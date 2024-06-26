2024 MWCÉÏº£ | ÖÐ¹úÒÆ¶¯Ñî½Ü£º´óÁ¦ÍÆ½øÈý¸ö¼Æ»®£¬ÎªÐÂÖÊÉú²úÁ¦¹±Ï×Á¦Á¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÍøÂçÆµµÀ¡¿6ÔÂ26ÈÕ£¬ÎªÆÚÈýÌìµÄ2024ÄêÊÀ½çÒÆ¶¯Í¨ÐÅ´ó»áÉÏº£Õ¾(2024 MWCÉÏº£)À¿ªá¡Ä»¡£ÖÐ¹úÒÆ¶¯Ñî½ÜÔÚÑÝ½²ÖÐ±íÊ¾£¬ÖÐ¹úÒÆ¶¯½«´óÁ¦ÍÆ½øÈý¸ö¼Æ»®£¬Í¨¹ý³ÖÐøÍÆ¶¯È«·½Î»ÏµÍ³ÐÔµÄ´´ÐÂ£¬ÎªÐÂÖÊÉú²úÁ¦¹±Ï×¸üÇ¿ÒÆ¶¯Á¦Á¿¡£
Ñî½ÜÖ¸³ö£¬ÔÚÉú²úÁ¦·¢Õ¹µÄ¹ý³ÌÖÐ£¬ÐÅÏ¢Í¨ÐÅÒµ·¢»Ó×Å¾¼ÃÉç»á×ªÐÍ¸³ÄÜÕß¡¢¿Æ¼¼´´ÐÂÍ»ÆÆÒýÁìÕß¡¢»ù´¡ÉèÊ©ÑÝ½øÍÆ¶¯ÕßµÄÖØÒª×÷ÓÃ¡£
µ±Ç°£¬ÐÅÏ¢Í¨ÐÅÒµ×÷ÎªÕ½ÂÔÐÔ¡¢»ù´¡ÐÔ¡¢ÏÈµ¼ÐÔµÄÐÐÒµ£¬¼ÈÊÇÐÎ³ÉÐÂÖÊÉú²úÁ¦µÄÖØÒªÁìÓò£¬Ò²ÊÇÐÎ³ÉÆäËûÐÂÖÊÉú²úÁ¦µÄÖØÒªÖ§³Å¡£Õ¾ÔÚÊýÖÇ»¯¸ïÃüÉîÈë·¢Õ¹µÄÕ¸ÐÂ½×¶Î£¬ÖÐ¹úÒÆ¶¯½«´óÁ¦ÍÆ½ø¡°Èý¸ö¼Æ»®¡±£¬¼´¡°AI+¡±ÐÐ¶¯¼Æ»®¡¢¡°BASIC6¡±¿Æ´´¼Æ»®¡¢¡°Á½¸öÐÂÐÍ¡±Éý¼¶¼Æ»®£¬Í¨¹ý³ÖÐøÍÆ¶¯È«·½Î»¡¢ÏµÍ³ÐÔ´´ÐÂ£¬ÎªÐÂÖÊÉú²úÁ¦¹±Ï×¸üÇ¿ÒÆ¶¯Á¦Á¿¡£
µÚÒ»£¬È«ÃæÍÆ½ø¡°AI+¡±ÐÐ¶¯¼Æ»®£¬¾ÛÁ¦´òÔìÐÂÖÇÉú²úÁ¦µÄ·¢Õ¹¸ßµØ¡£Ò»ÊÇÍÆ½ø¡°AI+ÔÉúÓ¦ÓÃ¡±£¬ÎªÇ§¼ÒÍò»§¡¢Ç§ÐÐ°ÙÒµ×¢ÖÇ¸³ÄÜ¡£¶þÊÇÍÆ½ø¡°AI+ÐÂÐË¼¼Êõ¡±£¬´Ù½øÐÂÒ»´úÐÅÏ¢¼¼Êõ´´ÐÂÍ»ÆÆ¡£ÈýÊÇÍÆ½ø¡°AI+Î´À´²úÒµ¡±£¬¼Ó¿ì¶àÓòÖÇÄÜ¼¯³ÉÓ¦ÓÃ¡£
µÚ¶þ£¬È«ÃæÍÆ½ø¡°BASIC6¡±¿Æ´´¼Æ»®£¬¾ÛÁ¦ºñÖ²ÐÂÖÊÉú²úÁ¦µÄ´´ÐÂÎÖÍÁ¡£Ò»ÊÇÇ¿»¯Ç°ÑØ´´ÐÂ¡£ÃæÏòÐÅÏ¢¿Æ¼¼Ç°ÑØºÍ²úÒµ¹²ÐÔÐèÇó£¬Ç¿»¯ËãÍø´óÄÔ¡¢¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍ¡¢ÒþË½¼