为何智慧城市的落地更看重交通这一命脉

作者：张伟

【天极网网络频道】2008年时，IBM曾提出过一个名为“智慧地球”的概念，其预期是通过以物联网、大数据、云计算为代表的新一代信息技术，来解决日益恶化的交通、能源等城市问题。

当年，IBM将这一概念分为了三个维度，其一是感应和度量这个世界、其二是促进世界更全面地互联互通、其三便是将一切事物、流程、运行方式进行更深入的智能化。拿到时下来看，这三个维度显然就是智慧城市所需的物理世界信息化、万物互联以及智能化。

虽然IBM在早期就提出了这一概念，但却受到硬件与技术方面的限制迟迟未能落地。而此前最大的限制便在于难以结构化的物理世界信息，以监控为例，监控画面能够给人类提供参考，但对于机器而言，以往价值是零。而在计算机视觉取得突破性进展的当下，有效解决了这一难题，也让智慧城市有了真正可以落地的方向。

智慧城市落地绕不开交通这一命脉

在这个大概念里，交通作为城市的“命脉”，自然成为了智慧城市落地最为重要的一环。众所周知的是，交通拥堵是每个城市发展到一定阶段必将会面对的一个问题。

据INRIX一组数据显示，预计到2030年，欧洲和美国因塞车导致的燃料浪费和商贸活动营运成本将飙升至2931亿美元。此外该项研究还指出，改善公共交通基础设施虽然能为出行者提供更多元化的选择，但并不能改善交通拥堵这一实际问题。因此更要借助车联网以及移动设备上的实时流量等创新性技术，实现智能化的城市管理，才能有效缓解交通压力。

回到国内来看，拥堵已然成为了出行时最为头疼的问题，行驶在上下班途中，打开广播便会发现，如果不是逆高峰行驶，基本上每条线路的情况都不容乐观。

而造成这一问题的主要原因在于交通红绿灯利用不充分，大多红绿灯还处于静态配时。以一种最常见的情况为例，南北方向道路出现明显交通溢出时，东西向一辆车没有却还亮着绿灯，当道路吞吐量达到极限时，就需要具备动态和边缘能力的交警来到现场进行辅助指挥。

但值得庆幸的是，随着软硬件技术的不断突破，全球都在逐步将“智能化”的交通管理系统列入城市规划当中。不知你是否想过，未来当红绿灯具备了动态和边缘能力，那么道路会出现怎样的一种变化？在上周百度召开的Baidu Create 2019大会上，百度就描绘出了这样一种全新出行体验。

解决拥堵难题――让道路变得更聪明

记得在今年4月份时，李彦宏曾对外提出了自动驾驶三境界：“基础设施智能化、自动泊车、全自动驾驶”。

而回顾此次百度AI开发者大会，无论是无人驾驶出租车“Apollo Go”项目还是实现最后一公里自由的自主泊车技术，都让外界感受到了越来越智能的汽车技术。但在这两项技术的背后，却是以“基础设施智能化”为依托进行的展开。

正如李彦宏所说，当汽车变得越来越智能，道路的基础设施也必须跟着变。于是在去年年底，百度正式开源了Apollo车路协同方案，为的是构筑一套“人-车-路”全域数据感知的智能交通系统。具象化来说，这套方案犹如一个拥有完美视角的“交警”，既能起到疏导交通的作用又能够对道路资源进行高效分配。

以近期百度落地在保定的微观路口全息感知系统为例，该系统能够感知每条车道车辆的平均速度以及每个路口的流量的热力图，配合动态的调优算法，让保定市民早晚高峰期间的交通延误时间减少了20%-30%。当然这只是最基础的一套方案。

据百度自动驾驶事业部总监孙勇义介绍称，在这套智能交通解决方案中，百度进行了三个维度的构建：

・基于道路上部设的摄象头、像雷达以及线圈等传感设备，对当前道路上的车流情况并且能够做到全天候、全地域实时了解当前道路上的情况;

・借助单车仿真+交通流仿+百度地图数据+历史交通流数据，对全时空进行推演决策，判断道路流量状况;

・实时控制技术，对信号灯做实时控制，以及未来对自动驾驶的车辆做实时的控制。

一方面，百度通过机器视觉将此前非结构化的数据结构化出来，如车流量、直行、左右转流向级的数量，另一方面，借助高精地图3D感知，来判断车流数量以及交通事故识别。可以说一旦掌握了这些数据，信控的调优算法也就不再是难题，而依托与这些数据，AI能够实时周期级的信控方案的下发，动态的对信号灯时长进行调整。

未来随着5G和V2X的持续推进，这套方案能够更低延时的实现车端到云端、云端到车端的实时传输，并在云端构建出一个智慧交通的中枢。在这个中枢里，不仅能够弥补驾驶时的盲区，也能够对车辆进行远程实时调节控制。比如将红绿灯这类设施当前的状态通过V2X推送给车辆，以此来弥补自动驾驶的盲区。

或许你认为这种智慧出行离我们还很远，实则不然。去年10月百度曾与长沙市基于Apollo开放平台达成全面合作，致力将产长沙打造为自动驾驶之城。而在本届开发者大会上，这一项目又有了全新进展，无人驾驶出租车项目“Apollo Go”将率先在长沙落地，帮助长沙打造全国最大规模的L4级自动驾驶出租车车队。

从交通看智慧城市的本质

虽然出行是城市中最为重要的一环，但智慧城市囊括的不仅只有交通，更涉及到企业、个人、政务、交通、能源等方方面面问题。但归根结底，这些分支与交通一样，核心之一是在考量城市与信息之间的融合程度。

另一个核心便是与人们的生活幸福感、参与感直接挂钩，智慧城市要落地的并非仅是冰冷的技术，以自动驾驶为例，如果百度此次落地的仅是一个测试项目，那么就不能将其看为是一个城市智慧成功与否的指标，更谈不上是真正意义上的智慧城市。

当然智慧城市也不是一套通用的解决方案，更要因地制宜的进行开展，举例来说，如果这个城市的交通已经成为了制约整个城市发展最核心的问题，那么智慧城市首要任务便是提升交通效能。反之一个旅游城市，其侧重点更在于其顶层产业，显然城市规划也并不一定要以交通为重点。

但有目共睹的是，智慧城市正在被飞速发展的技术不断向前推进着，未来技术与城市、与人会产生怎样的化学反应，十分值得我们期待。