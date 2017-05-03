【天极网网络频道】昨晚，微软发布了全新的Windows 10 S系统。作为Windows 10系统的精简版，Win10 S系统几乎没有什么预装程序，启动速度更快，但只能安装运行从Windows Store商店下载的UWP、x86应用。不过，第三方浏览器应用也许将是“有苦难言”。

微软表示，所有的应用必须通过Windows Store进行下载，用户自行通过其它方面下载页面会弹出提示要求用户跳转到应用商店下载，而且Win10 S系统将不允许用户自行修改默认浏览器和搜索引擎。



微软:Win10S不支持修改默认浏览器/搜索引擎

也就是说，Win10 S用户只能借助Edge、IE和Bing上网，虽然商店也有其他浏览器(Chrome、Firefox无缘)，但安装后无法更改为默认。



微软:Win10S不支持修改默认浏览器/搜索引擎

有网友表示，这也许就是微软想要让Edge浏览器成为市场主流的愿望的新措施。而且据称微软将切割Windows 10与Edge浏览器之间的更新关系，计划9月份Win10 RS3发布后Edge浏览器单独通过Windows Store提供版本更新，届时用户可以获得更多次数的升级。



微软:Win10S不支持修改默认浏览器/搜索引擎



微软:Win10S不支持修改默认浏览器/搜索引擎

如果想要使用其他浏览器，还有一个方法是等到年底将Win10 S免费升级到Windows 10专业版系统(仅限Surface Laptop用户，其他用户需要付费升级)。

（ 作者：August 责任编辑：熊嫒）

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