【天极网网络频道】在今年夏季，杭州市宣布启动医保移动支付服务，从今以后，杭州市民前去就医时，无需以携带社保卡，扫一扫二维码便可完成挂号和付费了。随后，成都人社局也在支付宝里开通了“成都智慧医保”生活号。

现在，支付宝又迎来了升级，据了解，用户前往武汉试点去医院看病，全程只需用手机即可搞定。当然，想要实现这一愿景，用户首先需要做的是用支付宝绑定社保卡，在此之后，用户以后在市中心医院、市一医院看病，手机上就能完成挂号、查报告、医保及自费金额一键支付等全过程，缴费不用排队，也无需携带现金和社保卡。不仅如此，武汉市还将有更多医院和药店也在陆续接通中。

武汉人民沸腾:支付宝上线新功能 去医院看病全程手机就搞定

具体流程如下，首先，用户前往支付宝首页搜索“电子社保卡”，并点击“我要开通”，确认身份信息、再进行人脸识别验证即可成功绑定社保卡。

武汉人民沸腾:支付宝上线新功能 去医院看病全程手机就搞定

值得一提的是，目前支付宝还仅仅只支持绑定二代电子社保卡，一代社保卡的参保用户可申请办理更换成第二代卡再操作绑定。

如果武汉试点顺利，那么相信在接下来的时间里，支付宝的这一服务还将陆续登陆到更多的城市中。

此外，支付宝今日除了公布这一信息之外，还宣布芝麻分700分以上的用户可以在美国、泰国、新西兰五大机场用支付宝免押租车(也不需要刷信用卡担保)了。支付宝进入“租租车”平台并选择yesaway车行，在“车辆押金”一栏选择芝麻信用免押金即可。不仅如此，支付宝还表示这是全世界中国用户最先享受的服务。

（ 作者：科技红灯区 责任编辑：周慧娴）

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