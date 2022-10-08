医药行业迈上数字化之路，锐捷网络助力洁净车间无线建设

作者：肖医

【天极网网络频道】如今，医药行业已成为我国智能化水平重点提升的十大领域之一，随着“工业4.0”、“中国制造2025”等战略的不断推出，越来越多的医药企业开始重视自动化和数字化在工厂车间建设方面的重要性。可以说，数字化和智能化将成为生物制药企业降本增效与扩大产能的重要手段，并推动生物制药企业的发展迈入快车道。

然而，医药工厂车间智慧化、数字化建设中对网络提出新的需求：一方面，要求网络部署合药企洁净度要求，另一方面，网络需要承载多品牌多设备需求，需要大带宽、低延时、高传输速度能力。为了应对这些挑战，锐捷网络全新发布了药企洁净车间无线解决方案，可实现无线网络极简部署快合规、移动生产不中断、无线数采可实时、无线动态安全防御，赋能药企平滑推进生产网络的数字化转型。

药企洁净空间部署痛点

作为智能医药工厂车间建设的重点之一，网络除了承担信息获取、发送的重要功能外，还将传感器、控制器、设备、人员、软件和产品紧密地连接在一起，从而实现大数据分析及生产过程的智能管理。由此可见，网络成为药企数字化升级的重要组成部分，而药企的智慧升级，尤其是洁净空间的数字化改造，又对网络提出新的挑战。

细数这些挑战，锐捷网络企业行业解决方案总监雷春铭坦言，药企生产车间按A\B\C\D分级划分的洁净度要求贯穿了生物培养、纯化、生物制剂、灌装等多个自动化生产场景。洁净车间网络需承载工业电脑、手持工业平板移动设备、固定生产机器终端等多种不同品牌设备的联网需求。由此可见，药企洁净车间的网络建设势必要符合洁净度要求，而且网络需具备低延时、大带宽、高速传输等能力。

不仅如此，洁净车间在不同的建设情况(新建或技改)下，又对网络提出新的要求：

在老车间技术改造中，网络系统需对彩钢板进行打孔、穿管、穿线、密封等操作，要求生产线停产;网络系统改造施工过程，成本高，工期长，业务上线慢;部分生产设备(PLC)没有网口，无线性能弱，联网能力不足。车间技术改造后，车间需要重新做洁净度认证，成本高的同时，拉长了工期。雷春铭表示：“药企车间要想从人工、纸质化的生产变成自动化、信息化、智能化、数字化的生产，在网络等底层技术方面便遇到巨大挑战。”

在新建车间场景中，网络建设同样会遇到AP安装部署是否能满足洁净度认证;部分生产设备(PLC)没有网口，无线性能弱，联网能力不足等老车间改造时遇到的问题，同时又产生新的问题。“诸如，车间面积大，网线传输距离100米限制，要维护多个弱电间;洁净车间后续网络业务变更/扩容，又要面临老车间技改的问题等。”雷春铭坦言。

如何应对药企洁净车间网络改造及新建，锐捷网络结合自身实践，提出药企洁净车间无线解决方案，帮助企业有效解决网络部署难题，为药企数字化转型提供更佳体验。

药企洁净车间无线解决方案能力

锐捷网络的药企洁净车间无线解决方案，融合了锐捷网络“云、网、端”全线产品的优异性能，以云端网络准入认证管理平台及WIS云管平台、园区网络交换机及全系列无线产品、工业交换机及工业无线网关，构建起包括企业生产管理系统、锐捷工业无线网络、锐捷工业数据采集、生产执行在内的整体架构。雷春铭表示：“该方案涉及云、网、端、侧的硬软件产品，能够帮助药企客户更好地搭建工业互联网网络平台。”

