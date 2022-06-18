第二届数字安全大会线上启动：三大重磅研究发布

作者：潇冷

【天极网网络频道】6月18日，由数世咨询、CIO时代联合举办，PCSA安全能力者联盟、绿盟科技特别支持的“第二届数字安全大会线上启动会”成功召开。

数字安全大会专家顾问团主席腾讯副总裁、腾讯安全总裁丁珂致辞中表示：“安全是数字时代底座的长期逻辑没有改变，安全行业根扎的很牢。中国是全世界数字经济最活跃的国家。短期看，数字经济帮助我们对抗疫情。长期看，数字经济助力实体经济走出波动周期，恢复弹性。只要数字化的大趋势不变，安全行业就有深厚的土壤。”

大会重磅发布了三项研究成果：《基于行业最佳实践的安全保护框架》、数字安全十三大创新赛道及其领航者，以及年度重磅行业观察报告《中国数字安全百强》。

一、《基于行业最佳实践的安全保护框架》

《安全保护框架》以关基运营单位和重要行业单位为基础，开展了共计数十个行业300余家单位近500安全专家的意见征求工作，反馈率达70%以上，其中意见、建议及寄语分别约占10%、20%、40%。经研究团队进一步研讨，约30%的有效建议予以采纳。同时，众多专家给予了寄语和厚望。反馈寄语主要来自于电子政务、国防科技、建筑、交通、金融、科研院校、能源、软件和信息技术服务、物流、医疗、制造等11个行业众多安全专家，各安全专家均对安全保护框架给予高度评价。

二、数字安全十三大创新赛道及其领航者

数世咨询联合 CIO时代、新基建研究院，通过目前技术创新领域的梳理、研究与实践，借鉴了供给侧、需求侧以及大量业内安全专业人士的经验，推出数字安全领域的十三大创新赛道及其领航者。

三、中国数字安全百强报告

在发布了多年的网络安全百强之后，数世咨询核心团队，做为 “网络安全三元论“的首创者，和数字安全时代的首倡者，首次发布“数字安全百强报告”。

本次入围综合实力百强的入围门槛为1.2亿元，较去年增长20%。同时，收入最高与最低的差距加大，达到了56.6亿元。领军力量企业入围门槛为10亿元，共22家，总营收达到496亿元。中坚力量入围门槛为2亿至10亿元，共53家，总营收为202.95亿元。新锐力量入围门槛为1.2亿至2亿元，共25家，总营收为20.28亿元。中坚力量的企业估值基本在15亿元以上，意味着未来两三年上市的集中区域。

根据数世咨询每年度的网络安全产业统计报告，实力百强企业的营收大约占到整体市场的80%左右推算，2021年的数字安全产业市场规模约为930亿元左右，复合增长率接近20%。

四、第二届数字安全大会预约723

本次启动会之后，第二届数字安全大会的线下大会将于7月23日举办。会议以“人机合智”为主题，围绕创新技术、理念和创新企业，设置了一个主论坛，3个分论坛，若干个用户闭门沙龙，一个综合展览区。届时，将发布更多的市场、技术报告，并将有众多行业用户、研究机构和业内专家现场参会。

数字世界，安全共生。数字安全，人机合智!