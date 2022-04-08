从安全运营中心服务谈起，德勤与亚马逊云科技如何守护数据安全

作者：潇冷

【天极网网络频道】当前，随着数字经济的蓬勃发展，数据已经成为关键生产要素，是基础性资源和战略性资源。数据洪流的到来，进一步驱动了数据价值链的成熟，进而驱动企业的决策和创新。与此同时，日益严峻的数据安全合规形势给数字化转型的持续深化带来严重威胁，数据安全合规逐渐成为数字经济健康发展、保障企业健康持续发展的重要议题。只有加强数据治理、保障数据安全，方能为数字经济持续健康发展筑牢安全屏障。

《数据安全法》、《个人信息保护法》颁布实施之后，深圳、上海等地方政府相继出台数据安全法律法规，电信、工业、金融等行业主管单位出台行业数据安全管理法，各行业监管部门也开展严格的审查与整治活动，国内数据安全进入强监管阶段。在此背景下，如何进行数据安全建设，如何对数据安全现状和合规进行评估是企业迫切需要解决的问题。

解读德勤与亚马逊云科技安全基因

近年来，作为云服务解决方案提供商，亚马逊云科技不断加大对数据安全合规领域的投入，与合作伙伴一起为企业云上数据安全保驾护航。

细数亚马逊云科技的合作伙伴，德勤作为全球领先的专业服务机构、世界四大会计师事务所之一，在安全领域的实力也不可小觑。德勤已经连续十年被Gartner评为安全咨询领域的第一，并被IDC评为2020网络安全托管服务领导者。



德勤中国风险咨询部网络安全及战略风险事业群主管合伙人薛梓源

安全咨询离不开专业的团队建设。德勤中国风险咨询部网络安全及战略风险事业群主管合伙人薛梓源表示：“德勤的风险咨询部在中国有超过3000名专业人士，专门为企业提供会计服务与内部控制、网络安全与战略风险、合规与法规支持服务。”

德勤中国风险咨询部网络安全及战略风险事业群主管合伙人薛梓源

此外，在安全领域，德勤与亚马逊云科技开展的多种形式的合作，也为德勤积累了大量的经验。德勤安全运营中心服务的推出便是亚马逊云科技与德勤中国合作的又一成果。

薛梓源表示：“与亚马逊云科技的深入合作，将德勤在风险合规方面的能力与亚马逊云科技的云上安全合规能力优势叠加，助力企业提升云上安全，完善企业安全合规管理，满足企业不断发展变化的安全合规要求。”

安全运营中心服务助力数据安全合规

德勤安全运营中心服务通过安全监管、安全事件管理、威胁狩猎、安全产品托管、日志管理、漏洞管理等不同层面，帮助企业准确感知与认识自身面临的安全风险，提升企业以下五方面的网络安全管理能力。

首先便是安全态势洞察。可以帮助实时了解整个IT环境中正在发生的网络安全事件。通过对基础设施数据的聚合、关联、上下文分析，提供可视化的的安全态势整体视图，为企业决策提供支持。

第二，威胁预防与控制。为企业提供专业的支持，让企业保持始终拥有最新的安全防护和检测能力，从而在网络攻击事件早期即对攻击进行遏制，将影响降为最低。

第三，降低安全风险和业务中断时间。帮助企业进行主动防御，及时应对最新威胁动态，降低网络安全风险，通过高效的标准化的网络安全风险处置流程，避免或减少业务中断。

第四，降低管理成本：提供最新的安全能力，以及精准地检测和快速响应。令企业可集中专业人员与资源投入核心业务。

第五，审计与合规支持：相关的法律法规更加注重安全检测和响应能力，如：网安法21条，55条/数安法29条/个保法51条/关基条例15条/等保条例20条，21条，29条。

薛梓源表示：“合规是红线，安全是底线。基于亚马逊云科技的德勤安全运营中心，将为企业提供7×24小时的安全检测和反应能力，提高网络安全的韧性，减少网络安全的风险，助力企业企业平稳快速发展。”

强强联合，助力企业安全合规

在安全领域，安全运营中心服务并不是亚马逊云科技与德勤中国的首次合作。2021年，德勤中国联合亚马逊云科技打造了云上安全实验室，其基于亚马逊云科技平台可提供四方面服务，包括托管安全服务、安全合规服务、基础设施安全服务、应用安全服务。薛梓源表示：“从不同层面为企业提供了全方位的解决方案，可以帮助企业对自身面临的安全风险有更准确的感知和认识，并利用先进的技术加以应对。”

近年来，各国都在不断通过各种立法来规范数字化经济的发展，确保对于数据的主权、维护核心数据资产的安全、保护个人隐私、促进数据必要的合法流动和共享、以及减少广义供应链风险。薛梓源表示：“德勤也将帮助企业满足国内外各项相关法律法规要求，免除面临复杂合规要求时无所适从的困扰。”

德勤中国还与亚马逊云科技打造了安全服务框架，不同的组件有不同的作用，如安全合规服务，德勤能够为中国出海企业，跨国企业进入中国提供多项咨询服务，以满足数据保护的要求。

2021年9月，德勤中国与亚马逊云科技联合发布了《打造安全合规的数字化底座》系列白皮书，为跨国企业数据安全本地化和中国企业出海数据安全，解读相应的法律法规，分析面临的问题和挑战，并提出应对策略以建立相应管理体系和构建数据安全技术平台，从而建立有效的数据安全合规保障体系。

写在最后

数字经济正在加速发展，数据作为重要的生产要素，其安全性、合规性正在得到千行百业的重视，数据安全合规也在催生着新的市场蓝海，也为德勤与亚马逊云科技的深入合作制造了新的契机。薛梓源表示：“托管安全服务是安全发展的重点。未来，德勤将继续深化与亚马逊云科技的合作，将聚焦中国企业出海的安全合规服务、跨国企业进入中国的安全合规服务，以及安全配置检测等，为千行百业的数据安全保驾护航。”