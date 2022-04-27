　　Wi-Fi 6尚未普及，后来者Wi-Fi 7为何成巨头角逐场？

作者：肖医

【天极网网络频道】提起Wi-Fi，大家并不陌生。智能终端普及至今，Wi-Fi已经成为电子设备接入网络的主流方式之一。近年来，Wi-Fi技术的代际不断演进。如今，Wi-Fi 5尚属主流，Wi-Fi风头正盛，如此中天，而Wi-Fi7也悄然来临。在这个舞台上，他们上演的不像是“我方唱罢你登场”的大戏，而像是“同台竞技”。

尽管在2022年初，作为Wi-Fi 6 的升级版，Wi-Fi 6E显然已经处于技术的前沿阵地。然而，就在Wi-Fi 6E并没有商用，甚至Wi-Fi 6还处于风口浪尖之时，为了抢占下一代无线网络技术市场，高通、联发科、瑞昱等厂商已经开始布局WiFi 7。如今，Wi-Fi 7已经成为巨头的角逐场。

技术演进，Wi-Fi 7将带来绝佳体验

1997年第一代Wi-Fi标准协议802.11制定。时隔20余年，802.11标准协议发展壮大，并演进到如今的第七代802.11be，也就是我们所说的Wi-Fi 7。据悉，Wi-Fi 7是在Wi-Fi 6的基础上的引入了320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协作等技术，使得Wi-Fi 7相较于Wi-Fi 6将提供更高的数据传输速率和更低的时延。

在制定的时候，IEEE将Wi-Fi 7划分为两个阶段R1和R2，共4个草案，预计2024年中发布正式版本。目前，虽然第一个草案已发布，但从时间表来看，Wi-Fi 7离正式发布还比较遥远。从已经发布的草案1来看，Wi-Fi 7将带来以下变革：

首先，支持Multi-RU机制，类似在高速公路上将多个空闲的车道分配给一辆坦克使用，将进一步提升频谱利用率，对带宽和时延有较大的提升。其次，支持Multi-Link多链路机制，重新定义了多链路聚合相关的技术，对带宽、时延和可靠性有很大的提升。再次，支持更多空间流，其中单射频最大空间流的数量高达16个，理论上相比Wi-Fi 6，物理传输速率提升两倍以上。

此外，Wi-Fi 7还支持多AP间的协同调度，可以在整网AP中统一协调时域、频域等资源及干扰。包括协同空间复用(CoSR)、协同正交频分多址(Co-OFDMA)，协同波束赋形(CoBF)等特性，这将极大的提升空口资源的利用率。

基于上述特性，Wi-Fi 7可以助力工业制造的全无线产品实现柔性生产，助力矿区实现无人化采矿，可以实现机器人自动巡检。同时，借助高带宽、低时延的特性，Wi-Fi 7也将极大推动元宇宙、边缘计算等场景应用的快速发展。

即便现阶段全球Wi-Fi 7技术规范尚未落定，但在元宇宙、自动驾驶、AIOT等新概念、新应用的推动下，业界自然普遍看好后续市场的发展。

巨头抢滩，上演新一轮角逐

Wi-Fi 6角逐方兴未艾，Wi-Fi 7已经迎来新的巨头角逐。2022年以来，联发科、博通、高通三家大厂接连发布了Wi-Fi 7主控芯片或者相关技术和解决方案。其中，联发科在今年1月份现场演示了其Wi-Fi 7。据悉，联发科Wi-Fi 7可通过320MHz信道和4K正交幅度调制(QAM)技术，传输速度比Wi-Fi 6快2.4倍，峰值速度可以达到30Gbps。

同时，联发科Wi-Fi 7展示了多链路操作(MLO)技术，同时聚合不同频段上的多个信道，即使频段受干扰或出现拥塞，数据仍可无缝传输，从而实现更快、更可靠的网络连接。此外，联发科Wi-Fi 7拥有多用户资源单元(MRU)功能来降低和避免信号干扰，满足多人同时、高速连接。

2022年4月份，博通推出了WiFi 7 SoC，采用了四核心Armv8处理器，能够提供24 DMIPS性能，并且发布了Wi-Fi 7生态系统产品组合，包括用于消费产品和企业产品，以及用于移动设备的多个型号。据悉，博通正在为客户提供Wi-Fi 7样品。

高通则发布全球首款Wi-Fi 7芯片商用解决方案FastConnect 7800，支持高频多连接并发技术、4K QAM调制技术、支持2.4GHz、5GHz、6GHz三大频段，峰值传输速度可达5.8Gbps，峰值下行高达5.8Gbps，支持低于2ms的时延。

另外，近段时间，中兴5G在MWC大会推出Wi-Fi 7标准的5G CPE产品MC888 Flagship,该产品集成了Wi-Fi 7高并发技术和5G高速率，网络下载峰值速率高达10Gbps。无独有偶，新华三也发布企业级智原生Wi-Fi 7 AP，支持iRadio、iStation、iEdge和iHeal技术，据悉，信道利用率提高56%、终端接入效率提高33%、业务传输通道提升220%以及网络运维时间缩短30%。

路有坎坷，何时方能商用？

据IDC中国发布的2018-2024年中国网络无线市场规模预测显示，2019年Wi-Fi 6标准发布，同年市场处于观望期，Wi-Fi 5仍未市场主流。2020年，Wi-Fi 6市场呈现爆发式增长，然而Wi-Fi 5占比仍超过半数。2021年，Wi-Fi 6首次超越Wi-Fi 5，Wi-Fi 5仍占一定的市场份额。

我们可以看出，从2019年标准发布，到2021年首次超越Wi-Fi 5，Wi-Fi 6用了2年的时间。不少观点认为，Wi-Fi 7也会遵循此规律，预计2024年发布标准，于2026年前后达到大规模商用。换言之，Wi-Fi 6至少还有4年时间占据市场主流位置。



来源IDC

另外，Wi-Fi 7拥有至少30Gbps超大带宽能力，主要原因是用了Wi-Fi 6E标准下的6GHz频段，这个全新的频段带来了1200MHz的频谱带宽，目前，6GHz频段几乎无任何干扰。然而中国尚未对6GHz频段给出明确的政策，6425-7125MHz授予5/6G移动通信还是Wi-Fi，目前尚未敲定。

此外，终端方面，虽然Wi-Fi 7向后兼容Wi-Fi 6/5/4等终端，但只有终端支持Wi-Fi 7才能释放全部潜力。也许，现阶段上市的Wi-Fi 7 AP无法发挥Wi-Fi 7标准带来的带宽、时延、容量等多方面的提升。Wi-Fi 7的商用步履维艰。

写在最后

从Wi-Fi 5到Wi-Fi 6，再到Wi-Fi 7，Wi-Fi技术标准不断演进，相应的芯片、解决方案，以及硬件终端必将会随之而来。并且AIoT的发展，要求Wi-Fi有着更高的传输速度、更大的传输带宽。站在通往Wi-Fi 7的节点，我们有理由相信，有着巨头们不断参与、角逐，WiFi 7在未来有望发挥更大的作用。