商用一周年，5G-A产业交出了一份怎样的成绩单？

【天极网网络频道】2024年6月18日，3GPP Release 18(以下简称“R18”)标准正式冻结，标志着5G-Advanced即5G-A商用序幕的开启。自那时起，5G-A技术便从概念设想逐步迈向实际应用的广阔天地。时光飞逝，转眼间，我们已然迎来5G-A商用一周年这一关键节点。

根据2025世界移动通信大会・上海(MWC 上海 2025)披露的最新数据，截至目前，中国已有300多个城市完成5G-A网络覆盖，30多个省份推出5G-A主套餐，用户数突破1000万。由此可见，在中国，5G-A已实现从技术标准到规模商用的快速落地，展现出强劲的发展动能与广阔的市场潜力。

自3GPP R18标准冻结以来，5G-A技术取得了令人瞩目的发展成果。具体来看：

网络性能跃升

5G-A作为5G的演进技术，在带宽、时延、连接密度等关键性能指标上实现了质的飞跃。通过载波聚合技术，5G-A能够整合多个不同频段的资源，大幅提升网络容量和用户体验。以中国移动在杭州的5G-A载波聚合示范区为例，该示范区通过整合700MHz、2.6GHz和4.9GHz三个频段，实现了下行速率突破4Gbit/s，构建了高密度、连续覆盖的高速网络环境。在这一示范区中，700MHz频段负责广覆盖，确保信号能够延伸至各个角落;2.6GHz和4.9GHz频段则提供大容量和低时延支持，满足了复杂场景下对高速率和低延迟的严格要求。这种多频段协同工作的模式，使得用户在观看高清视频、进行云游戏等应用时，能够享受到流畅、无卡顿的体验，视频加载速度极快，云游戏中的操作响应几乎是实时的，达到了毫秒级响应，彻底改变了以往网络延迟对用户体验的限制。

超大规模MIMO(多输入多输出)技术也是5G-A的一大亮点。该技术依托天线数量的大幅增加，显著提高了频谱效率并扩大了覆盖范围。在实际应用中，超大规模MIMO技术使得基站能够同时与更多的用户设备进行通信，而且信号传输的稳定性和质量得到了极大提升。在人员密集的公共场所，如大型商场、体育场馆等，以往在众多用户同时连接网络时，常常会出现网络拥堵、信号不稳定的情况，但5G-A的超大规模MIMO技术有效解决了这一问题。即使在大量用户同时使用网络的高峰时段，每个用户依然能够获得稳定、高速的网络连接，无论是浏览新闻资讯、观看视频还是进行移动支付等操作，都能够快速完成，大大提升了用户在公共场所的网络使用体验。

运营商积极布局

2025年是我国5G正式商用的第6年，5G-A开启了5G应用的“下半场”。三大电信运营商积极布局5G-A网络建设和应用推广，采取了一系列差异化策略，推动5G-A规模化发展。

2024年3月，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，首批100个城市商用，并计划年内扩展至300城，建成全球最大规模5G-A商用网络。聚焦RedCap、三载波聚合等技术，提升网络性能;采用分层部署策略，为高价值业务和商务用户提供差异化服务，应对流量增长放缓和业务同质化挑战，激发市场需求。

中国电信通过能力构建、生态协作和应用落地推进5G-A升级。2024年在121个城市规模部署约7万站，Redcap覆盖超200城。联合华为等厂家创新试点，完成RedCap与载波聚合的规模化部署，共同制定新技术标准。融合套餐和固移协同策略，整合服务，建立示范区。南京滨江低空经济验证组网，采用5G-A通感一体化技术，实现低空飞行器精准监测和轨迹追踪，展示广阔应用前景。

中国联通发挥差异化网络能力和智能化服务优势，推动5G-A在公众市场和行业市场共同发展。2024年在300个城市部署载波聚合，150个城市升级Redcap。与格力、华为合作，完成5G-A工业基站商用部署，利用内生确定性网络技术和多频多载波组网，实现“黑灯工厂”目标，推动智能制造升级。

产业链上下游协同创新

除此之外，通信设备制造商、终端厂商等也在积极布局5G-A产业，通过合作研发、战略联盟等方式，推动5G-A与AI的融合创新，探索新的商业模式和应用场景。华为作为通信设备制造领域的领军企业，积极参与5G-A技术的研发和标准制定，与全球运营商紧密合作，共同推动5G-A网络的建设和应用。

例如，在2025 MWC上海期间，华为展示了一系列5G-A与AI融合的创新成果，包括智能切片、网络自动化运维等技术，为运营商提供了更加智能化、高效化的网络解决方案。同时，华为还与众多行业企业合作，探索5G-A在工业、交通、医疗等领域的应用，推动5G-A技术在各行业的落地生根。

中兴通讯展示了一系列无线网络创新产品和解决方案，致力于支撑全球运营商构建站点极简、全场景覆盖、深度融合AI的5G-A移动网络，加速迈向万物智联新时代。

毫无疑问，随着5G-A技术的发展和商用，终端设备的支持也越来越重要。目前，已有众多手机厂商推出了支持5G-A技术的智能手机，如华为、小米、OPPO、vivo等。这些手机不仅具备高速的网络连接能力，还在芯片、天线等硬件方面进行了优化，以更好地支持5G-A的各项技术特性。

预计到2025年底，超百款手机和CPE终端将支持5G-A，过亿用户可享受卓越的网络体验。随着终端设备的不断丰富和普及，5G-A技术将能够更好地触达用户，为用户带来更加便捷、高效的通信体验，同时也将进一步推动5G-A应用场景的拓展和创新，促进5G-A产业的繁荣发展。

写在最后：

回首5G-A商用一周年的征程，从标准冻结时的技术蓝图，到如今网络覆盖全国300余城、千万用户畅享高速互联的生动实践，每一步跨越都镌刻着科技创新的力量。展望未来，可以肯定的是，5G-A作为通向6G的关键桥梁，将在技术创新的浪潮中持续进化，持续赋能千行百业，推动数字经济与实体经济深度融合。