不仅如此，该解决方案还为药企洁净车间数字转型带来“极简部署快合规”、“移动生产不中断”、“无线数采可实时”三大突出价值。

在“极简部署快合规”方面，锐捷打造了“工业级定向AP”和“极简以太光”组合。工业级定向AP彩钢板穿透信号强度达-45dBm，通过在每个洁净房间彩钢板上方夹层部署一台，可免去老车间彩钢板免打孔/穿管/穿线/密封，确保生产线不停产，同时施工快且无需洁净度重认证，综合成本低，工期短，业务上线快。在新建车间BCD级洁净区，则可采用吸顶AP(亚克力罩子+密封)实现洁净区内快速网络部署。

另外，包含以太光主机及以太光AP在内的锐捷极简以太光技术在该方案中的应用，则为洁净车间网络部署节省弱电间(光电混合缆布线长度达1500米)的同时，带来更高AP性能(1/5/10Gbps)和更低故障率。雷春铭表示：“药企洁净车间无线解决方案能够帮助企业快速搭建互联网的互联互通层。”

在“移动生产不中断”方面，基于锐捷AR系列AP的AI Radio，可主动探测终端信号情况，选择最佳AP引导终端无线漫游，平均时延<30ms、整体丢包率<0.5%且无连续丢包，轻松实现工业零漫游。通过“零”丢包无线快速漫游、业务无感体验(支持连续操作平板业务，漫游最大延时达300ms)及MES操作提效(支持连续操作平板业务)，该方案可确保药企移动生产不中断。

在“无线数采可实时”方面，采用经中国权威网络设备评测机构泰尔实验室认证的锐捷工业级无线网关，其整体丢包率≤万分之一，平均延时≤10ms。除了配置锐捷网络性能强劲的工业无线网络及工业网关外，该方案还采用了抗干扰高可靠的2.4G+5G双射频链路聚合技术，并支持串口/网口转无线，可轻松实现无线数据稳定可靠的实时采集。

该方案还可通过与锐捷网络屡获业界殊荣并在各行业实现广泛部署的WIS云管平台的云端协同，实现动态智能预知无线安全风险和主动防御，以及可视化的无线智能诊断和网优运维。利用该方案，无线生产网络安全事件和用户投诉率可减少80%，管理员运维效率提升100%，故障定位时间从3小时缩短为1分钟，为确保药企洁净车间无线网络高效、安全、成本运营提供有力支持。

锐捷网络的落地实践

在锐捷网络药企洁净车间无线解决方案的助力下，重庆智飞生物制品股份有限公司使用1000余AP设备，全方位覆盖智飞龙科马、智飞绿竹的办公、车间、仓库和生活区，还对新建、老厂区进行无线升级改造，并且实现生产设备工业无线数采回传。

在数字化、智慧化的驱使下，万泰生物的厦门万泰厂区也踏上网络升级改造之路。雷春铭表示：“该厂区的生产系统网络建设，充分利用了锐捷网络在有线、无线以及安全领域的技术经验，涉及MES/SCADA/称量/冷库等多业务场景改造，实现洁净车间场景化无线，以及冷库区域无线网络全覆盖。”

雷春铭表示：“该方案的推出，进一步丰富了锐捷网络Smart-PW企业生产无线系列解决方案的应用场景，为药企实现洁净生产车间数字化转型提供了全新利器。” 锐捷网络Smart-PW企业生产无线解决方案自推出以来，在电子制造、仓储物流等行业不断实现规模部署，更赢得智飞生物、万泰生物等生物制药企业的广泛青睐，并荣膺2021年度工业互联网优秀解决方案金紫竹奖。

写在最后

数字化时代正在加速到来，数字技术正在席卷千行百业，作为与计算、存储同等重要的领域，网络的持续迭代升级，也不断保证千行百业健康发展。并且，每个行业对数字化的需求不同，对网络的要求也不尽相同，只有深入行业、深入场景，才能更有效地助力企业数字化。基于此，锐捷网络也在不断尝试，深入智能制造、生物医药、教育等诸多领域，为各个企业探索转型实践。