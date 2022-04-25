锐捷网络将如何释放数字潜能？

作者：潇冷

【天极网网络频道】当前，数字化浪潮正在席卷全球，各行业都在加速实施数字化转型实践，以迎接即将到来的数字经济大潮。“十四五”规划和2035远景目标中，亦明确提出“加快数字化发展，建设数字中国”的发展规划，从政策端大力推进数字化进程。据麦肯锡调研显示，到2025年，数字化突破性技术的应用每年将带来1.2万亿至3.7万亿美元的经济影响价值，高度数字化转型将使企业收入和利润增长率较平均水平提升2.4倍。

天极网认为，未来的企业将是数据自动流动的企业，并成为推动企业智能制造转型的重要基础，数字化驱动内外供应链和生产的协作、智能工厂全数字化信息贯穿，实现降本增效、提质减存。然而，麦肯锡对全球范围800多家传统企业的调研也显示，企业数字化转型失败率高达80%。这对企业数字化转型的“质量”提出了新的要求，换言之，企业如何把握数字化转型机遇，实现高质量发展成为企业升级转型的重中之重。

为此，近日，锐捷网络举办以“光云汇聚，悦享转型”为主题的企业行业解决方案媒体发布会，发布企业“数字原力觉醒计划”，以及一揽子“数字原力觉醒”方案，通过极简光、三擎云桌面、SD-WAN解决方案，以光、云、智之力，助力企业觉醒数字力量。锐捷网络企业行业部营销总监雷春铭表示：“企业数字原力觉醒计划通过‘觉醒’助力企业释放数字潜能、创造数字价值，并通过‘悦享’，为企业带来快捷、安全、高效的数字化转型体验。”

深入场景痛点，锐捷网络探路数字化

数字经济时代正在加速到来，数字化转型已成为企业的必然选择。雷春铭认为，企业数字化转型的本质，是通过“战略性”地使用数据和IT技术重塑企业的商业模式，并实现转型、创新和增长三大核心目标。而在实现“核心目标”的过程中，企业数字化转型依旧面临诸多挑战。

时下，数字化业务的飞速增长，给网络带宽提出了更高要求。比如：生产车间网络部署因为信息点增加或变动所面临的施工难、周期长、成本高;UPS在重点安防区域，存在强需求、部署难、成本高的问题;在工业无线网络部署中，企业仍面临着确保无线业务7*24小时连续运行、无线可靠性不够，以及提高生产无线安全性及运维效率的挑战。

锐捷认为，当前“光进铜退”已成为企业智慧园区建设升级的必然选择，无线网络在工业互联网中将发挥越来越重要的作用。为了应对安全性及运维效率等挑战，此前，锐捷推出极简以太全光2.X解决方案。截至目前，全国多地包括教育、医疗和企业领域的600多家机构已部署了极简光2.X方案;同时，锐捷极简光方案也已成为中国建筑行业协会颁布的首个网络建设标准，被写入《智慧园区以太全光网络建设技术规程》。

后疫情时代，混合办公成为新常态。锐捷认为，混合办公模式下的数据保护治理和协同办公将成为当前企业数字化转型所面临的重要难点之一。如何通过各种设备快速获取桌面和数据、如何保障各种复杂环境下的流畅体验、如何保障移动办公下的数据安全已经成为最现实的挑战，而办公地点更换导致工作中断、接入范围扩大带来的安全隐患，以及为满足混合办公所需的巨大投入也成为突出的场景痛点。

在混合办公方面，锐捷网络打造了由终端云化引擎、桌面云化引擎和应用云化引擎，以及支撑三个引擎的统一管理中心和融合云平台，共同组成的三擎云桌面解决方案。近年来，锐捷在云桌面市场持续领跑，锐捷连续6年在中国企业终端VDI市场占有率排名第一。CCW数据显示，锐捷已连续7年在中国企业终端IDV市场占有率排名第一。

受5G和边缘计算增长的推动，SD-WAN得到长足发展。锐捷网络企业行业解决方案总监胡波表示：“制造企业、零售连锁、快递物流、地产酒店等行业的总分互联网络面临着传统WAN难以实现多样化和多云多网互联，Internet线路难以保障业务应用体验，分支网络部署慢，业务上线周期长，以及网络运维难度大，业务问题定位和解决慢等挑战。”

