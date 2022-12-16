从云混沌迈向云智能，VMware定义现代化网络与安全

【天极网网络频道】如今，混合云或多云依托其在技术、成本、安全等方面的优势，逐渐成为企业进行数字化转型的选择。然而，在多云环境中，无论用户身处哪里，实现对应用程序的安全访问都是一个重要的优先事项。基于此，混合云或多云环境在提供速度和灵活性的同时，也带来了一些挑战，比如，网络安全挑战，对用户应用体验的一致性管理等。

不久前，VMware召开年度技术盛会VMware Explore 2022 China，其网络安全领域Project Monterey、SASE和EASE、Project Northstar等一系列新品的发布，不仅充实了VMware网络虚拟化产品(NSX)家族，以及现代化云网络(VCN)的内涵，同时，也为多云时代带来更多的优质解决方案，助力企业从云混沌迈向云智能。

NSX：多云基础架构的基石

VMware NSX平台是连接企业多云基础架构的黏合剂，是企业多云网络的基础。资料显示，VMware NSX提供了一个敏捷式软件定义基础架构，用来构建云原生应用程序环境，NSX 专注于为具有异构端点环境和技术堆栈的新兴应用程序框架和架构提供网络、安全和自动化并简化操作。NSX支持云原生应用程序、裸机工作负载、公有云和多个云。

自2013年问世以来，NSX历经各种过程，现在已经充实了更多新的功能，如现代化的分布式均衡负载器(ALB)、分布式多云终端安全(CBC)以及多云网络高级威胁防御(ATP)，这些内容组成VMware多云基础架构的基石(VCM)，NSX取代传统硬件网络低效缓慢模式，使虚拟机之间的通信无需通过物理网络设备而是在NSX这一层就可以安全实现。

在今年10月，VMware全新发布NSX 4.0.1版本，全面支持DPU以及Project Monterey，使NSX云网络服务直接解耦合并在智能网卡运行，并通过专用的硬件芯片进行加速，极大提升了软件云网络的性能。



VMware网络和安全亚太区高级销售总监叶逾健

VMware网络和安全亚太区高级销售总监叶逾健介绍：“VMware的目标是让企业实现云运维模型转型，可以用云的方式去配置，去运维，像公有云一样灵活、敏捷和高效，但更具出色的智能增值网络连接和安全性。”

EASE、Project Monterey多项更新

EASE(全称Elastic Application Security Edge)是VMware在SASE基础上新推出的解决用户在多云之间的安全访问需求。叶逾健表示：“SASE解决了用户安全上云的问题，让用户在任何时间、任何地点，让用户拥有安全的上网体验，而EASE可以保证多云环境中，每个云之间的连接都是安全的。”

可以说，EASE实现了部署在多云应用边界提供的弹性、软件化，是一款可横向扩展的安全设备，如软件定义负载均衡提供Web应用的安全，支持应用之间跨云边界的零信任。通过NSX网关防火墙，在EASE里弹性横向扩展，可以实现八路全活的网关防火墙资源池，保证应用在跨云入口防火墙的安全隔离。

为提升连接效率和性能，VMware还发布Project Monterey。借助今年10月发布的NSX 4.0.1的全面支持，Project Monterey可将目前需要CPU上处理的基础架构服务直接解耦合并转移到SmartNic智能网卡上运行，通过软件控制提供可横向扩展的架构，让企业的私有云提供类似AWS、Azure、阿里云等公有云的高效，灵活，高性能的云架构。

此外，Project Northstar作为北极星项目技术预览版本，可在云端通过SaaS可为企业交付多云一致的网络和安全服务，无论企业的工作负载运行在私有云，VMware合作伙伴公有云，还是原生公有云。

华讯评价VMware解决方案

在国内，华讯作为VMware的合作伙伴，可全面交付VMware云智能多云网络解决方案。华讯网络是一家在 IT方面具有很强的创新能力和综合实力的公司。华讯网络与VMware的合作始于vSphere，在2017年的服务器虚拟化和网络虚拟化浪潮中，NSX在行业内进行了革命性的创新，进一步推动了华讯网络的业务从硬件到集成，逐步向软件方向发展。



华讯网络系统有限公司高级副总裁马壮

据悉，华讯在2021年的营业收入已逾70亿人民币，拥有二千六百多名雇员，其业务涉及金融、电讯、互联网、制造业、能源、政府、交通等领域。华讯网络系统有限公司高级副总裁马壮表示：“未来，华讯将与VMware建立更为紧密的联系，将VMware的产品和解决方案，融入到华讯的物联、数联和智联大的方向。”

写在最后

经过多年的发展，VMware云网络已吸引了2.3万个客户，服务着财富100强中的94家企业，可以说是SDN领域的领军企业，几乎所有的头部运营商都采用了其NSX解决方案。在多云持续发展的当下，VMware云网络的潜力远不止于此。VMware借助开放、广泛的合作平台模式，将容纳更多的合作伙伴加入其中，构建更加立体的安全防护体系。