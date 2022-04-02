助力企业构建云上安全合规体系，亚马逊云科技有哪些解法？

作者：潇冷

【天极网网络频道】如今，数字化时代已经到来，数据作为关键生产要素和重要的战略资产，备受政府和企业的重视。然而，海量数据的诞生也催生了许多数据安全、合规管理等问题，为企业的数据安全和用户的隐私保护工作带来巨大的挑战，安全合规治理的压力也会日趋加大。

亚马逊云科技大中华区战略业务发展部总经理顾凡表示：“目前，有很多中国企业面临出海、业务拓展以及跨行业竞争等难题，这些也加剧企业面对安全合规的挑战。”此外，《数据安全法》与《个人信息保护法》的落地，从法律法规层面给予政策的支持和导向，凸显了“数据安全”对企业未来信息化发展的重要性。



亚马逊云科技大中华区战略业务发展部总经理顾凡

由此可见，确保数据安全、数据合规，做好数据治理，已经成为当下企业上云的必修课。

上云大趋势下，安全成最重要一环

当前，企业纷纷上云的背后，云安全风险正在急剧扩大，甚至频频出现云安全问题：首先，云应用的开放性、访问不受限制等特点会让网络攻击面增大，在非安全的网络环境中进行数据访问等操作时，很容易被攻击者利用。其次，企业上云后，企业的应用可能会分布在不同的网络环境，如果没有统一管理和有效的云安全手段，传统的安全防御是无法满足复杂的网络环境的。

最后，有的企业上云后，还是选择传统的安全运维团队，这就导致大量的云上的安全问题都因为操作失误或配置错误导致，安全人才的缺乏将延缓企业上云进程。这些问题为企业上云带来诸多的困扰。

因此，顾凡认为，企业上云，安全体验能够比自建数据中心再上一个台阶。顾凡表示：“企业自建数据中心的时候也要构建安全，只不过需要自己构建一切，需要考虑到安全设备管理、合同签订、成本问题等。当应用上云之后，企业并不需要关心琐碎的底层基础设施安全，而且在云端的安全治理有机会再上一个台阶。”

以亚马逊云科技的安全上云解决方案为例，企业可以轻松继承亚马逊云科技的合规，更高效地做合规。同时，云端安全属于按需付费，没有前期成本投入，实现更为灵活的成本控制。此外，企业还可以实现安全的可视化管理，利用云端安全服务之间的高度集成度，更好地做到安全自动化。

顾凡表示：“正因为如此，全球有数百万的用户已经选择并且信赖亚马逊云科技，覆盖了几乎所有的行业，其中包括金融、电信等很多强监管的行业，都已经把业务上云。”据悉，纳斯达克会逐渐将全部业务分阶段迁移至亚马逊云科技，日本电信运营商NTT docomo会将PB级别的数据仓库迁移上云。

云上安全合规，亚马逊云科技的两大法宝

确保云上安全，亚马逊云科技有两大法宝：亚马逊云科技自身的安全合规与洋葱型的多层防护。其中，在自身的安全合规方面，亚马逊云科技拥有“Job Zero 安全文化”，早已将安全作为最高优先级工作，并贯穿于整个企业当中。同时，亚马逊云科技首创安全责任共担模型，推动安全及合规建设。顾凡进一步解释道：“如果客户使用的是基础资源，分界线是云厂商保护云基础设施，例如虚拟机、网络存储、计算，用户负责虚拟化之上的资源，例如操作系统、应用、数据访问、加密。”

一直以来，亚马逊云科技通过安全的基础设施、安全的云服务、坚持客户拥有和控制数据的理念，同时亚马逊云科技也拥有的众多安全标准和合规性认证等方面，确保自身的安全合规。据了解，所有数据流动在离开亚马逊云科技的安全设施之前，都经过物理层自动加密。不仅如此，亚马逊云科技已经把全球积累的安全保护经验、安全合规能力实践到中国区域，亚马逊云科技会定期对数千个全球合规性要求进行第三方验证。

顾凡认为，云中安全必须是一个洋葱型的多层防护，而不是一个鸡蛋，多层次的安全防护，层层递进，层层展开。正是如此，洋葱型的多层防护也是亚马逊云科技确保云上安全合规的法宝之一。目前，亚马逊云科技提供了280多安全、合规服务及功能，以洋葱模型为基，从五个层面为客户提供全方位的安全服务。

其中，洋葱模型第一层是威胁检测与事件响应，威胁检测就像“专业的天气预报员”，需要能够对安全威胁做到精准定位、快速反应、时刻监控，并且能够分析原因。目前，Amazon GuardDuty为客户提供了经济高效的智能选项，可持续检测在亚马逊云科技中发生的威胁，具有丰富的情报源。

此外，Amazon GuardDuty 集成了机器学习的能力，实现威胁的精准定位，让报警量减少了50%。Amazon Security Hub安全事件统一管理平台，让客户针对威胁检测7x24 小时全天候监控，及时响应，并自动执行合规性检查。

洋葱模型第二层便是身份认证与访问控制。Amazon Identity and Access Management (IAM) 是身份认证与访问控制的核心服务，它可以提供涵盖整个亚马逊云科技所有服务和资源的精细访问控制。Amazon Organizations是一个高效的身份认证与访问控制服务，可以对一个组织的多账号进行集中管理和治理，建立权限防护机制和数据边界。

洋葱模型第三层便是网络与基础设施安全。防御DDoS(分布式拒绝服务攻击)是这一层防护的重点。这其中，Amazon ShieldAdvanced就可以为客户提供全天候的保护，Web应用防火墙服务Amazon WAF 提供了丰富的规则库，有亚马逊安全团队自研的全托管规则，客户也可以自定义规则，还原国际一线安全厂商的托管规则。

洋葱模型第四层便是数据保护与隐私。亚马逊云科技提供了数据全生命周期的加密服务，对数据的保护涵盖了数据的存储、传输以及使用的各个环节。Amazon KMS密钥管理服务实现存储过程中的加密，它与亚马逊云科技140个服务集成，可以对存储在这些服务中的数据加密。Amazon CloudHSM提供了安全、简单的云上专属加密机。

此外，Amazon Nitro Enclaves提供了一个云端的机密计算环境，通过它，客户可以创建一个隔离的环境来处理敏感数据，而无需向他们自己的系统管理员、开发人员和应用程序提供访问权限，从而减少敏感数据处理过程中的攻击面。

洋葱模型第五层便是风险管控及合规。顾凡表示：“亚马逊云科技从三个方面帮助用户合规。一是确保亚马逊云科技服务本身的合规性;二是合规方案落地;三是自动化审计。”通过Amazon Audit Manager 简化审计管理和合规性评估，Audit Manager可能自动扫描、搜集证据，还提供了各种合规认证的模板，可以简化合规审计的证据收集工作。

此外，亚马逊云科技还提供了Amazon Trusted Advisor定制云计算专家、Amazon Security Bulletins安全公告、Amazon Security Documentation云服务配置建议等各种在线工具，将所有的安全合规经验都对客户倾囊相授。

写在最后

当前，数字化浪潮正在席卷全球，千行百业也逐渐迈开云步伐，数据安全合规成为重要的议题。顾凡表示，亚马逊云科技打造的安全合规解决方案，有着出色的可见性和控制力，凭借深度集成实现自动化，坚持以最高的安全与隐私保护标准构建，使客户可以继承亚马逊云科技全面的安全性与合规性控制，并拥有丰富的安全、合规合作伙伴，护航千行百业，守卫云上安全。