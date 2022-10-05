支持Wi-Fi 6E，谷歌发布Nest Wifi Pro路由器

作者：肖医

【天极网网络频道】消息称，谷歌正在加强其网状网络产品的力度。

近日，谷歌发布Nest Wifi Pro，这是一款支持三频Wi-Fi 6E的路由器，可实现更快的速度，每个路由器可连接100台设备，最多可连接300台设备。就速度而言，与普通的谷歌Nest Wifi相比，这是一个很大的升级，后者是在2019年发布的，配备了双频802.11ac功能(Wi-Fi 5)。

GoogleNest解决方案负责人本・布朗表示，Nest Wifi Pro是一个独立的系统，不具备与Nest Wifi和GoogleWifi几代的混合向后兼容性。

据悉，Wifi Pro还可以作为连接智能家居设备的Thread border路由器，并在2022年秋季该协议推出后不久作为Matter枢纽工作。与Google的其他网状Wi-Fi系统一样，可以使用该公司的家庭应用来设置和管理Wifi Pro，诸如，设置家庭管理系统，阻止孩子设备访问特定内容。

该系统还具有一些智能功能。Google表示，Nest Wifi Pro将自动优先处理高带宽流量，如流媒体和视频通话，并根据其周围的电波拥堵程度优化其使用的频段。

值得注意的是，Nest Wifi Pro有一个2x2的天线阵列。布朗表示，Nest Wifi Pro规格最高可达AX5400，每个路由器可以覆盖2200平方英尺的区域。

写在最后

整体来看，Nest Wifi Pro是极具竞争力的产品，其支持Wi-Fi 6E，是Wi-Fi 6的增强版本，而且可以支持高并发，高带宽，而且其产品力十分耐打。