锐捷网络带来了包括5G网络的全场景深度覆盖解决方案、针对家庭和企业的Wi-Fi网络方案、数据中心网络(DCN)在人工智能(AI)领域的应用、智算互联大吞吐无损传输的广域网方案等一系列创新技术和产品。围绕智算网络发展，以及如何赋能客户、携手合作伙伴完善智算网络布局等话题，锐捷网络运营商网络事业部副总经理余晓隆做了详细介绍。

多维度赋能智算网络，助力客户释放AI价值

AI赋能行业加剧了网络应用场景、业务场景的多元化及复杂度。更重要的是，除了客户对于智算网络提出的新诉求外，客户面临的痛点难点以及各自构建算力网络的能力也参差不齐。对此，余晓隆提到，锐捷网络不仅提供产品与解决方案赋能，更结合深耕行业多年优势从用户需求出发，利用AI能力为客户规划、定制更为符合场景需求的网络解决方案。

创新产品及解决方案，推进生态链合作

在关键的数据中心网络业务层面，锐捷网络提供的产品及解决方案受到了广泛认可，市场占有率表现出色。目前，锐捷网络围绕智算中心网络构建了全栈产品方案，包括基于RoCEv2优化的AI-Fabric智算中心网络解决方案、基于DDC的AI-FlexiForce智算中心网络解决方案等。与此同时，锐捷网络规模交付建设了数量众多的万卡集群、具备丰富的GPU服务器对接、端侧通信库优化和RoCEv2调优等经验，由此提供端到端的网络通信调优服务为客户解决业务难题、痛点。

值得一提的是，为了加速智算网络发展，锐捷网络在生态构筑、标准制定等方面积极投入。在2024中国算力大会上，中国移动携手锐捷网络等带来了GSE全调度以太网商用标准。

面向数据中心、智算中心的网络架构需要解决的一个关键问题就是网络拥塞，做到稳定算力、高效调度、避免丢包，保证网络均衡及更高的算力利用率。针对智算网络需求痛点的优化，余晓隆表示锐捷网络将持续耕耘，携手生态合作伙伴共同加速技术演进和标准完善。

回顾过去一年，不仅大模型有百模大战，智算网络也涌现了大批新技术，GSE全调度以太网就是其中之一。作为中国移动主导，联合产业生态，共同发布的中国AIGC智算网络新标准，GSE技术具有中国自主技术知识产权的智算中心网络标准，新增GSE以太网帧头，继承了标准以太网的技术和生态优势。本次算力大会上发布了GSE1.0和GSE2.0三本标准，《GSE1.0 算网协同技术标准》、纯网侧技术标准《GSE 2.0网络侧优化技术标准》和端网协同技术标准《GSE2.0 端网协同技术标准》。

同时，中国移动也联合锐捷网络发布GSE2.0的纯网侧商用样机。在今年8月份，锐捷网络在中国移动完成首个GSE商用网络试点验证，通过动态负载均衡、路径切换、流量排序等均衡调优手段，网络利用率超过95%。试点网络采用信令请求授权和响应机制，由目的端设备统一进行全网端到端流量调度，省去大量调参时间，提升整体算效，在LLaMA2-13B大模型测试中业务性能提升超过50%。

关注AI落地行业应用，解决客户痛点

余晓隆在分享中提到，除了构筑算力集群、智算中心进行大规模AI训练推理之外，未来从智能算力应用角度来看还将进一步发展“垂直算力”，也就是针对行业的细分布局，围绕行业打造的AI算力解决方案与应用。比如他提到，企业客户希望AI将其行业相关的知识库进行整合应用，优化业务流程提升效能，对此锐捷网络也提供了更有针对性的产品与解决方案。

AI落地应用，从云端走向终端，网络不仅扮演着加速剂的角色，同样也获得了AI赋能。余晓隆指出，锐捷网络将AI与网络业务应用融合，把此前需要人工配置和优化的环节交由AI完成，不仅智能便捷、提升效率，还降低人工运维成本。

而且“AI+网络”也是AI与行业深度融合的应用场景之一，不仅可以在硬件端(如芯片)整合AI能力，同时针对网络需求训练、调优后可以帮助智算中心带来能效提升。随着解决方案成熟，发挥AI优势还能够针对网络实际情况“预先”处理隐患，或者自动完成调优。

发挥自身经验优势，赋能客户优化业务

锐捷网络从数据中心、智算中心等核心网络架构积累的能力、生态优势以及自身对于AI的灵活运用，还将赋能更多中小客户及行业用户提升网络体验。如锐捷网络通过与运营商合作，由运营商集成的方式来赋能最终客户，降低其构建所需智算网络的门槛，实现网络架构优化，进而服务其相关业务。

锐捷网络还推出了AI算力规划的模拟仿真平台、智算网络自动化交付和运维平台。余晓隆介绍道，即使客户没有专业的网络架构人才，也能够凭借这些平台工具快速了解自身业务所需要的算力等资源，并利用平台提供的参数工具，快速完成规划和方案定制，做到AI应用与业务融合。

最后还有一个关键点――节能降本。算力需求持续上涨，也让数据中心能耗居高不下，有数据预计到2030年，中国数据中心能耗总量将超过4000亿千瓦时。无论是政策引导，还是数据中心节能降本需求，发展绿色算力均势在必行。尽管网络不同于CPU、GPU等“能耗大户”，但是凭借效能提升还是有助于把控运营成本并实现绿色节能。余晓隆表示，在绿色节能方面锐捷网络重点关注四个方面――第一，关注芯片最新制程工艺，把控住网络设备最高能耗的一个源头;第二，优化设计减少设备不必要能耗，并提升电源转换效率;第三，升级业界创新技术，例如正被广泛采用的液冷解决方案，未来交换机、光模块等可能也会实现液冷;第四，网络整体解决方案的架构和管理调优。

余晓隆还指出，锐捷网络有专门的团队关注节能领域的研究和技术创新。并且，凭借锐捷网络针对场景提供定制化解决方案等能力，不仅是针对数据中心，还能将节能举措扩展至更多业务场景，通过效率提升、架构精简等方式在满足客户需求的情况下降低能耗，推进绿色可持续发展。

写在最后

AI+行业、AI+应用、AI+终端的百花齐放已经证明了AI的价值，但想要大规模普及、提升易用性，算力、存力、运力缺一不可。特别是随着AI由云端向边缘、终端侧部署，端到端的AI能力更需要高效、可靠、安全的网络连接加持，赋能应用场景并加速创新。

想要把握住网络基础设施升级，构建智算网络等机遇，产品及解决方案提供商就需要面对数据中心、千行百业及用户万象纷呈的应用需求。而且，正如锐捷网络运营商网络事业部副总经理余晓隆所分享的，在这个过程中，还需要考虑到客户痛点及能力，提供定制化产品、简化部署和运维的平台及服务。

未来锐捷网络还将围绕构建智算网络、完善生态体系、加速AI连接各行各业带来哪些创新产品、解决方案、服务，让人期待。