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网络“黑灰产”规模已达千亿，阿里放话：让坏人付出足够的代价

天极网网络频道 2018. 08. 22 作者：黄晓锦 责编：黄晓锦
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    8月21日，阿里巴巴集团首席风险官郑俊芳在“2018网络安全生态峰会”上，正式宣布成立阿里巴巴数据安全研究院，愿将阿里在数据保护方面的经验分享出来，为大数据产业和数字经济的发展献计献策，与多方联合共同提升网络安全水位。

　　据了解，阿里数据安全研究院将围绕DT时代数字经济的业务特点以及全球化需求和国家战略，与阿里内部的阿里健康、阿里云、蚂蚁金服、钉钉、阿里研究院等展开合作，也会联合国内外专家学者、智库、研究机构、产业实践代表、高校等机构相关力量，构建起前沿技术、产业实践和政策法规三方相互促进、支撑的互助机制。

网络“黑灰产”规模已达千亿，阿里放话：让坏人付出足够的代价

　　“随着互联网技术和应用的快速普及，传统的社会问题向互联网延伸，网络问题社会化，社会问题网络化;网上网下的问题交织，网络安全问题不但发生着新的变化，也已经成为了互联网发展的瓶颈。”中国互联网协会副理事长黄澄清在峰会开幕致辞中说。

网络“黑灰产”规模已达千亿，阿里放话：让坏人付出足够的代价

　　研究机构的公开资料也显示，“黑灰产”规模已达千亿，从各个主要国家的统计数据看，各种利用互联网技术实施偷盗、诈骗、敲诈的案件数每年以超过30%的增速在增长。

　　阿里巴巴集团首席安全专家、阿里巴巴数据安全研究院负责人杜跃进表示，成立阿里数据安全研究院的想法成型于几个月前，“就是觉得数据安全问题越来越重要，而且远比很多人预想的复杂，涉及很多方面。”

作者：黄晓锦责任编辑：黄晓锦）
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