品牌焕新的背后，诺基亚贝尔将如何书写“n的力量”？

【天极网网络频道】“诺基亚的全新企业品牌形象渗透着光芒无线的活力与热情，既总结了诺基亚过去几十年的辉煌成就，又向世界传达出‘诺基亚踏上新征程’的信号。”上海诺基亚贝尔首席执行官、诺基亚大中华区总裁马博策(Markus Borchert)如是说。今年2月，在西班牙巴塞罗那举行的MWC2023上，诺基亚宣布重塑企业战略和技术战略，并推出全新企业品牌形象，标志着诺基亚在长期战略转型之路上迈出了坚实的一步。



上海诺基亚贝尔首席执行官、诺基亚大中华区总裁马博策(Markus Borchert)

在MWC2023结束的一个月后，也就是3月21日，诺基亚贝尔在北京举办了“见证‘n的力量’――暨诺基亚贝尔品牌焕新及无线专网运营中心发布会”，会上，诺基亚贝尔正式解读了品牌焕新背后的故事，并宣布其无线专网(NDAC)中国运营中心启用。马博策表示：“作为诺基亚在华独家运营平台，诺基亚贝尔也与全球同步，实现品牌的焕新发展，不断强化中国企业业务市场布局。”

解读品牌焕新的背后

数字化时代，各行各业正寻求以可持续的方式实现效率、灵活度和生产力的不断提升，而网络正是实现这一转型的基础底座。诺基亚贝尔认为，未来的网络将不局限于实现人与物的互联，而是将更具适应性、更自智，以及更具易用性。同时，这些能够感知、思考并行动的网络将最大化地释放数字化潜能。这也正是诺基亚的优势所在，当前，诺基亚以其在固定、移动、以及云网技术方面的同类优质产品组合占据独特竞争优势。

此时，诺基亚宣布重塑企业和技术战略，将致力于释放网络的无限潜能，引领云网融合发展的新未来。在诺基亚贝尔看来，诺基亚贝尔的品牌焕新更好地向市场发出信号――诺基亚已经迈向新的战略部署阶段。马博策表示：“对于所有的行业以及企业来说，去碳化和数字化都是成为他们重要战略，也是诺基亚一直以来最为擅长的一个领域。”

让客户更好地认识诺基亚的定位也是品牌焕新的原因，诺基亚希望客户能够更清晰地获得一个印象，即诺基亚正在引领云网融合B2B的技术领先。此外，通过品牌焕新，诺基亚将重塑自身，继续引领技术发展，释放网络无限潜能(power of n)，满足未来元宇宙需求，并通过聚焦B2B技术创新，助力各行业加速数字化进程。马博策认为，“n”代表着诺基亚要利用自己的核心技术，帮助行业、企业在他们的数字化转型历程上实现无限可能。

在中国，诺基亚这一品牌焕新转型战略的技术内核更与处于促进“数”与“实”深度融合阶段的“数字中国”建设不谋而合。在刚刚结束的两会上，“数字中国”再次成为热议话题。两会召开前夕，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，更明确了建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。在数字中国建设的大背景下，诺基亚贝尔正以创新技术方案结合全球资源，为中国各行业数字化赋能。

启用无线专网中国运营中心

在数字化的趋势下，越来越多的企业在思考如何应对这一数字化转型的深刻变革：一方面，企业希望建设更为灵活、先进的数字化企业，但另一方面却不得不使用过时的技术与网络基础，与不完整的数据和孤立的系统作斗争。面对新的业务增长，打造安全可靠、高性能无线专网，成为工业4.0时代，数字转型浪潮倒逼企业无线网络思变的全新课题。

据悉，诺基亚在全球拥有丰富的专网建设和运维经验，截至2022底，诺基亚全球无线专网商用部署案例超过560个，市场份额超过58%。诺基亚正在助力客户以创新无线专网基础设施提高生产线和供应链反应速度，引领未来云网世界。



