ÈýÐÇS8¹úÐÐ²»»áÌøÆ± HTC U11ÅäÖÃÍêÈ«ÆØ¹â

ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÍøÂçÆµµÀ¡¿2017Äê5ÔÂ2ÈÕITÐÂÎÅ³¿¶Á£º
¡¡¡¡1. ÉÏÔÂ£¬ÈýÐÇ¹ÙÎ¢ÒÑ¾È·ÈÏGalaxy S8ºÍS8+ÕâÁ½¿îÆì½¢µÄ¹úÐÐ°æ±¾½«ÔÚ5ÔÂ25ÈÕÉÏÊÐ£¬µ«ºóÐøÓÖ´«³öÏûÏ¢³Æ¹úÐÐ°æ¿ªÊÛÊ±¼ä½«ÍÆ³Ùµ½6ÔÂ£¬ÕâÑùµÄÌøÆ±ÈÃÐí¶àÈýÐÇ·ÛË¿¸Ðµ½Ê§Íû¡£²»¹ýºÜ¿ìÈýÐÇÏà¹ØÈËÔ±¾Í½øÐÐÁË±ÙÒ¥£¬³ÆÕâÁ½¿îÊÖ»úÒÀ¾É»áÔÚ5ÔÂ25ÈÕÉÏÊÐ£¬ÍøÉÏÔ¤Ô¼Ê±¼äÔòÈ·¶¨ÔÚÁË5ÔÂ10ÈÕ¡£¶ÔÓÚÊ×·¢°æ±¾£¬Galaxy S8Ö»ÓÐ4+64G°æ±¾£¬ÅäÉ«Ó¦¸ÃÊÇÔÝÎÞÀ¶É«(Ö®Ç°ÏûÏ¢³Æ6ÔÂ²Å»áÓÐ)¡£ÖÁÓÚ´ó¼Ò¸ü¼Ó¹Ø×¢µÄGalaxy S8+Ôò»áÓÐ4+64GºÍ6+128GË«°æ±¾£¬ÆäÖÐÈÃÈË¾ªÏ²µÄÏûÏ¢ÊÇ6GB RAM»ÊµÛ°æ²»½öÓÐ´ËÇ°ÒÑ¾È·¶¨µÄºÚÉ«£¬Í¬Ê±»¹»áÔö¼ÓÑÌ¾§»ÒºÍÎíÓìÀ¶¡£
¡¡¡¡2. ¸ù¾ÝÍøÉÏÆØ¹âµÄÒ»·ÝHTC U 11ÁãÊÛ°ü×°(Êý×Ö°æ)£¬HTC U 11µÄ´ó²¿·ÖÅäÖÃ¶¼ÒÑ¾¿ÉÒÔÈ·ÈÏ¡£¾ÝÏ¤£¬HTC U 11´îÔØæçÁú835´¦ÀíÆ÷£¬5.5Ó¢´ç1440 x 2560·Ö±æÂÊÆÁÄ»£¬Íâ¸²¿µÄþ´óÐÉÐÉ5´ú²£Á§£¬4G/6G RAM£¬64GB/128GB ROM£¬Ö§³Ö×î¸ß2TB microSD¿¨¡£ÉãÏñÍ··½Ãæ£¬ºóÖÃ1200ÍòÏñËØUltra Pixel 3£¬f/1.7¹âÈ¦£¬Ç°ÖÃ1600Íò×ÔÅÄ¾µÍ·¡£´ËÍâ»¹ÓÐÖ¸ÎÆÊ¶±ð¡¢3000mAhµç³Ø(QC3.0¿ì³ä)¡¢BoomSound¡¢Ö÷¶¯½µÔë¼¼Êõ¡¢NFC¡¢IP57·À³¾·ÀË®¡£
¡¡¡¡3. ÈýÐÇGalaxy S7ºÍS7 EdgeËäÈ»ÒÑ¾ÊÇ2016ÄêµÄÀÏÆì½¢£¬µ«ÊÂÊµÖ¤Ã÷£¬ÕâÁ½¿îÊÖ»úÈÔÈ»ÉîÊÜÐí¶àÏû·ÑÕßµÄ»¶Ó¡£¸ù¾ÝÊÐµ÷»ú¹¹Strategy Analytics¹«²¼µÄÊý¾Ý£¬½ØÖÁ2017ÄêµÚÒ»¼¾¶È£¬ÕâÁ½¿îÈýÐÇÆì½¢ÊÖ»ú¹²¼ÆÊÛ³ö5500Íò²¿£¬¶ø¸Ã¼¾¶ÈµÄÏúÁ¿Ôò¸ß´ï720Íò²¿£¬ÕâµÃÒæÓÚÈýÐÇ¶Ô¼Û¸ñµÄµ÷Õû£¬Ê¹ÕâÁ½¿îÀÏÆì½¢ÒÀ¾É±£³Ö×Å¾ºÕùÁ¦¡£
¡¡¡¡4. Windows 10·¢²¼ÒÑ¾¿ì½Ó½üÁ½Äê£¬ËäÈ»¾àÀë¸Ï³¬Windows 7»¹ÓÐ½Ï³¤µÄÊ±¼ä£¬µ«ÊÇÕâ¿î²Ù×÷ÏµÍ³ÈÔÈ»±£³Ö×ÅÔö³¤¡£¸ù¾ÝNet Market Share¹«²¼µÄ×îÐÂÊý¾Ý£¬Windows 10ÏÖÔÚÓµÓÐ26.28%µÄÊÐ³¡·Ý¶î£¬Ïà±È3ÔÂ·ÝµÄ25.36%´óÔ¼Ôö³¤ÁË1%¡£Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬Windows 7·Ý¶îÒÀ¾É¼áÍ¦£¬Õâ¿î¾µäÏµÍ³ÏÖÔÚÒÀÈ»ÓµÓÐ48.5%µÄÊÐ³¡·Ý¶î£¬Ïà±È3ÔÂ·ÝµÄ49.42%ÂÔÓÐÏÂ»¬¡£