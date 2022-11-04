中兴5G CPE MC888S体验：零安装门槛，随时畅联5G

【天极网网络频道】游戏中与敌人对线时，却发现自己的角色满屏漂移;远程办公参加线上会议时，音画卡顿错过老板交代的关键任务;筹备展会现场的线上线下同步发布会时，堪忧的网络频频制造麻烦…甚至对于一些地区，想要部署有线网络仍旧十分困难。尽管我们时常因为网络崩溃而焦虑，但如今离开网络真的是“寸步难行”。

那么如何在更多场景中提供随时可用且更可靠的网络？中兴最新发布的5G CPE MC888S将是个不错的选择。

作为一款5G+Wi-Fi6的室内CPE，中兴MC888S与我们熟悉的路由器无论是外观还是功能、体验，都有很大区别。中兴MC888S能够支持速率高达3000Mbps的Wi-Fi 6，以及全频段全网通的SA+NSA双模5G，支持移动、联通、电信、广电四大运营商的5G和4G频段。

而且，中兴MC888S最高可支持128台设备同时连接，更好的满足了企业办公、展会布展等场景的多设备连接需求。

下面就一起来看看中兴5G CPE MC888S还有哪些亮点吧。

首先是外观，中兴MC888S荣获2022年度iF设计大奖，风格简洁，很像是书本，而不像路由器那般有“张牙舞爪”的天线。厚度约40mm、重量不到500g的小巧机身拥有黑白两种配色，无论是部署在家中还是店铺里，能节省空间还能更好的融入环境。

前端为对称设计，依次为5G信号、Wi-Fi、电源指示灯，有一种书本合上后的美感。

后端为4个千兆网口、电源接口，靠近电源的网口可以自适应WAN/LAN。

顶部为WPS按键。

中兴MC888S底部有一个SIM卡槽，弹出设计，无需卡针即可取出。应急时，你也可以用自己手机里的SIM+中兴MC888S组成一个“大热点”

至于中兴MC888S的设置，也十分简单，我们通过ZTELink APP完成。可以手动或扫描机身上面的二维码连接，即可进行设置、远程管理，如通过多个设备来组网、添加家长控制等等。

另外，针对运营商、企业规模化部署，中兴MC888S配置TR069集中化管理。一个网管系统，可以管理上万台设备。在运营商网管中心进行集中化管理，便于产品的运行和维护检查，简化运维，加快问题处理效率。

在APP的工具箱中，提供了网络诊断、网络测速、定时重启等更多功能。

网络速度方面，我们重点测试了5G网络，选用了一张联通卡。即使在室内角落进行测试，中兴MC888S的下载速率也能够达到343Mbps，上传速度108Mbps，已经可以媲美有线网络速率了，如在4米外且隔着一道墙，速率仍能超过150Mbps。

若在空旷的客厅或者办公区内，则下载速度可以接近400Mbps，上传速度接近120Mbps。

来到窗边等位置后，下载速度一度超过了500Mbps。值得一提的是，中兴MC888S支持多路收发中国移动和广电联合共建700MHz 5G“黄金频段”的信号，搭配700M的4x4MIMO解决方案，大幅提升5G覆盖范围，为郊外、农村、偏远地区的用户，更方便接入5G覆盖信号。

作为中兴MC888S最大的亮点之一，可支持5G和Wi-Fi6不仅是连接速率的提升，在遇到一些突发情况时，也能够提供更可靠的连接。比如，在中兴MC888S作为无线路由器使用时，5G及有线网络双网双待，正常情况下优先宽带，若有故障时可以智能无缝切换到5G，减小网络不稳定对于游戏娱乐、视频会议等体验的影响。

所以，也可以说中兴MC888S相当于“光猫+Wi-Fi6路由器”，且没有安装成本、更可靠，甚至让你在扩展网络时免去了有线布线复杂、接口有线等难点。

该设备还支持无线5G，即使没有有线也能随时上网，正是这一点戳中了我。由于家中结构为复式，光猫位于一层的客厅，这就让二楼卧室、阳台、卫生间等区域的Wi-Fi信号很差，有时无法流畅观看视频甚至是打开微博、网页，不得不切换至蜂窝网络。此前也想过再部署一部路由器，但规划走线时就果断否定了，难部署、不美观，还会增加打扫难度。

中兴MC888S则可以直接插入5G卡，放在卧室书桌上，不占空间还能有更好的网络信号覆盖房间各个区域，从一段时间体验来看，刷短视频、追剧看电影，甚至是观看4K视频几乎都没有网络卡顿。中兴MC888S(定时)关闭指示灯这一点也很实用，特别是当你将其放在卧室，到了熄灯睡觉的时候，就更能意识到这颇为人性化的设计。

不止是居家使用，回想起两年前的一次房车旅行，则发现CPE的另一个重要应用场景。当时，我们在房车里布置了很多智能设备，比如智能台灯、音箱、投影机、笔记本等。原计划是一场轻松愉悦的科技之旅，但是在房车中布置这些终端设备时就遇到了难题。尽管当时还算是在城市里，但并没有可用Wi-Fi…更别提有线网络了，于是只能选择启用手机热点。

刚开始虽然觉得开启热点、连接比较麻烦，但也勉强可以接受。随着旅程开始，气温逐渐降低至零下，手机开启热点后电量“肉眼可见”的降低，同时在用笔记本下载、上传一些素材后，意识到流量资费在掏空自己的钱包。更让人无奈的是，除了热点外，当时并没有更合适的方案。

如果在房车中准备一台CPE，那情况就大不相同了。中兴MC888S没有续航难题，接在房车内电源上，5G SIM卡即插即用，卡针都不需要，零门槛部署，全程享受5G网络覆盖。并且选用物联网卡，还能享受超低资费。另外，中兴MC888S最大功率仅18W ，等同于4G CPE功耗;单比特的速率，相比4G功耗下降100%。

总而言之，中兴5G CPE MC888S支持的高速率5G、Wi-Fi6可以全面提升网络体验，并且凭借“零门槛”部署的特性，能够在更多应用场景中提供“即插即用”的高速连接，如临时布展、门店宿舍、房车旅行、乡村网络覆盖等场景都很适用。

而且还有一点很重要就是可靠性，对于中兴5G CPE MC888S而言，就是“双保险”――5G无线及有线网络双网双待。对于视频直播、展会网络、电竞游戏等场景而言，能够有效减少网络带来的“意外挑战”。

这些优势，再加上中兴5G CPE MC888更亲民的价格，对于需要灵活部署网络，提供可靠连接体验的个人、公司等用户而言，很值得考虑入手一台。