华为胡厚：推进5.5G技术，确保10Gbps速率无处不在

作者：肖医

【天极网网络频道】天极网9月19日消息，华为全联接大会2022年在泰国曼谷拉开帷幕，华为在大会上分享了推进行业数字化发展的核心举措，并面向全球市场发布超过15余项创新云服务。

在5.5G技术方面，华为轮值董事长胡厚表示，目前华为正在积极与行业伙伴合作，一起推进5.5G技术，这是5G的下一个演进方向，涵盖固定和无线领域。

胡厚称，华为的目标是极大地提升网络容量，确保无处不在的10Gbps/s的速率，并满足行业对可靠、低时延连接的需求。

据了解，5.5G不仅可以保持5G原有的移动带宽增强、超可靠低时延、海量机器类通信，还增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，有希望实现10倍以上的网络能力增强。

资料显示，2020年华为提出了5.5G，是5G能力的持续增强。在5G高速率、低时延、大联接的基础上，新增了上行超宽带、宽带实时交互、融合感知等能力。

在9月8日的第八届IC&E峰会上，华为Fellow暨华为无线CTO童文博士做了主题为《Bridging 5G to 6G》的演讲。

他向产业界介绍了从5G向6G演进的驱动力与规划，指出5G持续发展，5.5G是5G向6G演进的必由之路。

童文博士指出，为了满足toC新业务和toB行业应用对5G提出的新需求，5G将迈向5.5G持续创新，实现eMBB/URLLC/mMTC等能力不断增强，同时新增感知、无源物联、定位、智能化等革命性能力，构筑“下行10Gbps、上行1Gbps、千亿联接、内生智能”的5.5G网络。

写在最后

IoT时代正在加速到来，Wi-Fi 6和5G被称为IoT时代相生相伴的无线技术，因此，5G被寄予很大的期望，厂商也围绕“高速率”、“低延迟”、“大带宽”等要点进行各种尝试。5.5G便是华为的尝试之一，下行10Gbps、上行1Gbps可以满足IoT时代网络需求的过渡与演进。