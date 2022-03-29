　　锐捷网络极简以太全光2.X：场景化创新助力千行百业全光升级

作者：肖医

【天极网网络频道】近年来，随着铜缆价格的上涨、光纤光缆相关设备价格的逐渐降低，以及企业大数据、云计算等多种业务对高带宽、高稳定性能网络需求的增长，“光进铜退”的风潮来袭，正在实现以“窄带+铜缆”为主的网络向以“宽带+光纤”为主的网络转变，“全光网”也逐渐成为企业级市场的大趋势。

为此，锐捷网络精心打造“极简以太全光解决方案”，为企业网络升级提供了新的解决方案。天极网了解到，自去年3月发布至今，该方案已在全国多地的教育局、超600所中小学、众多的高校、医院和企业中实现部署应用，助力网络全光升级。

时隔一年，锐捷网络对该解决方案进行全新升级，正式推出极简以太全光2.X解决方案(以下简称：极简光2.X)，针对教育、医疗、企业等各行业不同的应用场景和需求，为园区网全光化提供了量身定制的升级之选，借助以太全光技术的适用性和灵活性，重塑企业级全光网标准。

硬核升级，极简光2.X有哪些魅力？

如今，“光进铜退”的趋势下，企业级园区网络在部署、建设过程中会遇到诸多的问题：智慧医疗、智慧校园的建设让千兆/万兆入室成为刚需，网线链路成为带宽升级的瓶颈;弱电间多且杂，权责划分不清，增加运维难度;新业务快速迭代，端口频繁增加/改变，不停重新布线，费时费力……

部署网络遇到的这些难题，不仅消耗了大量的人力、物力、财力，增加了网络运维的难度，还限制了企业级园区业务的进一步发展。为此，全新升级的极简光2.X采用全新光纤入室的部署方式，通过二层无源的简单组网架构和SDN技术，为园区业务提供高带宽、低延时、高灵活、简运维的独享千兆/万兆网络承载，支撑园区业务演进。

相比上一代解决方案，极简光2.X方案创新性地在园区全光网中，规模应用了以太彩光技术(CWDM)，采用了真二层组网结构，以无源透明汇聚替代原楼栋有源汇聚，真正实现了汇聚节点彻底无源，弱电间零维护。锐捷网络交换路由产品事业部产品技术总监金力表示：“借助以太彩光技术，锐捷网络可以帮助客户解决有缘汇聚设备带来的挑战。”

不同于POL点到多点的带宽共享模式，极简光2.X方案做到了不分光，为园区客户带来了千兆/万兆带宽1：1入室的高性能网络体验，更好地支撑高带宽需求的业务。同时，极简光2.X方案沿袭成熟的以太网架构，对IT运维人员更为友好，无需学习新协议新技术，可实现零技术门槛、零成本快速上手，避免运维“两张网”的窘境。

此外，极简光2.X方案采用了创新性的“一机双网”部署模式，可以实现内外网天然物理隔离，设备支持一体化安装，能够帮助客户节省物理空间、施工时间和整网成本。

数字化、智能化的趋势下，IT运维逐渐与智能化接轨，智能化网络运维也是极简光2.X的一大亮点。凭借锐捷SDN技术创新应用，极简光2.X方案可实现全链路智能化的网络运维，终端可即插即用，业务故障恢复时间缩短至30分钟内。金力表示：“极简光2.X方案可以做到一键查看设备的性能、故障，以及光衰的自动检测，并根据光路告警的类型提供故障原因分析、影响分析，以及后续处理等。”据悉，此次配合推出的高阶光链路诊断功能，支持手机扫描、一键获取全链路详情的功能，做到整个网络一人管理，一键搞定。

赋能行业，相信极简光2.X的力量

目前，极简光2.X方案已广泛应用在教育行业、医疗行业、企业园区，并获得客户积极的正向体验反馈。在教育行业，锐捷网络助力西安理工大学，实现了涉及280间教室的全光网络改造，及全校办公室、餐厅、活动中心等全场景化Wi-Fi 6无线全覆盖。其中，教学区域采用光纤直通教室，以及万兆交换机入室，带宽提升至少十倍。

同时，极简光2.X方案助力隆德县教育体育局完成了辖区内60所学校的校园网升级改造，做到光纤入室，千兆到班，通过极简以太全光城域网集中部署的方式，教体局实现校园网的统一管理，同时每个学校可以按照各自业务部署和运维校园网络。

不仅如此，这次锐捷网络还推出RG-SF2920系列极简光入室交换机，配合极简光2.X方案，协助教育行业解决智慧教学场景中互动课堂/电子书包等高带宽业务需求、教育局集中化部署和管理的需求，以及在高校中办公场景的灵活扩展、支撑高速Wi-Fi 6无线网、运维更智能更简单的需求。

在医疗领域，极简光2.X方案以一张智慧全光网提升医疗服务连续性，可使整体建设运维成本降低20%、医学影像调阅速度提升4倍。结合“一机双网”的解法，锐捷还推出RG-MF2920系列极简光入室交换机，以满足医疗等保2.0等行业特殊需求。

其中，在助力北京朝阳卫健委办公大楼的改造中，实现光纤入室灵活扩展，零配置上线轻松管理，且可以按需部署，楼层弱电间到各房间内采用2芯光纤部署，可按需求灵活弹性支持1G、10G、25G，满足未来业务的发展。

此外，RG-IF2920系列极简光入室交换机则是高度适配企业行业办公场景的新品。该产品革新了传统交换机的设计形态，流线型设计，外壳可根据不同装修风格进行灵活替换;自带理线功能，无需另配弱电箱，可配合企业极简光方案，为企业智能化转型赋予新活力。

写在最后

“光进铜退”趋势下，“全光网”也逐渐成为企业级市场的大趋势。金力认为，在企业级市场内，以太光将是全光网的最终发展形态，极简光2.X则是更适合企业级市场的全光网解决方案。面向未来，锐捷网络也将始终坚持以客户为中心的创新驱动，不断提升研发能力，助力客户解决实际场景中的痛点问题。