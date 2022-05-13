屡遭DDoS攻击的背后，为什么企业会闻“D”色变？

作者：肖医

【天极网网络频道】5月13日，动视暴雪发文表示，战网服务正在遭受DDoS(分布式拒绝服务)攻击，或将导致游戏高延迟、网络中断等情况的出现，《守望先锋》《魔兽世界》《使命召唤》《暗黑破坏神3》等游戏均遇到网路问题。据知情人士透露，去年11月份，战网便遭遇了DDoS攻击，该攻击持续大约1个小时。

4月底，北京健康宝在使用高峰期遭受网络攻击，经初步分析，网络攻击源头来自境外。北京健康宝保障团队进行及时有效应对，受攻击期间，北京健康宝相关服务未受影响。对此，360网络安全研究院透露，这是一起典型的DDoS攻击事件，攻击者利用大量被入侵的网络设备，向受害者服务器发送海量的网络流量，影响其正常服务。

其实，在安全圈里，DDoS可以说家喻户晓。从DDoS诞生开始，无数网络安全工程师就对它深恶痛绝，像Google、亚马逊等技术实力强劲的巨头公司，也无法避免遭受DDoS攻击。那么，DDoS攻击到底有哪些危害？又为什么企业会闻“D”色变？

活跃至今，扒一扒DDoS攻击历史

在数字化转型的趋势下，越来越多的企业业务转移至线上，用户生活、消费习惯也向线上转移，互联网行业迎来持续高速增长。调查数据显示，2021年下半年，网络犯罪分子发起约440万次DDoS攻击，全年DDoS攻击总数达到975万次。与之相比，2022年第一季度的DDoS攻击数量增长了46%。

同时，据卡巴斯基调查数据显示，与2021年第一季度相比，2022年第一季度DDoS攻击增长了4.5倍。此外，与2021年第四季度的记录相比，“智能”或高级和针对性攻击的数量也出现81%的显着增长。这些攻击不仅规模较大，而且还具有创新性。如今DDOS攻击被认为是网络安全领域最难解决的问题之一，迄今为止也没有一个完美的解决方案。

回顾DDoS的历史，我们发现，DDoS诞生至今也不过短短的30年时间，却成为如此强大的黑客手段。早在1996年，不少美国人发现无法使用电子邮件，并纷纷向Panix投诉。Panix收到反馈后，足足用了36个小时才将问题修复完毕。

后来，Panix调查发现，攻击者的手段并不高明，攻击者以每秒150次的频率，向Panix的服务器发送连接请求，使服务器疲于应付这些请求，最终无法为正常用户服务。这种不停地给服务器“塞东西”，也可以成为一种黑客攻击手段，这种攻击方式，便是大名鼎鼎的SYN Flood，DDoS攻击的一种类型。

自从Panix事件发生之后，DDoS正式登上历史舞台。无独有偶，1999年，美国明尼苏达大学的一台服务器遭到攻击，之后，至少16台服务器无法提供服务。明尼苏达大学对此次攻击事件进行了研究，发现这些攻击至少来自227台主机，并且这些发动攻击的主机也是受害者。

事实上，攻击者使用一种名叫Trinoo的DDoS攻击工具，控制了大量的主机，发动攻击时，对这些主机发送指令，命令他们向目标发送攻击数据包。无论是Panix事件，还是明尼苏达大学事件，攻击者并没有得到实际的经济利益，更多的是在炫耀自己的技术。

随着时间的流逝，DDoS攻击者的勒索策略变得更为简单粗暴，他们开始通过电子邮件联系受害者，告诉他们，如果不支付赎金，就会发动DDoS攻击。经过数十年的发展，DDoS的攻击变得不那么纯粹，攻击往往混合了多种DDoS攻击方式。DDoS的攻防战还在继续……

闻“D”色变，深扒DDoS的攻防

如今，大部分互联网企业都是闻“D”色变，作为最常见的网络攻击方式之一，DDoS有着成本低、见效快、难追踪等特点，这也是企业对它最头疼的原因。那么，在了解什么是DDoS攻击前，先了解一下什么是DoS。

