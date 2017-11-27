天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

网络

办公软件服务器网络开发信息化方案库IT新闻
您现在的位置： 天极网 > 网络 > 互联网>头条发文>支付宝武汉试点:医院看病手机就搞定

武汉人民沸腾:支付宝上线新功能 去医院看病全程手机就搞定

Yesky天极新闻 2017. 11. 27 作者：科技红灯区 责编：周慧娴
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网网络频道】在今年夏季，杭州市宣布启动医保移动支付服务，从今以后，杭州市民前去就医时，无需以携带社保卡，扫一扫二维码便可完成挂号和付费了。随后，成都人社局也在支付宝里开通了“成都智慧医保”生活号。

　　现在，支付宝又迎来了升级，据了解，用户前往武汉试点去医院看病，全程只需用手机即可搞定。当然，想要实现这一愿景，用户首先需要做的是用支付宝绑定社保卡，在此之后，用户以后在市中心医院、市一医院看病，手机上就能完成挂号、查报告、医保及自费金额一键支付等全过程，缴费不用排队，也无需携带现金和社保卡。不仅如此，武汉市还将有更多医院和药店也在陆续接通中。

武汉人民沸腾：支付宝上线新功能 去医院看病全程手机就搞定

　　武汉人民沸腾:支付宝上线新功能 去医院看病全程手机就搞定

　　具体流程如下，首先，用户前往支付宝首页搜索“电子社保卡”，并点击“我要开通”，确认身份信息、再进行人脸识别验证即可成功绑定社保卡。

武汉人民沸腾：支付宝上线新功能 去医院看病全程手机就搞定

　　武汉人民沸腾:支付宝上线新功能 去医院看病全程手机就搞定

　　值得一提的是，目前支付宝还仅仅只支持绑定二代电子社保卡，一代社保卡的参保用户可申请办理更换成第二代卡再操作绑定。

　　如果武汉试点顺利，那么相信在接下来的时间里，支付宝的这一服务还将陆续登陆到更多的城市中。

　　此外，支付宝今日除了公布这一信息之外，还宣布芝麻分700分以上的用户可以在美国、泰国、新西兰五大机场用支付宝免押租车(也不需要刷信用卡担保)了。支付宝进入“租租车”平台并选择yesaway车行，在“车辆押金”一栏选择芝麻信用免押金即可。不仅如此，支付宝还表示这是全世界中国用户最先享受的服务。

作者：科技红灯区责任编辑：周慧娴）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
最新文章
更多>>
苹果征税
传韩国拟效仿爱尔兰向苹果征税 业界人士表示不看好
网购火车票
12306:12月12日起,网购火车票预售期恢复30天,元旦车票明天开抢
DIY整机企业级软件
智能音箱
智能音箱这么火 要买它你得关注这几点
CGU 2017盛典
电竞逐梦 CGU 2017泛亚太七彩虹游戏联盟盛典本周六即将开幕
焦点热词
5GSDN802.11ac无线路由器核心交换机下一代防火墙WLAN无线AP