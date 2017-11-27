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鸿海计划发放人均33万元现金分红!网友:现在去上班还来得及吗?

Yesky天极新闻 2017. 11. 27 作者：科技圈那些破事儿 责编：熊嫒
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　　【天极网网络频道】今年7月，富士康宣布在美投资100亿美元建LCD工厂，创造13000个工作岗位，而且这1.3万人的平均年薪将达54000美元(约36.5亿元人民币)。36.5亿元的年薪让不少网友“红眼”，尤其是富士康母公司鸿海集团旗下的员工。不过，现在鸿海集团的员工也不用羡慕啦，今年年底平均每人将获得33万元分红。

鸿海计划发放人均33万元现金分红！网友：现在去上班还来得及吗？
鸿海计划发放人均33万元现金分红！网友：现在去上班还来得及吗？

　　据《经济时报》报道，有消息称，鸿海集团已向台湾“证交所”提出申请，计划将去年盈余分红全部以现金形式发放，总额约104.98亿新台币(约23.11亿元人民币)，占去年总获利的6%。而这些分红将依据个别员工绩效考核等参考指标发放。按照往年的惯例，这笔分红的发放时间会在本月底或12月初。

　　而且这将是鸿海近十年来，首次不配股票、全数以现金形式发放的员工分红。去年，鸿海以股票形式进行分红，总额也超百亿新台币。

鸿海计划发放人均33万元现金分红！网友：现在去上班还来得及吗？
鸿海计划发放人均33万元现金分红！网友：现在去上班还来得及吗？

　　市场估计，鸿海台湾员工人数若扣除例行流动、转职与季节调整人员等，约为7000人。也就是说，平均每人可领150万新台币(约33.02万元人民币)。

　　另有鸿海员工透露，这一个月来几乎每个人都加薪，从500元到15000元都有，换算下来调薪幅度1%~30%都有。

　　有网友表示，现在去鸿海集团上班还来得及吗？鸿海台湾员工都有现金分红，那大陆员工呢？富士康、以及才被收购的夏普呢？

作者：科技圈那些破事儿责任编辑：熊嫒）
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