创意十足！Computex2019迎广展3D打印定制机箱

作者：龚美林

【天极网网络频道】2019台北电脑展正在火热的进行中，它吸引了大批科技发烧友的关注。在迎广(In Win)展台，天极网编辑看到迎广展出的多款创意机箱，包括3D打印定制机箱，布衣机箱还有一个炫酷的灯光机箱。新品创意十足，令人惊艳。

在迎广展台，我们看到了一个名为Yǒng 3D打印定制机箱。这个机箱是迎广(In Win)公司的第九代产品，Yǒng机箱是使用3D打印机打印出来的，使用ABS塑料材质，并且可以选择自己喜欢的颜色。

Yǒng 3D打印定制机箱看起来很有个性，它的价格也并不便宜。产品定价为4000美元(约合人民币27655元)。

展台中第二个让人眼前一亮的产品就是Alice Concept Chassis布衣机箱了，这款机箱的框架由ABS塑料制成，外面用布衣包裹，看起来更像一盏灯。

据迎广(In Win)工作人员介绍，这款机箱是为了回应客户的要求，制作一个轻便的机箱，以便在聚会或外出可以方便携带。布衣机箱价格为40美元(约合人民币276元)，这个价格对于大多数喜欢个性化机箱的消费者来说，估计还能接受。

还有一款新品也非常有趣，它就是In Win 309机箱。这款机箱前面板有144个RGB像素化灯光，可以通过软件进行控制和定制，这种灯也可以对音乐或声音做出相应闪烁。

就了解，In Win 309机箱最多可以安装7个风扇。售价方面，机箱售价是200美元左右(约合人民币1382元)。

迎广(InWin)是一家来自中国台湾地区的厂商。提及InWin，对机电感兴趣的朋友一定听过它的“传说”。它成立于1985年，是行业里老牌企业，曾创下过全球单月40万部机壳与20万部电源的“疯狂”成绩。它的分公司遍布亚欧美，已稳步建立了四个生产基地和五个销售点。作为ISO 9001和ISO 14001制造商，InWin专注于机械和机电工程，是发展最快的机电品牌。

关于迎广(InWin)的品牌实力，透过其在台北电脑展上的最新作品我们能够窥知其一二。在产品体验区，InWin迎广最新产品相当之受欢迎，吸引着与会嘉宾驻足围观，同行皆表示InWin迎广的产品设计精巧、很有创意，无不透露出严谨的工匠精神。