DoS，即拒绝服务(Denial of Service)，利用合理的服务请求来占用过多的服务资源，从而使合法用户无法得到服务的响应，这是早期非常基本的网络攻击方式。通常情况下，信息安全有三个要素，即保密性、完整性和可用性，而DoS所针对的目标便是可用性。而DDoS则是在传统的DOS攻击基础之上产生的一类攻击方式。

DOS只是单机和单机之间的攻击模式，DDoS却是利用一批受控制的僵尸主机向一台服务器主机发起的攻击，其攻击的强度和造成的威胁都要比DOS严重很多，破坏性更强。简单理解来看，DDoS的原理其实不复杂，就是利用大量肉鸡，仿照真实用户行为，使目标服务器资源消耗殆尽，最终无法为用户提供服务。

DDoS攻击五花八门，却又是这个世界上最没有技术含量的黑客手段，没有之一。同时，DDoS攻击溯源难度大，讹诈成本低，逐渐成为产业链条成熟成为犯罪团伙首选勒索手段。这些因素也成为DDoS攻击难以攻克的原因之一。

通常情况下，DDoS攻击往往通过使网络过载来干扰甚至阻断正常的网络通信，通过向服务器提交大量请求，使服务器超负荷，阻断某一用户访问服务器，阻断某服务与特定系统或个人的通讯，从而造成网络堵塞、服务器瘫痪等目的。

不得不防，谈一谈DDoS的攻防之道

近年来，虽然DDoS攻击呈规模化、自动化、平台化发展，但国家主管部门开展“净网2020”专项治理，效果初显。2017-2020年，DDos攻击规模有下降趋势。2020年DDoS攻击总流量为38.7万TB，较2019年下降17.67%，攻击次数为15.3万次，同比降低16.16%。然而，对于DDoS攻击，企业还是不得不防。

从技术层面讲，DDoS攻击可以造成网络的严重堵塞和服务器的瘫痪，会对政府和企业造成非常大的负面影响。服务器因DDoS攻击造成无法访问，会导致客流量的严重流失，进而对整个平台和企业的业务造成严重影响。

同时，DDoS不但会影响潜在客户的转化率和成交率，现有用户也会对企业的安全性和稳定性进行重新评估，企业的品牌形象和市场声誉将受到严重影响，还有可能造成数据泄露的风险。

因此，企业可以采用一些技术手段，来缓解或者提高攻击的门槛，诸如购买DDoS云清洗、高防CDN等云防护产品等。笔者总结了一些常有的手段，来帮助企业进行及时的防范。

建议使用高性能网络设备，以确保路由器、交换机、硬件防火墙等网络设备的性能，当DDoS发生时，有足够的性能、容量去对抗它。企业需要定期排查服务器系统漏洞，采用最新的系统，及时打上安全补丁，并在删除未使用的服务，关闭未使用的端口，降低黑客利用漏洞发动DDoS的风险。

同时，企业需要充足的网络带宽保证。因为网络带宽的大小，直接决定了抗受DDoS的能力，不过一般来说，其他技术手段和方式，比增加带宽更有效，成本也更低。企业还可以采用部署CDN的方式，CDN可以将网站的内容分发到多个服务器上，用户就近访问，不仅可以改善用户体验，而且还可以作为防御DDoS的一种补充手段。

此外，建议企业使用专业的安全防护产品。专业的抗DDoS产品，可以帮助网站过滤异常流量，即便DDoS正在进行中，公司的业务也可以正常开展不受影响。

写在最后

如今，国家越来越重视网络安全问题，从政策层面也加强网络安全、数据安全防护。同时，企业、个人日常也应该加强安全意识。除了采用一些手段防御DDoS攻击外，也应该关注其他方面的安全，做到全面防御。

面向未来，我们不奢求黑客的思想品德会突然拔高放弃DDoS，但我们期待有一天我们不再闻“D”色变。