ÆËã¡¢ÄÚÉú°²È«µÈ¹Ø¼ü¼¼ÊõÑÐ·¢£¬Ò»ÌåÍÆ½ø5GºÍ6GÑÝ½ø£¬¼Ó¿ìÐÂÐÍÍøÂç¼Ü¹¹¡¢Í¨¸ÐËãÒ»ÌåµÈ¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬ÔöÇ¿ÔÊ¼´´ÐÂÄÜÁ¦;¶þÊÇÇ¿»¯ÈÚºÏ´´ÐÂ¡£Éî»¯ºÍ¿ÆÑÐ»ú¹¹¡¢¸ßÐ£¡¢ÐÐÒµÁúÍ·ÆóÒµµÄ²úÑ§ÑÐÓÃÐÍ¬£¬ÉèÁ¢Ò»ÅúÐ£ÆóÁªºÏÑÐ¾¿ÔººÍ²úÒµÑÐ¾¿Ôº£¬ÍÆ½øBASIC6¼¼ÊõÔÚ±ê×¼Â·Ïß¡¢ÌåÏµ¼Ü¹¹µÈ·½ÃæµÄÐÍ¬»¥´Ù£¬´ø¶¯AR/VR¡¢¹¤Òµ»¥ÁªÍø¡¢ÔªÓîÖæµÈÐÅÏ¢¼¼Êõ½»²æÈÚºÏÁìÓòµÄ´´ÐÂ·¢Õ¹£¬ÍØÕ¹ÐÂÒ»´úÐÅÏ¢¼¼ÊõÓ¦ÓÃµÄ¹ã¶ÈºÍÉî¶È¡£
µÚÈý£¬È«ÃæÍÆ½ø¡°Á½¸öÐÂÐÍ¡±Éý¼¶¼Æ»®£¬¾ÛÁ¦¹¹ÖþÐÂÖÊÉú²úÁ¦µÄ¼áÊµ»ù×ù¡£Ò»·½Ãæ£¬ÍÆ½øÐÂÐÍÐÅÏ¢»ù´¡ÉèÊ©Éý¼¶¡£¼Ó¿ìÍøÂç»ù´¡ÉèÊ©Ïò¿ÕÌìµØÒ»ÌåÑÝ½ø£¬´Ù½øº½¿Õ»¥ÁªÍø¡¢ÎÀÐÇ»¥ÁªÍøºÍµØÃæÍøÂçµÄÉî¶ÈÈÚºÏ;¼Ó¿ìËãÁ¦»ù´¡ÉèÊ©ÏòÍ¨ÖÇ³¬Á¿Ò»ÌåÑÝ½ø£¬´òÔì¶àÔª·ºÔÚ¡¢ÂÌÉ«µÍÌ¼µÄÖÇËã¼¯Èº£¬Ç¿»¯³¬Ëã¡¢Á¿ËãµÈÉç»áËãÁ¦²¢Íø;¼Ó¿ìÊý¾Ý»ù´¡ÉèÊ©Ïò¸ÐÖª¡¢´«ËÍ¡¢´æ´¢¡¢´¦ÀíÒ»Ìå»¯ÑÝ½ø£¬¹¹½¨Ö§³ÅÊý¾ÝÒªËØ¸ßÐ§Á÷Í¨µÄÊýÁªÍø(DSSN)£¬¸³ÄÜº£Á¿¡¢¶àÎ¬Êý¾ÝµÄ°²È«½»Ò×ºÍÉî¶ÈÔËÓÃ¡£ÁíÒ»·½Ãæ£¬ÍÆ½øÐÂÐÍÐÅÏ¢·þÎñÌåÏµÉý¼¶¡£ÍÆ¶¯5G-A¡¢ÈýÎ¬¿Õ¼äµ¼º½µÈ¼¼ÊõÔÚÎÄÂÃ¡¢ÎïÁ÷¡¢Ó¦¼±µÈµÍ¿Õ¾¼ÃÁìÓòÓ¦ÓÃ£¬´Ù½ø³µÂ·ÐÍ¬¡¢×Ô¶¯¼ÝÊ»µÈ³µÁªÍø½â¾ö·½°¸£¬´òÔìÖÇÄÜ¼Ò¾Ó¡¢¹¤ÒµÊÓ¾õ¼ì²âµÈÊÓÁªÍø²úÆ·£¬²»¶Ï¿ªÍØÐÅÏ¢·þÎñµÄÐÂÀ¶º£¡£
¡°Î´À´ÒÑÀ´£¬ÏÈÐÐÕßÏÈÖÁ¡£ÖÐ¹úÒÆ¶¯Ô¸½èÖúGSMAÆ½Ì¨£¬Éî»¯ºÍÈ«Çò²úÒµ»ï°éµÄ¹µÍ¨Ð×÷£¬¼Ó¿ìÍÆ½øÐÂÒ»´úÐÅÏ¢¼¼Êõ´´ÐÂ³É¹û£¬¸ü¶à¡¢¸ü¹«Æ½µØ»Ý¼°¸÷¹úÈËÃñ£¬¹²ÏíÐÂÖÊÉú²úÁ¦·¢Õ¹ºìÀû¡£¡±Ñî½ÜËµµÀ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â