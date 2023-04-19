合作伙伴即客户，锐捷网络“共建4.0”战略传递哪些信号？

【天极网网络频道】随着信息技术的发展，企业面临越发复杂的外部环境，依靠单打独斗难以取得竞争优势，越来越多的企业选择开放共赢，携手合作伙伴，共建战略联盟或商业生态系统。深谙“共建、合作方能共赢”道理的锐捷网络于2019年便发布“共建1.0”战略，重新定义“共建理念”，历经2020年的“共建2.0罗马计划”、2021年的“多维共建模式”，直至2023年的“共建4.0战略”，锐捷网络不断升级“共建”的内涵、外延，布新合作伙伴。

如今，在“共建4.0战略”下，“共建、共创、共享、共赢”成为锐捷网络新时代的合作之道：共建客户，让合作更简单;协同共创，让合作更紧密;资源共享，让合作更开放;双方共赢，让合作更长青。“以共建为核心理念，锐捷网络与合作伙伴坚持以开放、宽容、互利的心态，协同共创，整合共享，一起共赢市场机会。”锐捷网络副总裁、企业网事业部总经理黄育辉在锐捷网络2023全国合作伙伴大会上如是说。



锐捷网络副总裁、企业网事业部总经理黄育辉

从1.0到4.0，共建战略持续进化

“共建合作是锐捷网络卓有成效的合作方略和正确的伙伴协同发展之路”，这是锐捷网络总裁刘忠东对锐捷网络“共建”战略的评价。“共建1.0”战略发布至今，锐捷网络成绩颇丰。目前，已将合作伙伴“朋友圈”扩容至2.3万余家，共建客户更是超过3万个，联合举办市场活动高达1万场。



锐捷网络总裁刘忠东

取得成绩的背后是锐捷网络“共建”战略从1.0到4.0的持续进化升级。“共建”提出以来，锐捷网络便竭力打造共建客户的合作模式。“锐捷网络让合作伙伴获得在拓展客户中推广锐捷网络解决方案的所有权，将客户委托给合作伙伴进行拓展，充分保护合作伙伴的利益，实现耕者有其田、耕者有其利。”锐捷网络企业网事业部副总经理/企业网事业部中国区总经理张毅坦言。

在“共建”战略的基础上，锐捷网络发布“共建2.0罗马计划”，持续推进“共建”战略化、规范化、工具化;2021年发布的“多维共建”模式中，实现了更灵活的客户、场景、产品三维共建。2023年发布的“共建4.0”战略进一步强化锐捷网络与伙伴合作的相处原则，在互相尊重、坚持诚信、价值为王的基础上，共享资源、共享收益，以开放、宽容、互利的心态共建、共创、共享、共赢。

锐捷网络渠道部总经理王刚表示“‘共建’是锐捷网络的长期战略，通过每年赋予不同的内涵来迭代精进。区别于以往将合作伙伴当做伙伴的‘共建’模式，2023年‘共建4.0’战略开始将合作伙伴当做客户。要实现这些改变，需要锐捷网络全体员工从理念上接受并转变，从而带动行为上的转变。”

共建4.0战略，锐捷网络如何落地战略？

要做到“合作伙伴即客户”并非易事，离不开锐捷网络深耕行业的积累与沉淀。

发展至今，锐捷网络深耕教育行业20余年，其产品解决方案覆盖全国2600余所高校，建设了1600个普教的城域网，并承建了15000个新建学校的网络。同时，锐捷网络在医疗行业也有深厚的沉淀，截至目前，锐捷网络累计服务超5000家医疗机构，与50余家百强医院建立信息化建设的长期合作。“锐捷网络还有着完善的服务体系，在全国建立超过170个直属技术服务中心、249家星级服务商，以及智能闪电兔等线上平台，随时响应合作伙伴的需求。”王刚表示。

