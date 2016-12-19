ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÍøÂçÆµµÀ¡¿ÈýÐÇNote 7µÄ×ÔÈ¼¸øÕâ¼Òº«¹úµç×Ó¾ÞÍ·´øÀ´µÄÒÉÔÆËÆºõ²¢Î´É¢È¥£¬ÏÖÔÚ£¬Õâ¼Ò¿Æ¼¼¹«Ë¾Ã¿Ò»²½¾ö¶¨¶¼¼«Æä½÷É÷£¬ÉúÅÂÔÙ´ÎÖØµ¸ÊÖ»ú×ÔÈ¼µÄ¸²ÕÞ¡£
¡¡¡¡¾Ý³¯ÏÊÈÕ±¨±¨µÀ£¬ÈýÐÇÕýÓëLG »¯Ñ§Õ¹¿ª»áÌ¸£¬ÈýÐÇÏ£ÍûLG »¯Ñ§ÄÜ¹»ÔÚÃ÷ÄêÏÂ°ëÄêÎªÆäÌá¹©µç³Ø£¬¶ø²úÒµ¹ÙÔ±ÉõÖÁ±íÊ¾ÆäºÏ×÷´ï³ÉµÄ¿ÉÄÜÐÔ¸ß´ï90%¡£
ÈýÐÇº¦ÅÂÁË »òÒªÇóLGÔÚÃ÷ÄêÎªÆä¹©Ó¦µç³Ø
¡¡½üÈÕÓÐÃ½Ìå±¨µÀ£¬ÈýÐÇÒÑ¾ÏòÃÀ¹ú±£ÏÕÉÌÊµÑéÊÒ(Underwriter Laboratories Inc.)ÒÔ¼°º«¹ú²úÒµ¼¼Êõ¼ì²âÔº(Korea Testing Laboratory,KTL)Ìá½»ÁË¹«Ë¾µÄÄÚ²¿µ÷²é½á¹û¡£ÔÚÄêµ×Ö®Ç°£¬ÈýÐÇ½«¶Ô¿ª¹«²¼µ÷²é±¨¸æ£¬ÏêÏ¸½âÊÍµ¼ÖÂ¸Ã»ú×ÔÈ¼µÄÔÒò£¬²»¹ý£¬¾ÍÄ¿Ç°£¬¹«Ë¾»¹Ã»ÓÐ×öºÃ×¼±¸¶ÔÍâ¹«²¼Æäµ÷²é½á¹û¡£
¡¡¡¡±¾ÔÂ³õ£¬ÓÐÒµÄÚÈËÊ¿Ö¸³öGalaxy Note 7 µç³ØµÄÉè¼ÆÈ±ÏÝ¾ÍÊÇ×ÔÈ¼·¢ÉúµÄ¡°×ï¿ý»öÊ×¡±£¬ÈýÐÇÏëÒªÔÚµç³Ø¾¡Á¿Çá±¡µÄÍ¬Ê±ÈÃµç³ØÈÝÁ¿ÓÐËùÌáÉý£¬ÕâÑùÒ»À´£¬ÊÖ»úÉè¼ÆÒÔ¼°µç³ØÐøº½¶¼½«Á½È«ÆäÃÀ¡£