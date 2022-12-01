知道网络靶场之后，女朋友和我来了场攻防实战！

【天极网网络频道】在知道口才的重要性之后，这一天包龙星来到海边反复练习。只见他上嘴皮与下嘴皮不断开合，一手叉腰，另一只手向海中央指指点点。不到一个时辰，狂风大作，海上波涛汹涌，海里的鱼虾蟹蚌仿佛忍受不住他的“口才”，纷纷跃出水面。包龙星下意识地捡起缴械投降的鱼虾，最起码晚上做个“海鲜大趴”，心想：“我的口才”终于可以出师了。



海鲜大趴

在返回“酒店”的路上，包龙星遇到出殡队伍，便破口而出一顿输出，气得死人复活，吓得送葬人逃窜......在知道自己的口才有如此神器的效果之后，包龙星决定舌战群儒。说时迟，那时快。只见一人破口而出，将包龙星一番而后，另一人也脱口而出：“整天就知道吃了睡，睡了吃，碗也不洗，活脱脱一大爷。”一边吐槽，另一边掐起了我的胳膊。“哎呀，谁呀这是，不是说好只动嘴，不动手吗？”正在午休的我揉了揉眼睛，慵懒地趴了起来。

女朋友脱口而出：“看你这美滋滋的，做什么美梦了？”我心里暗想，总想“以理服人”、“以德服人”的我，幻想着女朋友有一天能被我的“三寸不烂之舌”说服，然而结果皆是不如人意，所以总是在午夜梦回时，悄无人息地练习“口才”，我通常会把这些联系的场景称为“靶场”，那些在大海边指指点点的，都是我的“口才靶场”，相信总有一天会出师的。想着想着不由喜上眉梢，梦见在“网络靶场”进行攻防实践了。

Diss惯了的她又一次出其不意：“整天干点啥，弄一些丈二和尚摸不着头脑的事情，说鬼话呢？”那我只好娓娓道来，想着她总要以“听到想睡觉”的由头来结束这个聊天。然而，事与愿违，我竟然吊起了她的兴趣。于是，我开始了，顾名思义，“网络靶场”主要用于指导、测试和评估网络武器效能，演练网络空间漏洞分析、漏洞挖掘，培养网络人员。

“说清楚些!”

“好的吧。”

也就是说，真正的网络攻防实践的机会少之又少，或者不易上手。那么，如何在这种情况下，快速培养网络安全人才？答案就是“网络靶场”。其实，网络靶场是模拟的大规模、高逼真、对抗性的平台，里面的环境是根据真实攻防环境模拟而成，如今已经成为网络安全研究、人才培养、实战演练、安全测试、效能分析以及态势推演等的专业试验平台。

快速叙述完整段话，内心暗喜：“这下她理不理解就不归我管了。”“真拗口，就是一些网络安全从业者需要有一个环境去练手呗。”“是的，你说的都对”“那继续呗”“继续..........那我就接着讲讲。”

事实上，网络靶场是支撑网络安全战略建设的重要基础设施，世界上各个国家都在抢先布局网络靶场。网络靶场建设最早的便是美国，早在2008年，美国就开始了“国家数字靶场”(NCR)计划，并在2017年启动了“持续网络训练环境”(PCTE)，以云平台形式满足分散各地、各军种网络作战部队的统一网络训练环境。这是继 NCR之后，美国又一个重大的网络靶场建设项目。不仅如此，2020年6月底，美国国家标准技术研究院(National Institute of Standards and Technology，NIST)发布了《网络靶场指南》，对网络靶场进行定义，并总结了网络靶场的特征及类型等等。

NIST认为，网络靶场是网络、系统、工具和应用程序的交互式、模拟平台和展示，并将市面上的网络靶场分为模拟类、仿真类、叠加类、混合类等四类。“网络靶场还有这么多分类？”听到这里，女朋友不经意间发问。“是的，根据具体的实施环境和用途进行分类”。

比如，模拟类网络靶场是基于真实网络组件重建的一个综合网络环境，模拟运行在虚拟实例中，不需要任何物理网络设备。也就是模拟类网络靶场对真实世界建模，通过模型之间的互动，分析各单元的行为表现。

再比如，仿真类网络靶场则是在专用的网络基础设施上运行，将已构建的网络/服务器/存储基础设施映射到物理基础设施上，成为网络靶场的物理基础设施。不同之处在于，仿真类网络靶场使用真实的计算机、操作系统、应用软件、有限的资源，能反映真实环境。

叠加类网络靶场是运行在真实网络、服务器和存储设备之上的网络靶场，简单来说，就是利用现有的生产环境资源，建立的网络靶场环境。此外，混合类网络靶场是由上述模拟、仿真、叠加三种靶场定制组合产生。

“不同的网络靶场，使用不同的技术，不过我还是对于靶场感兴趣，感觉他就是训练某种高超技术的地方。”女朋友说。

“是的，我们不可能一直依靠实际的攻防来提升网络安全技术创新，网络靶场很好地实现了技术改革，同时也可以培养相关的人才。”

“接下来给你个实战的机会，我饿了，要不练练你的厨艺？”

“我......”