诺基亚贝尔执行副总裁苏姗娜(Susanna Patja)

面对中国市场，诺基亚贝尔执行副总裁苏姗娜(Susanna Patja)表示：“诺基亚看到中国市场的企业数字化蕴含着巨大的潜能，诺基亚为了向中国客户提供更快的响应服务，提供中文语言服务，满足客户的定制化需求，为本土客户提供中文语言的服务，诺基亚专门启用了中国运营中心。”

事实上，诺基亚贝尔启用无线专网中国运营中心是诺基亚创新推出NDAC(Nokia Digital Automation Cloud)数字自动化云无线专网解决方案之后落地中国的一项重要举措，同时也标志着诺基亚贝尔正以创新无线专网方案不断发力中国企业市场，并在引领云网融合企业数字化转型的道路上迈出了新的一步。

诺基亚贝尔NDAC能够助力中国企业应对数字化转型挑战，离不开NDAC的以下优势：NDAC具有即插即用、广覆盖、大容量、高带宽和低延迟的特点，可以满足企业各种无线连接需求;提供了边缘应用平台MXIE，使企业应用程序能够部署在边缘，并享受高性能的无线连接;云计算技术使NDAC能够即插即用，实现快速安装和部署;提供灵活高效的日常运维，使企业摆脱网络系统日常运维中繁琐的资源配置工作。

诺基亚贝尔的数字化愿景

“上海诺基亚贝尔作为数字化方案的提供商，将和业界同仁一起努力，迎接数字时代，帮助企业激发数字潜能，实现数字化转型。企业数字正当其时，诺基亚贝尔勇往直前，为实现‘数字中国’贡献Power of n的力量。”诺基亚贝尔执行副总裁张S如是说。



诺基亚贝尔执行副总裁张S

事实上，作为数字方案提供者，诺基亚贝尔致力于为加快数字行业转型以及打造数字底座贡献更多的力量：致力于通过业界领先的关键网络、云技术，积极参与5G、数据中心、算力网络等数字底座的建设，帮助能源和交通行业打造行业关键网络。致力于通过业界领先的无线专网技术，在新能源、智慧交通、数字物流、智能工厂等新兴工业市场，引领工业4.0、中国2025的转型。

此外，诺基亚贝尔通过打造数字化企业方案与智能应用，依托领先的工业边缘云平台，引入各类工业自动化的建设;积极发展行业合作伙伴，建设中国2025及工业4.0端到端的行业生态系统。

为更好地服务国内客户，诺基亚启用了无线专网(NDAC)中国运营中心，通过诺基亚前沿网络基础设备及成熟的云平台软件，该中心可同时为500多家客户提供测试、运营、维护服务，后续将持续引入适用于不同产业结构的开放性应用。同时，诺基亚还在3月15日宣布其OpenX Lab创新中心正式启动，一期测试引入适配工业生产环境的终端应用，包括AR/VR、园区内通信及蓝牙定位等应用，打造端到端一体化解决方案。

诺基亚贝尔执行副总裁张S表示：“北京、上海两地行业云平台与创新中心的相继落成，将为各大企业工业化4.0进程和数字化转型提供创新路径，更是诺基亚贝尔持续强化服务在华企业客户能力的连环举措。作为中国行业企业可信赖的数字化合作伙伴，诺基亚贝尔在智能制造、能源、矿山、油气、交通、物流等各行业领域正不断深化与企业伙伴的合作。”

未来已来，持续前行的诺基亚贝尔

数字化趋势下，越来越多的企业进入数字化转型的深水区。随着数字化的深入，以及对网络互联互通需求的日益增长，网络将构成数字时代的一个基石，网络的性能以及易用性变得尤为重要。面向未来，“作为中国数字化进程中可信赖的合作伙伴，诺基亚贝尔正以创新技术方案结合全球资源，为中国各行业数字化赋能。”张S如是说。