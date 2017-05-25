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索尼砍掉次旗舰 iPhone8新谍照展示后置指纹

Yesky天极新闻 2017. 05. 25 作者：Leo 责编：刘浪
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　　【天极网网络频道】2017年5月25日IT新闻晨读：

　　1. 索尼在2017年投资者大会上确认，他们将砍掉定位为“Premium Standard”级别的机型，也就是次旗舰产品，包括索尼2016年发布的Xperia X和Xperia X Compact，这两款机型拥有近乎旗舰手机的规格，同时定价也比较合理。在未来，他们将主攻高附加值的旗舰手机以及中端手机。索尼还表示，他们希望以差异化来重振手机业务，最重要的就是为手机加入只有索尼才能提供的技术。另外索尼只会注重其品牌影响力向来较强的市场，比如日本，东亚，APAC，中东以及欧洲市场。

索尼砍掉次旗舰 iPhone8新谍照展示后置指纹

　　2. 不久前，微博上又曝出了一组所谓的iPhone 8真机照，最引人注意的便是采用了后置指纹识别设计，如果这是真的，这种倒退的设计无疑会让许多人感到失望。但冷静的下来分析，这份谍照的真实性有很大的问号。首先这款手机并没有前置额外摄像头，另外也没有采用玻璃机身。

索尼砍掉次旗舰 iPhone8新谍照展示后置指纹

　　3. 在工信部数据库中，一款型号为X015D的华硕新机突然曝光，联系到初代ZenFone Go的型号为X014D，因此不难推断这款出现的新机就是ZenFone Go 2。相比初代，ZenFone Go 2的变化还是很大的，它不仅前置指纹识别，而且还后置双摄。配置方面，根据工信部提供的信息，该机将采用5.5英寸720P显示屏，搭载一枚主频为1.5GHz的八核处理器，推测为联发科MT6750。此外ZenFone Go 2还提供了3GB+32GB以及4GB+64GB两个版本，后置1300万像素双摄，前置500万像素摄像头，预装Android 7.0，内置4850mAh电池

　　4. 华为在本月已经悄然发布了两款Y系列新机，现在第三款新机Y6 2017也在其官网正式亮相。配置上，Y6 2017采用了5英寸IPS 720P显示屏，搭载主频为1.4GHz的联发科MT6737T四核处理器，辅以2GB内存16GB机身存储，内置3000mAh电池。前后摄像头分别为500万像素和1300万像素，支持双卡双待。华为尚未宣布该机会在何时上市以及售价多少，但预计不会超过200欧元。

作者：Leo责任编辑：刘浪）
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