锐捷网络还建立了支持合作伙伴的专属团队，并制定保护合作伙伴利益的商务规划。王刚表示：“为加强与合作伙伴的沟通和赋能，锐捷网络成立客户发展部，并建立专职合作伙伴销售队伍与省区服务商一起全面服务合作伙伴客户。”据悉，2023年客户发展部将设立200人的编制，在“共建4.0”实施过程中，设定合理的KPI指标，用指标牵引销售队伍转变理念，持续赋能合作伙伴。

学会与合作伙伴相处是锐捷网络“共建4.0”的重要组成部分。针对“相处之道”，锐捷网络企业网事业部副总经理张毅也做出相关分享。他表示：“与合作伙伴相处首先应该做到尊重，对合作伙伴发自内心地尊重，懂得换位思考，积极响应合作伙伴的每一次反馈;其次是诚信，要求客户发展部做到实事求是，言必行行必果，坦诚沟通，不推诿不逃避。最后是价值提升，锐捷网络通过努力去解决合作伙伴业务发展的痛点，通过贡献价值让合作伙伴成功。”

为伙伴考虑的产品方案，锐捷网络七剑出鞘

“共建4.0”更意味着锐捷网络致力于提供“为合作伙伴考虑的产品方案”。锐捷网络企业网售前技术部总经理刘福能表示：“不论是基于企业生产、仓储物流等场景创新的工业无线零漫游解决方案;还是在光进铜退趋势下，创造性地解决园区网问题，与众不同的极简以太全光网解决方案;再到与合作伙伴共创共赢的分时复用云桌面解决方案，无数案例印证了锐捷创新所产生的巨大效能。”

刘忠东亦坦言：“过往二十多年稳健经营的背后，离不开我们持续地研发创新，以及对‘将技术与应用充分融合，创造性地解决客户问题’的企业使命的坚持。凭借持续的研发投入，锐捷网络不断加强自身技术积淀以及创新能力，在今天多变的市场环境中，展现出强大的韧性与活力，并在数据中心交换机、园区网络建设、无线网络、云桌面、网络安全等领域不断实现创新突破。”

百尺竿头更进一步。在2023全国合作伙伴大会上，锐捷网络以“七剑出鞘”的气势，发布了七大创新产品方案，包括采用以太彩光技术的极简以太全光3.0解决方案，采用光电一体化设计的星空无线3.0解决方案，重点面向城域、广域网的RG-N8000-R系列核心路由器，具备“极速、无损、极智、低碳”特点的极速X-Fabric3.0数据中心网络解决方案，新一代Z8600系列防火墙，三擎2.0云桌面解决方案以及智慧教室4.0解决方案。

以云桌面为例，锐捷网络打造的三擎2.0云桌面解决方案，不仅可以通过高性能、高性价比GPU全面提升用户体验，还可以通过桌面分层解耦带来全新的运维管理效率，彰显出锐捷网络“为客户创新”的特质。

具体而言，搭配AMD高性能CPU实现了核心数翻番，性能提升了100%。同时，CPU+GPU虚拟化加速，使得CPU负载降低60%，软件运行更流畅，桌面并发性能更好，播放视频更流畅;桌面分层解耦技术，将云桌面中的操作系统、配置文件、应用数据进行解耦分离，提升桌面运维管理效率。

写在最后

如今，5G、云计算、大数据、物联网以及人工智能等新一代信息技术与社会经济各产业的融合不断深化，有力推动着各产业数字化、网络化、智能化发展进程。然而，产业数字化发展不仅要依靠硬核的产品解决方案及能力，还需要因地制宜地深入各个行业细分场景，满足客户的需求。这就需要方案提供商一手抓产品，一手抓合作伙伴生态，锐捷网络毋庸置疑地走在前列。“随着‘共建4.0战略’的发布，我们将进一步‘修炼内功’，并与合作伙伴深化场景创新，打造差异化产品方案，为更多行业创造新的价值。”刘福能如是说。