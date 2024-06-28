MWC2024：网翎科技迈出民用卫星上网时代第一步

【天极网网络频道】关于手机上网没有信号的问题，普通用户可能很少会遇到。而对于我这样总喜欢在户外撒欢的都人而言，在一些特殊环境中没有了网络如同瞎了眼的老鹰，光有一腔热情却举步维艰。当年我自驾误入了一片雨林时，手机没有任何信号，无法定位我的方向，我也不知该往哪里走，如果发生意外我也无法呼叫救援，在地面网络无法覆盖的山区、沙漠、海洋，覆盖范围更广，不受地理限制的卫星上网成为没有信号覆盖场景的补充。





2024年上海世界移动大会(MWC上海)隆重召开，中国的首家卫星通信企业网翎科技携不久前推出的OneLinQ网翎卫星上网机参展，网翎科技致力于将卫星上网应用从军规级下放到民用级，将宽带卫星通信从小众市场推向需求更多元化的大众市场。实现卫星上网机在设计、便携性、性能等多方面的突破，推动天空地一体化的未来通信发展方向。

我国卫星通信行业的蓬勃发展，标志着它正顺应着新质生产力的发展趋势。这一行业不仅融合了尖端科技，还具备了高效率和卓越的品质，代表了生产力质的提升。特别是民用宽带卫星通信服务的推广，使得卫星资源得以广泛服务于公众的日常生活和生产活动中，为普通民众带来多元化的通信方式选择。

在中国，卫星通信技术在特定地区和场景下的应用，如互联网接入、旅游服务以及紧急情况下的通信保障，实现了从无到有的跨越。它为数字游民的生活方式提供了可能，打破了地理边界对互联网使用的限制，开辟了新的生活方式，并推动了新的经济增长模式的形成。同时，这一行业的发展也为原创性和颠覆性的科技创新提供了实践的平台，使这些创新成果得以在实际中得到应用和推广。

收纳在这个金属手提箱内的就是OneLinQ网翎卫星上网机，通过简单的组装接入电源就能马上开始使用，采用了先进的阵列天线设计和高增益技术，在有限体积内实现了高性能。同时，该产品还支持无按键设计、插电自动寻星、一键收纳等便捷功能，极大地提升了用户体验。内置独立的WIFI放大器，覆盖半径达到50米，满足用户在各种场景下的上网需求。此外，该产品还支持OTA在线升级功能，保证了用户能够持续享受到最新的技术和服务。

在天线设计方面，OneLinQ卫星上网机采用了先进的阵列天线技术和高增益技术，实现了在有限体积内的高性能;在射频电路方面，网翎科技全栈自研了功放、上变频器、下变频器等关键部件，降低了成本并提高了性能;而在生产流程方面，则采用了消费电子量产管理方法，实现了从小规模定制化到大规模标准化的转变。





OneLinQ网翎卫星上网机在价格上也实现了突破，传统卫星上网终端以及资费价格(SpaceX400美元/月)高昂，限制了其在民用市场的普及。而OneLinQ网翎卫星上网机标准版售价仅为29800元，Pro版售价为49800元，大大降低了用户的使用门槛。

网翎销售副总裁 朱麟



网翎销售副总裁朱麟表示：中国60%的国土面积没有覆盖网络、每年硬派越野车的销量在20万台、200万牧民半年时间都无法接入网络，这些需求都还没有被满足。这些在她带领团队在西藏、新疆、青海等地的实际调研中，已经获得了丰富的客户需求信息，也验证了民用卫星通信市场的需求量是极大的。

国内卫星互联网起步较晚，但伴随着火箭发射能力和卫星制造水平的快速提升、政策的大力支持，我国卫星通讯的后发优势凸显。我国卫星通信相关企业数量已超12万家，其中具有产品自主研发能力的企业数量并不多，网翎科技持续加大在技术研发和产品创新方面的投入，提升产品的性能和用户的体验。

OneLinQ卫星上网机的推出，不仅是网翎科技技术实力的展示，也是中国在民用卫星通信领域迈出的重要步伐。随着技术的不断进步和成本的降低，我们有理由相信，卫星通信将更加普及，为更多人的生活带来便利。据了解，网翎卫星上网机的首批100台订单将于7月份完成交付，首批用户将获得20G价值6400元流量大礼包。