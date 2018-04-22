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iPhoneX价格再次下降，现在入手是否划算呢？

天极网网络频道 2018. 04. 22 作者：shadow 责编：毛少欣
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　　【天极网网络频道】随着小米华为、OPPO等国产品牌手机的崛起，给苹果手机带来了很大的打击。现在iPhone X的热度确实已经大大衰减了，并且在销量上也在急速下降。使得苹果不得不将iPhoneX减产，更有消息称，iPhoneX会在9月份新款iPhoneX一发布就停产。

iPhoneX价格再次下降，现在入手是否划算呢？
图片来自网络

　　在面对国产品牌重磅机型相继上市，现有华为P20，后又小米，魅族，锤子等国产厂商都有新机发布，这给苹果带来了不少的压力。说到苹果我们想到的就是高端机，拥有这高昂的价格，虽然国产品牌在定位上不如苹果高端，但每个品牌都有自己独特的产品定位和特点，就性价比来说，还是能吸引不少用户的。

iPhoneX价格再次下降，现在入手是否划算呢？
图片来自网络

　　面对国内手机带来的冲击下，苹果iPhoneX价格再次下降，某电商里现在已经降到7588左右，降价幅度和速度再次刷新了苹果的新高，优惠可以说是非常大的。那么喜欢iPhoneX的用户，现在入手是否划算呢？

　　个人感觉还是比较划算呢，毕竟以苹果的格调，现在的价格也算是稳定期了，也不会再降什么价了。因为，如果再晚入手，就真的没必要了，毕竟9月份苹果廉价版iPhoneX就会发布。

iPhoneX价格再次下降，现在入手是否划算呢？
图片来自网络

　　不过，在手机的选择上还是以自己的需求为准。面对日益强大的国产品牌手机，且价格在二千或者三千左右，相比七，八千多的苹果手机，很多人还是觉得购买国内手机更划算。

                                                                 

作者：shadow责任编辑：毛少欣）
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