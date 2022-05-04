支持6路至16路数据流连接 高通首发全球最具扩展性商用Wi-Fi 7专业联网解决方案

作者：高志伟

【天极网网络频道】5月4日，高通宣布推出目前全球性能最高的商用Wi-Fi 7网络基础设施平台组合――第三代高通专业联网平台产品组合，面向下一代企业级接入点、高性能路由器和运营商网关。该平台支持包括320MHz信道等Wi-Fi 7关键特性，提供三频、四频配置，支持6路至16路数据流网络连接，以及高达33.1Gbps的峰值聚合无线容量和超过10Gbps的点对点连接。另外，该平台具备干扰侦测多连接操作等特性，能够在共享无线环境中实现确定性低时延，带来媲美私域频谱的应用性能。

据高通介绍，第三代高通专业联网平台产品组合，已向全球开发合作伙伴出样。同时，该平台通过定制设计，拥有可扩展的模块化平台架构，凭借通用软件、硬件开发方式即可在全球范围内打造适用配置，并且均支持优化多频信道使用方案，从而赋能下游客户面向全球市场打造更具适用性、广泛性的连接解决方案。

全新平台为家庭网状Wi-Fi和企业级基础设施带来了高速低时延的无线回传，即使邻域存在干扰，依然能够获得可靠性能。该平台可结合5G固定无线接入、10G-PON光纤等高性能网络接入方式，在高清视频会议、AR和VR以及高性能云游戏等场景下，提供沉浸式联网体验。

高通还进一步完善了第三代高通专业联网平台产品组合，针对企业级、中小企业、运营商网关、专业用户网状网络、家庭部署的差异化需求带来了以下专业联网解决方案：

高通1620专业联网平台：支持四频16路数据流连接，峰值无线容量达33.1Gbps，面向体育场馆、大型企业和顶级家庭网状网络系统。

高通1220专业联网平台：支持三频12路数据流连接，峰值无线容量为21.6Gbps，面向企业级、中小企业、产消者和顶级家庭网状网络系统。

高通820专业联网平台：支持四频8路数据流连接，峰值无线容量为13.7Gbps，面向企业级、中小企业、产消者和顶级家庭网状网络系统。

高通620专业联网平台：支持三频6路数据流连接，峰值无线容量为10.8Gbps，面向企业级、中小企业、游戏应用和家庭网状网络系统。

高通技术公司高级副总裁兼无线基础设施与联网业务总经理Nick Kucharewski表示：“随着支持Wi-Fi 7的高通专业联网平台系列向首批客户交付，高通技术公司开启了10Gbps Wi-Fi时代。结合对最新Wi-Fi 7创新技术的支持以及我们独特的产品平台架构，该平台将赋能各类解决方案，包括家庭全屋网状网络和面向大型公共场所的强大网络连接。我们期待通过该产品线为当前应用和新兴Wi-Fi 7生态带来全新水平的客户系统。”

如今无论是成为新常态的混合办公，还是企业数字化转型，又或者备受关注的元宇宙等领域都需要高速率、低时延的可靠连接，特别是在部分关键业务中连接扮演着至关重要的角色。本次高通带来支持Wi-Fi 7的第三代高通专业联网平台产品组合，不仅能够赋能千行百业，推动行业迈入10Gbps+时代，同时也凭借更领先的连接解决方案，为生态内企业创新提供帮助。而且针对于Wi-Fi 6/6E终端用户，依托多代高通专业联网平台的优势，全新平台将Wi-Fi 7网络特性与高通技术公司的智能多信道管理技术相结合，助力实现速度提升、时延降低及网络利用率的提升，同时也为下一代Wi-Fi 7终端设备带来超高吞吐量和低时延。

随意，对于行业内企业而言，高通推出第三代高通专业联网平台产品组合意味有了新的选择，但这并不意味着短时间内Wi-Fi 7将取代Wi-Fi 6。Nick Kucharewski在接受天极网等媒体采访时提到，总体来看Wi-Fi 7全部功能的性能比Wi-Fi 6高，当行业客户对于连接性能有更高需求时就可以选择Wi-Fi 7平台。

据介绍，第三代高通专业联网平台产品组合提供三频和四频配置，可支持2.4GHz、5GHz和 6GHz频谱的Wi-Fi连接。同时平台延续了为多用户环境而优化的创新、定制架构设计，具备网络加速能力和低CPU占用率，针对当前快速发展的需要超大网络容量或者需要使用三频的业务，支持Wi-Fi 7的平台能够提供更出色的体验。支持Wi-Fi 7 320MHz信道(与Wi-Fi 6相比，吞吐量实现2倍提升)，针对网络要求最严苛的实时游戏、串流、视频分享和XR应用，提供最大化吞吐量和超低时延。此外，多连接技术支持在高度拥挤的网络环境中动态聚合用户流量或更换频段，以避免无线干扰并提供确定、可预测的低时延。当与高通FastConnect 7800等领先的Wi-Fi 7客户端系统配合使用时，第三代高通专业联网平台通过对高频多连接并发技术的支持，可充分利用高性能的5GHz和6GHz频段，实现最佳吞吐量和多连接时延表现。

另外，高通还提到，新推出的自动频率控制(Automated Frequency Control，AFC)一站式服务也为高通专业联网平台提供支持，发挥其在6GHz频段的最高性能。高通自动频率控制解决方案可面向客户终端集成，并将在通过正式监管审批后商用。

Nick Kucharewski也提到，Wi-Fi 6并不会对Wi-Fi 7的采用造成阻力或者延缓它的部署。就目前或者接下来一段时间而言，Wi-Fi 6将于Wi-Fi 7共存，不过高通希望发挥Wi-Fi 7平台的高性能优势提供更出色的体验，与更低成本的Wi-Fi 6相辅相成。

虽然Nick Kucharewski没有透露目前围绕新平台高通与合作伙伴有哪些进展，但他提到：“我们和全球客户开展合作，共同开发并部署新一代的技术，包括来自中国的客户，我们与他们的合作不仅服务中国本土市场，也帮助中国厂商更好地应对和服务海外市场的需求。”