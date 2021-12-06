2023年将从85%降至60%，Gartner预测移动应用隐私追踪退出率

作者：网络频道新闻组

近日，Gartner对未来移动应用程序追求用户数据提供个性化广告的情况进行了追踪，数据显示，在苹果的引领下，App收集用户偏好数据的难度逐渐加大。2021年有大约85%的用户选择拒绝提供数据，预计2023年这一指标将降低至60%。

这意味着更多的用户同意App收集一定的偏好数据，来提供个性化广告或推荐。

Gartner表示，为了尽可能让用户选择“同意”，一些App甚至会为用户提供一定的奖励，比如优惠券、积分、现金奖励等。但是苹果公司的条款不允许这类奖励，不过，App方面还有别的方法。

Gartner建议，营销人员可以在收集隐私提示页面表达令人信服的理由，让用户相信收集数据会为人们提供更切合的广告等信息，获得更好的使用体验。

Gartner还预计，到2023年，电视和流媒体渠道的广告，在工作时间内提供的广告数量将增长60%。这是由于远程办公的趋势所致，人们不再需要等下班之后才可以进行娱乐。

到2023年，90%的新员工招聘可能通过B2B社交媒体渠道来完成，因此企业应当注重在平台对品牌、员工待遇等进行宣传。

到2025年，有20%的B2B公司将使用人工智能/机器学习工具，与客户进行交流，以此来提高沟通效率。但是真人销售代表依旧是不可或缺的。

除此之外，到2026年，约有60%的“95后”以及“00后”将更喜欢在社交平台上购物，而不是专门的电商平台。