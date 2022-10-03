印度正式启动5G服务

作者：肖医

【天极网网络频道】近日，印度总理莫迪在第六届印度移动大会上宣布启动印度的5G移动服务。在第一阶段，5G将首先在13个城市推出。

印度巴帝电信(Airtel)表示从10月1日开始先在8个城市推出5G服务。印度电信公司Jio则承诺在2023年12月前为印度全国提供5G服务。沃达丰创意公司尚未确认其5G计划的推出日期。

据介绍，首批13个城市为：班加罗尔、昌迪加尔、艾哈迈达巴德、甘地讷格尔、古尔格拉姆、海得拉巴、贾姆纳加尔、钦奈、德里、加尔各答、孟买、浦那、勒克瑙。

印度电信部长阿什维尼・瓦什纳称，5G服务不会向人们收取额外费用。

此前，印度电信运营商曾在印度进行了5G网速的测量，测量结果显示，在班加罗尔的地铁内，5G能够实现1.2Gbps的下载速度，在信号开阔地区甚至能够达到3.7Gbps的下载速度。

据悉，今年初印度进行了5G频谱的拍卖，运营商大概花费了15亿卢比(约合1.3亿元人民币)买下71%的可用频谱资源，包括700MHz/800MHz/1800MHz/3300MHz/26GHz等。

事实上，有业内人士透露，印度宣称的“自主研发”和“100%国产”的5G系统，实际是从诺基亚、爱立信等公司采购来核心部件与系统，再进行一些包装。