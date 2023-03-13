威胁情报领域的强强联合，锐捷网络与腾讯安全会擦出什么火花？

【天极网网络频道】如今，威胁情报已经成为网络安全的热点领域之一，越来越多的企业开始围绕威胁情报技术及商业模式开展探索，并通过“战略合作”的方案，实现强强联合，共同建设“威胁情报生态”。不久前，锐捷网络与腾讯安全正式签署战略合作协议，双方于威胁情报领域强强联合并持续探索，共同打造生态合力，并发布一款集成了腾讯安全威胁情报的新一代防火墙，为客户提供更具价值的安全保障体系。

数字化趋势下，威胁情报面临哪些挑战？

近年来，威胁情报作为网络安全的热点领域之一，呈现出持续稳定发展的态势。Gartner预测，威胁情报领域的支出将以15.8%的复合年增长率持续增长，预计到2025年达到26亿美元(备注1)。相比全球市场，尚处于发展初期阶段的国内威胁情报，在网络安全环境发展与国家政策的双重驱动下，更是成为政企机构信息安全防护体系的标配，各类产业主体亦围绕威胁情报技术及合作模式开展探索，推动威胁情报标准化和共享机制的建立。

是机遇更是挑战。作为企业安全防御“化被动为主动”利器，威胁情报能够协同云工作负载保护平台、防火墙、WAF、SOC等各类安全工具赋能企业安全运营建设，通过提前获取黑客的攻击工具、途径、意图等方式，帮助企业识别和预防威胁信息，降低安全风险。然而，传统威胁情报在国内企业实际应用中，仍然存在门槛高、利用率低、覆盖面小、难以共享等缺陷。腾讯安全威胁情报产品高级经理高睿表示：“中小型客户受限于成本和使用难度，整体渗透率不高，成为企业构建安全防护体系的掣肘。”



腾讯安全威胁情报产品高级经理高睿

事实上，威胁情报具有一定的技术壁垒，对海量数据处理能力、响应速度、自动化及人才能力提出一定的要求。另外，企业要想用好威胁情报，除了具备数据整合、深度挖掘、情报分析能力外，还需要方法论、高质量的威胁情报作为支撑，否则威胁情报的利用率将会贬低。信通院云安全专家孔松表示：“目前，国内威胁情报服务质量参差不齐，企业威胁情报实践率不高。”



信通院云安全专家孔松

在孔松看来，解决传统威胁情报方案带来的安全缺陷，需要多个维度建立威胁情报效能评价标准，规范威胁情报服务能力。此外，威胁情报厂商与安全设备厂商还应该加强互补联合，实现威胁情报与安全设备的集成协同。基于此，锐捷网络与腾讯安全通过强强联手、“软硬结合”的方式，进行情报引擎实战化应用的深入探索，推动“威胁情报生态”的建设。锐捷网络安全产品事业部产品规划总监蔡铮鸣表示：“此次合作，双方基于多年来在各自领域的持续深耕，为客户提供更具价值的安全保障体系。”



锐捷网络安全产品事业部产品规划总监蔡铮鸣

强强联合优势互补，共建威胁情报生态

合作双方在各自领域都有着不可小觑的优势。在威胁情报方面，腾讯安全威胁情报中心TIX拥有强大的情报生产能力，依托二十余年网络安全实战经验，以及大数据智能分析能力，打造了具备基础情报能力、业务情报能力和风险检测能力的威胁情报大数据平台。高睿表示：“腾讯安全不仅拥有运营基础情报数据能力，还能够结合客户的业务特点，不断演进情报能力。”

在安全能力方面，锐捷深耕网络安全领域20年，作为技术积累深厚的综合性网络厂商，从整网安全视角出发，打造融合“网络+安全”的防护体系。锐捷具备大量To B市场的情报来源，并在2022年推出的新一代Z系列防火墙，具备精细化的安全策略，提供下一代防火墙的强大安全防护能力。蔡铮鸣表示：“目前，锐捷网络涵盖了安全软件、安全硬件、安全服务等在内的17个安全品类，充分满足用户对于等保2.0、网络安全法律法规的相关要求。”

在此次战略合作中，腾讯安全强大的威胁情报能力与锐捷威胁情报和新一代Z系列防火墙实现深度集成，双方于威胁情报领域强强联合并持续探索，共同打造生态合力。

在合作开发实施过程中，锐捷和腾讯深度调研防火墙产品的场景特点，结合腾讯安全大数据能力，锚定情报应用场景关键点。腾讯提供整套情报TIX-SDK集成套件和授权，锐捷在此基础上进行锐捷威胁情报的融合，并联合创新突破阻断时效性、精准度、性能等多项难题。同时，基于安全场景价值创新，双方强强联合，推出本地情报融合型新一代防火墙。

具体而言，锐捷在业内率先把威胁情报通过本地SDK方式与现有安全设备集成，大大提升了威胁的检出覆盖面及识别率，实现精准防控、实时阻断。腾讯安全的多情报源本地SDK库与锐捷新一代防火墙结合，让客户网络边界具备了较强的出站安全检测和阻断能力，风险本地识别，大大降低识别时间，实现本地检测与阻断。

此外，双方还对情报库进行日更及触发式更新，同时利用AI赋能，提升动态变种的DGA域名检出率，使情报库及时更新，实现精准防控，通过云端+本地基于信誉的高效防护和性能优化，全面提速情报、IPS检测性能。



锐捷网络安全产品事业部总经理项小升&腾讯安全总经理陈龙

锐捷网络作为一家主营网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案三大业务的厂商，基于完善的品类，其综合性优势突出。凭借20年来的行业深耕，锐捷网络拥有丰富的应用场景。腾讯安全总经理陈龙表示，“锐捷懂行业、懂场景，能够更深地触达行业”。 高睿则表示，“基于锐捷广泛的客户基础，腾讯 “威胁情报”被集成后，获得了更高价值的实践经验，收到更多具体使用场景的反馈，从而增强了腾讯安全的产品能力”。锐捷网络有较强的B端安全实践能力，腾讯提供原子能力，双方共同将威胁情报普惠到更广泛的应用场景中，为更多的用户层带来优质的安全服务。

此次战略合作还推动了威胁情报生态的重要探索。高睿在演讲中提到，“数字经济时代，需要进一步加强行业资源的有效配置，形成良性生态和通畅渠道，提升安全管理效率，实现生态共赢”。未来，双方将进一步发挥资源、技术及市场优势, 构建体系化安全生态，为产业数字化升级保驾护航。

写在最后

随着国家对网络安全的重视程度提升，各行各业企业迫切需要一个更加系统的安全平台或解决方案，来体系化解决威胁事件的检测、溯源、取证、响应与处置问题，威胁情报也将朝着更加场景化、行业化的方向发展，并进一步用于政企信息安全防护的方方面面。面向未来，蔡铮鸣坦言，锐捷网络将与腾讯安全持续合作，并探索威胁情报的应用场景、优化应用体验，为用户提供更高价值的安全解决方案。