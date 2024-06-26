2024 MWCÉÏº£ | ÖÐ¹úµçÐÅ¿ÂÈðÎÄ£º°ÑÎÕÖÇÄÜ»¯Ç÷ÊÆ£¬¿ªÆô5G·¢Õ¹ÐÂ½×¶Î
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÍøÂçÆµµÀ¡¿6ÔÂ26ÈÕÖÁ28ÈÕ£¬2024ÄêÊÀ½çÒÆ¶¯Í¨ÐÅ´ó»á¡¤ÉÏº£(2024 MWCÉÏº£)ÈçÔ¼¶øÖÁ£¬±¾½ì´ó»áÒÔ¡°Î´À´ÏÈÐÐ¡±ÎªÖ÷Ìâ£¬¾Û½¹¡°³¬Ô½5G¡±¡°ÈË¹¤ÖÇÄÜ¾¼Ã¡±ºÍ¡°ÊýÖÇÖÆÔì¡±Èý´ó¹Ø¼üÁìÓò¡£
ÖÐ¹úµçÐÅ¶ÊÂ³¤¼æÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹Ù¿ÂÈðÎÄÔÚÑÝ½²Ê±±íÊ¾£¬ÈË¹¤ÖÇÄÜ×÷ÎªÒýÁìÐÂÒ»ÂÖ¿Æ¼¼¸ïÃüºÍ²úÒµ±ä¸ïµÄÕ½ÂÔÐÔ¼¼Êõ£¬ÍÆ¶¯ÁËÐÅÏ¢Í¨ÐÅÒµÂõ½øÒÔ¡°Íø+ÔÆ+AI¡±Îª´ú±íµÄÈË¹¤ÖÇÄÜÊ±´ú£¬³ÉÎª5GÍøÂç´´ÐÂºÍÓ¦ÓÃÍØÕ¹µÄ¹Ø¼üÇý¶¯ÒòËØ¡£Ò»·½Ãæ£¬AI½«ÖØËÜÍøÂç¼Ü¹¹ºÍÔËÓªÄ£Ê½£¬¼Ó¿ìÍÆ¶¯ÔÆÍøÈÚºÏ¡¢ÖÇÄÜÃô½Ý£¬ÓÐÐ§ÌáÉý5GÍøÂçÐÔÄÜ£¬¸ÄÉÆÍøÂçÐ§ÂÊ¡¢ÄÜºÄ¡¢¿Í»§ÌåÑé¡£ÁíÒ»·½Ãæ£¬Ëæ×ÅAIµÄ·¢Õ¹£¬ÌØ±ðÊÇÐÐÒµ´óÄ£ÐÍµÄ¹ã·ºÓ¦ÓÃ£¬½«¼«´óÍØÕ¹5GµÄÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬ÍÆ¶¯ÐÐÒµÓ¦ÓÃ±¬·¢Ê½Ôö³¤£¬¸üºÃµØÂú×ãºÍÒýÁì¿Í»§µÄÖÇÄÜ»¯×ªÐÍÐèÇó¡£
Îª´Ë£¬ÖÐ¹úµçÐÅ½«»ý¼«°ÑÎÕÖÇÄÜ»¯·¢Õ¹·½Ïò£¬ÒÔ5GÓ¦ÓÃÎªÒýÁìÉî»¯ÈÚºÏ´´ÐÂ¡¢À©´ó¿ª·ÅºÏ×÷£¬ÓëÈ«Çò²úÒµºÏ×÷»ï°éÐ¯ÊÖÅ¬Á¦£¬¹²Í¬¿ªÆô5G¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹µÄÐÂ½×¶Î¡£
Ò»ÊÇÉî»¯5GÈÚºÏÓ¦ÓÃ´´ÐÂÓëÍÆ¹ã¡£´òÔì5GÐÐÒµÓ¦ÓÃÊÇ5G·¢Õ¹ÐÂ½×¶ÎµÄÖ÷ÒªÈÎÎñ¡£ÒÀÍÐ¡°ÔÆÍøÊýÖÇ°²¡±µÄÄÜÁ¦ÓÅÊÆºÍ·á¸»Ó¦ÓÃ³¡¾°ÓÅÊÆ£¬ÖÐ¹úµçÐÅ½«È«ÃæÍÆ½ø¡°5G+ÔÆ+AI+Ó¦ÓÃ¡±Óë´«Í³²úÒµÉî¶ÈÈÚºÏ¡£
¶þÊÇ¼Ó¿ìÍÆ¶¯Êý×Ö»ù´¡ÉèÊ©ÖÇÄÜ»¯Éý¼¶¡£5GµÄÐÐÒµÓ¦ÓÃ´´ÐÂºÍÍÆ¹ã¶Ô»ù´¡ÉèÊ©Ìá³öÁË¸ü¸ßµÄÒªÇó¡£ÖÐ¹úµçÐÅ½«ÎÈ²½ÍÆ¶¯5GÍøÂçÉý¼¶¡£¼ÓÇ¿5G-AÕ½ÂÔ²¼¾Ö£¬¼Ó´ó6GÑÐ·¢Á¦¶È£¬¼á³Ö5G-A/6GÒ»Ìå»¯ÍÆ½ø¡£
ÈýÊÇ´òÔì¸ü¼Ó¿ª·ÅºÏ×÷µÄ²úÒµÉúÌ¬¡£ÔÆÍøÄÜÁ¦¿ª·ÅºÍÓ¦ÓÃÊÇÊµÏÖ5G toB³É¹¦µÄ±ØÒªÌõ¼þ¡£5G·¢Õ¹µÄÐÂ½×¶Î£¬Ò²½«ÊÇ²úÒµºÏ×÷µÄÐÂ½×¶Î¡£ÍÆ¶¯ÔÆÍøÈÚºÏ£¬´òÔì¿ª·ÅºÏ×÷µÄÊý×Ö»¯×ªÐÍ·þÎñ´óÆ½Ì¨£¬ÊÇÖÐ¹úµçÐÅµÄÕ½ÂÔ·½Ïò¡£
¿ÂÈðÎÄ±íÊ¾£º¡°Õ¾ÔÚ5G·¢Õ¹µÄ¹Ø¼ü½ÚµãÉÏ£¬ÖÐ¹úµçÐÅÔ¸ÓëÈ«ÇòÍ¬ÈÊÐ¯ÊÖ¹²½ø£¬»ý¼«°ÑÎÕÒÔÈË¹¤ÖÇÄÜÎª´ú±íµÄÐÂÒ»ÂÖ¿Æ¼¼¸ïÃüºÍ²úÒµ±ä¸ï»úÓö£¬ÒÔAIÒýÁìÈÚºÏ´´ÐÂ£¬ÒÔºÏ×÷¼Ó¿ì´´ÐÂ²½·¥£¬³ä·Ö·¢»Ó5GµÄ¼ÛÖµºÍÇ±ÄÜ£¬¹²Í¬¿ªÆô5G·¢Õ¹µÄÐÂ½×¶Î£¬¹²Í¬´´ÔìÊý×Ö¾¼ÃµÄÃÀºÃÎ´À´¡£¡±
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â