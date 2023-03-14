殒命的貂蝉义父是不懂威胁情报的！

【天极网网络频道】使用“连环计”除掉董卓之后，一心中兴汉室的司徒王允终于迎来了高光时刻。他终于可以如董卓一般对文武百官颐指气使，以“中兴汉室”的名义让汉献帝噤若寒蝉，自大到对陈公台的谏言充耳不闻，最终“惹火烧身”“身首异处”。正所谓“胜不骄败不馁”，“春风得意”的王允的败因在于，处于权力巅峰，在受到李喙汜的威胁时，并没有利用陈公台的“威胁情报”。

一向谨言慎行的王司徒其实是懂威胁情报的

战战兢兢、如履薄冰是我对屈身事董卓时的王允的评价，就连过生日都没敢请被董卓封为都骑校尉的曹操，而当不请自来的曹操在宴会上发放厥词时，王允更是将他驱逐出府。待到宾客酒过三巡，纷纷散去，再秘密煽动曹操用七星宝刀刺杀董卓。由此可见，王司徒与“艺高人胆大”丝毫不沾边，而且日子过得谨小慎微。相反，曹操的人生因为这次刺杀董卓，开始开挂。

在曹操刺杀董卓这件事儿上，王允其实掌握了第一手资料，并对刺杀董卓做了充分的预案，毕竟他自己便是策划人如果刺杀董卓成功，那就顺势成为除贼的第一功臣，中兴大汉;如果没有成功，那就还如往常一样，背地里还是对董卓咬牙切齿。天意助董不助曹，曹操还是刺杀失败了，朝堂上王允面对董卓的挖苦，只能忍气吞声，心里一万个“不要连累我”“这下糟糕了”。

“曹操刺杀未成”“董卓已经开始怀疑我”，王允最先得到了这些威胁，这些威胁在未经过仔细研判之后，王允便自暴自弃。冰雪聪明的貂蝉在经过仔细、审慎地研判后认为，这些威胁并不致命，甚至还可以进行补救。事实上，这种基于证据的知识，包括情景、机制、指标、隐含和实际建议，已经成为威胁情报，已经能够帮助王允做好威胁防范，更快速地应对董卓发起的攻击与响应。

在电视剧情中，貂蝉将七星宝刀置放于书房最显眼处，这也打消了前来抓人的吕布的疑虑。这是威胁情报在王允处的一次成功应用。然而，登顶权力巅峰的王允，并没有将此优良的传统传承下去，甚至在灭掉董卓之后，轻视拥兵十万的李唷⒐汜。即使陈公台再三建议将他们收为己用，也没能挡得住王允的赶尽杀绝。这是威胁情报的一次误用，也正是这一次，让王允再无翻身的可能。

安全威胁无处不在，威胁情报很有必要

知己知彼，百战不殆。在长期的攻伐战中，情报的作用十分重要，间谍获取情报，发往中枢，经过研判之后，做出应对的方案。同样的道理，在威胁情报中，越来越多的安全公司开始用这种方法与黑客斗法，例如穿梭于安全论坛，开心地与黑客讨论攻击方式和攻击漏洞，然后获取这些威胁情报，再对漏洞进行修补。

到底什么才是威胁情报呢？Gartner认为，威胁情报是一种基于证据的知识，包括情景、机制、指标、隐含和实际可用的建议。具体而言，威胁情报描述了现存的或即将出现的针对资产的威胁，并可以用于通知主体针对相关威胁或危险，采用某些响应。威胁情报是收集、评估和应用关于安全威胁、威胁分子、攻击利用、恶意软件、漏洞和漏洞指标的数据集合，可实现事前风险可视化，事中防御主动化，事后溯源智能化。

换言之，威胁情报可以帮助企业快速地了解对方对自己的威胁信息，帮助企业做好威胁防范，更快速地进行攻击检测与响应、更高效地进行事后攻击溯源。也就是说，威胁情报可以帮助企业获得海量的安全威胁信息，诸如恶意攻击、攻击方法、安全漏洞、黑客目标等。同时也可以帮助企业在面对安全威胁时获取更多的主动。

由此可见，一份及时的、精准的威胁情报对于网络防御十分重要，甚至通过威胁情报，企业会对未来的攻击拥有免疫力，这就彻底改变了原本的攻防态势。因此，威胁情报对企业的发展越发重要，有一个良好的威胁情报系统也将有助于企业数据资产的保护。从这点来看，王允并没有利用好威胁情报。

数字时代，威胁情报的核心价值

如今，千行百业逐渐进入数字化转型的深水区，进入人们视线的网络安全事件也越来越多。如果没有一个相对安全的网络环境，企业的数据及资产就容易遭到窃取或破坏，从而造成损失。从这一点来讲，威胁情报变得尤为重要，威胁情报主要分为事前、事中、事后等环节。

事前主要为防护价值，威胁情报提供基础DNS解析服务，并具备安全增值能力，能够帮助企业拦截钓鱼、勒索、挖矿等问题。当恶意地址请求出现，威胁情报会进行阻断，通知相关管理人员;事中主要为相应领域价值，通过威胁情报掌握威胁事件对应的目的和相应的危害，并提出处置建议。事后也可以进行溯源，主要是通过威胁情报追踪 IP、域名，发现攻击者留下的痕迹，从而分析出攻击者的TTPs战略战术及过程，并追踪攻击者的行为。

然而，目前的威胁情报仍暴露出诸多问题，中国信通院云安全专家孔松在采访中表示，国内威胁情报产业发展仍处于初级阶段，服务质量参差不齐，企业威胁情报实践率不高，需从多个维度建立威胁情报效能评价标准，规范威胁情报服务能力。同时，威胁情报能降低企业整体风险，处处赋能，人人知好，但利用率却不高。

当然，我们也应该看到，在数字化深入发展的过程中，威胁情报能力也不断发展。根据IDC调研，对我国大部分的威胁情报供应商来说，为自己的网络安全产品与服务赋能仍是实现其价值的主要方式。目前，各种安全预警系统(EPP/EDR, UTM, IDS/IPS, NDR, SOC等)都已经被整合到安全预警系统中，大大提高了安全预警系统在安全预警和预警方面的精度和时效性。同时，越来越多的威胁情报技术提供商打造了独立的威胁情报产品或服务。

除此之外，企业安全管理者对于威胁情报的态度，也从“用与不用都很难决定，一旦用了，就会给予很高的期待”，向“充分肯定威胁情报的价值，并对其应用效果进行合理的判断”过渡。总体上，这个市场已经走过了泡沫期，正在朝着成熟阶段发展。

写在最后

未来，人类利用机器的计算能力收集和处理海量数据，从中找出有价值的数据、信息和情报。然而，如何利用好这些信息和情报，主要还依赖于人的知识和决策能力。随着数据资产的增多，威胁情报在展现越来越多的价值的同时，也充分考验企业管理者的专业素养和决策能力，规避类似于王允的决策失误，才是利用好威胁情报的典型。