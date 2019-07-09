2019中国互联网大会：阿里巴巴将在产业、脱贫等领域发挥优势

作者：yu

【天极网网络频道】7月9日消息，第十八届中国互联网大会在国家会议中心召开。阿里巴巴集团副总裁郭继军发表了题为《数据智能的新商业时代》的主题演讲。

阿里巴巴集团副总裁郭继军

郭继军在演讲中表示，目前全球共有5亿人通过支付宝蚂蚁森林这种方式，参与公益环保活动。在25年前，如果去动员这么多人参与到一个项目中去，那是一个非常宏大的，可能是国家级的一个工程，而在今天的互联网时代，当我们推出了一个非常简单的APP，当我们推向社会，就可以看到有5亿人的参与。这不仅创造了很多脱贫的机会、创造了海外的影响力，更为重要的是改善了我们生态，并且带来了完全不同的生活理念。

郭继军介绍，阿里巴巴着力打造了小前端、大平台、富生态的平台体系，涵盖了电商、支付、物流、营销、云计算等领域，阿里巴巴已经从服务广大消费者的电商平台，发展成为了一家涵盖各种业务的新经济生态体。

最后，郭继军强调，过去十年阿里巴巴做了五件事：1、开创了中国的云时代;2、坚持独立创新之路;3、加大科研投入，引领前沿技术;4、打造安全级别最高最可信赖的技术平台;5、云普惠各行各业数百万客户。未来，阿里巴巴还将在政府领域、产业领域、脱贫领域结合自己的业务特点发挥优势。