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华为P9销量突破1200万 高通插手三星芯片业

Yesky天极新闻 2017. 03. 27 作者：Cecilia 责编：周慧娴
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　　【天极网网络频道】2017年3月27日IT新闻晨读：

　　1.在去年年底的时候，华为官方宣布华为P9、P9 Plus在那时的销量便已经达到了1000万部，现在这一数字又上涨了200万，华为已面向全球出售了超过1200万部P9、P9 Plus。而这些数字来源于华为消费者业务CEO余承东，此外，他还预测称华为P10、P10 Plus的总销量也将突破1000万部。

实力担当:华为P9系列全球销量突破1200万部

华为P9销量突破1200万 高通插手三星芯片业

　　2.据韩国媒体The Korea Economic Daily消息，其他品牌手机并未采用三星Exynos处理器的原因在于高通从中作祟。该报道指出三星是有计划向其他手机制造商出售其处理器的，但高通却表示三星此“违反了”它们之间的专利授权协议。

　　3.还有几天的时间，三星Galaxy S8以及Galaxy S8+就将正式登台亮相了，这家韩国公司将会在3月29日召开一场发布会，随着发布时间的临近，越来越多的新机信息便逐一浮出了水面。近日，几张在车内拍摄的三星新旗舰Galaxy S8+谍照便浮出了水面，这些真机照内包括有锁屏照、设置页面、摄像头、浏览器等。

　　4.现在虚拟现实技术似乎也已经发展到了需要被管控的地步。近日，一群专家聚集到了一起，共同探讨VR背后的道德伦理，并希望政府能够插手其中。据报道，近日有专家将与美国政府监管机构的成员召开了一场非正式会议，讨论了VR的伦理问题和沉浸式技术的潜在危险。

作者：Cecilia责任编辑：周慧娴）
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