在SD-WAN方面，锐捷秉承“网络始于路由，智于SD-WAN”的产品理念，以云网融合、降本增效的企业SD-WAN解决方案，赋智企业总分互联网络部署，助力多分支企业面对数字化转型挑战。截至目前，锐捷SD-WAN方案已广泛应用于教育、政府、金融、企业、医疗、互联网和商业连锁等具备分支机构的广泛行业中，并在去年获得中国通信标准化协会SDN/NFV/AI标准与产业推进委员会颁发的“SD-WAN Ready”权威认证证书。

助力数字化，锐捷让数字原力觉醒

锐捷网络认为，企业的数字化转型应该释放自身的数字原力，从自身最需要、最迫切的点来着手，并逐步拓展至全方位、立体化的数字化转型。雷春铭表示：“数字原力即数字化基础设施优势。今天，数字原力已如DNA一般，与组成企业核心竞争力的管理力、生产力、创新力、市场力等关键要素紧密嵌合，成为企业竞争和发展的重要‘原力’。”

为了充分释放企业的数据潜能，锐捷网络重新整合自身在极简以太光、混合办公、SD-WAN方面的优势，发布数字原力觉醒计划，通过极简光、三擎云桌面、SD-WAN等一揽子解决方案，以光、云、智之力，助力企业觉醒数字力量。

在极简光方面，锐捷网络推出的极简光2.X解决方案，采用全新光电混合纤入室的部署方式，通过二层无源的简单组网架构和SDN技术，为园区业务提供高带宽、低延时、高灵活、简运维的独享千兆/万兆网络承载。极简光2.X可大幅减少铜缆、弱电间的部署，降低用户整体CTO。同时，极简光2.X方案可实现全链路智能化的网络运维，业务故障恢复时间缩短至30分钟内，在实际配置1000信息点的智慧园区项目中，基础网络整体建设成本降低近21%。

在三擎云桌面方面，锐捷网络的三擎云桌面及云办公方案，都表现出超强的适配性能和独特优势，比如在移动办公场景中专为云桌面设计提供了安全访问网关，一次登入即可实现安全便利的云桌面访问。同时，相较传统PC，三擎云桌面可极大提升运维效率并降低运营成本，在实际配置550个点云办公的某项目中，总成本降低了近41%，运维效率提升80%。

在IO-WAN方面，胡波介绍，该方案具备按需互联、降本增效、业务无忧的独特价值：支持混合链路接入，可按需选择专线、Inernet、4G/5G灵活组合的混合接入方式，降低成本;可通过前向错误纠正技术对广域网线路报文丢包进行优化，在丢包率20%的恶劣情况下，仍保持视频不卡顿、不花屏，确保应用体验;可通过V-AG智能调度，在保障关键性应用的同时提升带宽利用率，并确保总分安全互联。此外，该方案支持开局一张图、全网可视化的运维，支持零接触开局和故障的快速解决。

在采访中，雷春铭表示：“锐捷网络将对极简光、三擎云桌面、SD-WAN等三个引擎进行深度的整合，可以让用户在一朵云上同时使用多个解决方案。”同时，锐捷网络也在加强一揽子“数字原力觉醒”方案之间的紧密型，雷春铭表示：“锐捷提供的光、云、智的解决方案都是在企业IT部门或者数字化部负责，锐捷也希望通过这个方案能够让IT部门及其子部门之间能够更好地协同。”

天极网认为，在企业数字原力觉醒计划中，“光+云+智”体现了锐捷网络全面的端到端产品和技术“硬实力”，可确保为客户“数字原力觉醒”提供充分动能。雷春铭表示：“锐捷出色的全场景创新能力及丰富的全行业成功案例就是我们的数字化转型‘软实力’，将确保锐捷能够为客户的成功数字化转型量身定制一揽子‘原力觉醒’方案。”

写在最后：数字化需长期创新

企业数字化转型是一个长期性，系统性的创新过程，涉及网络、云、数据存储等方面。调查数据显示，实现流程级的业务集成优化，要素互联互通的企业占比不超过15%，极少数企业实现了企业内全要素，全过程互联互通和动态优化。而这也在为数字化转型服务提供商提出了挑战的同时，创造了新的机遇。

在采访最后，雷春铭表示：“接下来，锐捷将会进一步深化‘数字原力觉醒’方案。以极简以太光为例，将基于客户的业务需求，朝着3.0方向继续完善;在连接层面，也将向5G、工业互联网、工控网横向扩展;在行业方面，基于长期行业的经验积累，锐捷网络将持续拓展更多的行业领域。”