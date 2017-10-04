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每日IT极热 iOS 11两周后普及率达38.5%

Yesky天极新闻 2017. 10. 04 作者：Leo 责编：刘浪
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　　【天极网网络频道】2017年10月4日IT热点新闻：

　　1. 根据第三方机构Mixpanel公布的最新报告，目前iOS 11的普及率已经达到了38.5%,去年的iOS 10同期内的普及速度更快，同期普及率达48.16%。

　　2. 根据DxOMark的最新评测，三星的Note 8也拥有卓越的拍照能力，它同样得到了和iPhone 8 Plus一样的94分高分。

　　3. 雅虎在去年宣布，2013年的数据泄露事件共影响了10亿雅虎账户，但现据最新的调查，实际上所有的雅虎用户账户均受到了影响。

　　4. 今天早些时候，苹果为iOS 11推出了更新，版本号来到了11.0.2。本次更新重点解决了iPhone 8系列在通话期间发出“噼啪声”的问题。

　　5. 除了发布Pixel 2和Pixel 2 XL两款手机之外，谷歌还将发布一款变形本Pixelbook。现在外媒9to5Google披露了更多有关于Pixelbook的情报。

每日IT极热 iOS 11两周后普及率达38.5%
每日IT极热 iOS 11两周后普及率达38.5%

　　・上线两周 iOS 11普及率已经达到38.5%

　　苹果的iOS系统向来都拥有很快的普及速度，本次的iOS 11也不例外。根据第三方机构Mixpanel公布的最新报告，目前iOS 11的普及率已经达到了38.5%。

每日IT极热 iOS 11两周后普及率达38.5%
上线两周 iOS 11普及率已经达到38.5%

　　苹果于9月19日正式面向iPhoneiPad用户推送了iOS 11系统，在24小时之后起普及率已经达到了10%，一周之后普及率增长至25.28%。现在到了第二周，iOS 11的普及率已经达到了38.5%。不过值得注意的是，去年的iOS 10同期内的普及速度更快，当时iOS 10的普及率在这一时间节点上已经达到了48.16%。

　　・全球第一 三星Note8拍照比肩iPhone 8 Plus

　　专业影像设备评测机构DxOMark最近评价iPhone 8 Plus为最优秀的拍照手机，他们打出了有史以来最高的94分。不过现在根据DxOMark的最新评测，三星的Note 8也拥有卓越的拍照能力，它同样得到了和iPhone 8 Plus一样的94分高分。

每日IT极热 iOS 11两周后普及率达38.5%
全球第一 三星Note8拍照比肩iPhone 8 Plus

　　DxOMark为三星的照片拍摄打出了100分的评价，视频拍摄为84分，最终得分为94分。DxO认为，Note 8拥有很优秀的静态图片拍摄能力，包括对噪点的控制，对细节的保留，快速的自动对焦能力，以及高质量的变焦镜头

　　此外，Note 8的的视频输出也不错，包括良好的曝光度，生动的色彩渲染，以及良好的减噪。但不足之处在于自动对焦有些问题，另外对纹理的呈现也有待提升。相比之下，DxO此前为HTC U11打出的视频拍摄得分为89分，谷歌Pixel的视频拍摄得分为91分。

　　・2013年雅虎账户数据泄露影响所有雅虎用户

　　根据Verizon子公司Oath.com的声明，在Verizon收购雅虎之后，后续的法学专家调查证实2013年的攻击事件影响了所有的雅虎用户。虽然这并不是新的安全问题，但是雅虎公司依然向新发现遭受影响的用户发送了邮件提醒。值得注意的是，调查表明被盗的用户账户信息并不包含明文密码，银行卡数据等信息。雅虎正在密切的与执法部门合作。

每日IT极热 iOS 11两周后普及率达38.5%
2013年雅虎账户数据泄露影响所有雅虎用户

　　Verizon首席信息安全官 Chandra McMahon表示，他们始终致力于保持透明政策，目前Verizon正在努力的确保用户和网络的安全性。

　　・iOS 11.0.2推送 修复iPhone8通话噼啪声问题

　　今天早些时候，苹果为iOS 11推出了更新，版本号来到了11.0.2。本次更新重点解决了iPhone 8系列在通话期间发出“噼啪声”的问题。

每日IT极热 iOS 11两周后普及率达38.5%
iOS 11.0.2推送 修复iPhone8通话噼啪声问题

　　一周前，iPhone 8和iPhone 8 Plus上市没多久便有用户抱怨称手机在通话的时候会出现杂音，现在苹果通过调查，终于推出了修复补丁，不过苹果并未公布导致该故障具体的原因。但鉴于通过系统更新就能解决，因此这并不是什么硬件故障。除了修复通话杂声之外，本次更新还解决了可能导致部分照片被隐藏的问题，修复了S/MIME加密邮件中的附件无法打开的问题。

　　・谷歌Pixelbook笔电更多配置确认/Clips首曝

　　谷歌将于美国当地时间10月4日举办新品发布会，除了发布Pixel 2和Pixel 2 XL两款手机之外，谷歌还将发布一款变形本Pixelbook。现在外媒9to5Google披露了更多有关于Pixelbook的情报，同时还透露了一款名为Google Clips的新品。

每日IT极热 iOS 11两周后普及率达38.5%
谷歌Pixelbook笔电更多配置确认/Clips首曝

　　最新的情报指出，这款笔记本配备了12.3英寸显示屏，搭载Intel Core i5处理器，但时钟频率还不清楚是多少。另外结合先前披露的情报，Pixelbook将提供128GB256GB以及512GB三种规格，9to5Google的消息源确认了这一报道。售价方面，据悉这三个版本对应的售价分别为1199美元，1399美元以及1749美元。至于Google Clip，9to5Google表示该产品在库存数据库中所属分类为电脑配件，究竟它作何用途还有待谷歌揭晓。

作者：Leo责任编辑：刘浪）
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