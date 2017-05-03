ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøÍøÂçÆµµÀ¡¿2017Äê05ÔÂ03ÈÕÈÈµãITÐÂÎÅ£º
¡¡¡¡1¡¢ ÔÚNokia 3¡¢ Nokia 5Ö®ºó£¬ºÜ¿ìNokia 6¾Í½«Èë¾üÃÀ¹úÊÐ³¡¡£3ÔÂµ×£¬Õâ¿îÐÂ»úNokia 6±ãÒÑ¾Í¨¹ýÁËFCCÈÏÖ¤¡£
¡¡¡¡2¡¢ ×òÈÕÓÐÃ½Ìå±¬ÁÏ³Æ¹È¸èµØÍ¼µÈÖ÷Á÷Ó¦ÓÃ·×·×²»ÔÙÖ§³ÖApple WatchÆ½Ì¨£¬¶øÆä¸æ±ð¸ÃÆ½Ì¨µÄÔÒòÒ²ÎªÒ»¸öÎ´ÖªÊý¡£³ýÁË¹È¸èµØÍ¼Ö®Íâ£¬ÑÇÂíÑ·¡¢eBayÒ²²»ÔÙÖ§³ÖApple Watch¡£
¡¡¡¡3¡¢ Æ»¹ûÒÑ¾ÓÐºÃ¼¸Äê²»ÔÙÉú²ú¾ÛÌ¼Ëáõ¥²ÄÖÊµÄ±Ê¼Ç±¾ÁË£¬Òò¶ø¾ÛÌ¼Ëáõ¥°æ±Ê¼Ç±¾»òÐíÒÑ¾×ßµ½ÁËÉúÃüµÄ¾¡Í·£¬±»¹ÚÉÏÁË¡°ÀÏµôÑÀ¡±µÄÃ±×Ó£¬²¢±»Æ»¹û±êÒÔ¡°¹ýÊ±¡±µÄ±êÇ©¡£
¡¡¡¡4¡¢ ÂìÒÏ½ð·þÒÑ¾ÔÚ4ÔÂÄ©ÃæÏò¶íÂÞË¹ÍÆ³öÖ§¸¶±¦¡£ModulbankÒøÐÐ½«³ÉÎªÊ×ÅúÖ§³ÖÖ§¸¶±¦µÄ¶íÂÞË¹ÒøÐÐ£¬µ½Äêµ×£¬¸ÃÒøÐÐ»¹½«¼Æ»®³öÊÛ3000¡ª5000¼ÒÊÜÀíÖ§¸¶±¦µÄÖÕ¶Ë¡£
¡¡¡¡5¡¢ ½üÈÕ£¬ÂíÔÆÔì·ÃÁË°¢¸ùÍ¢£¬ÈÃ°¢Àï°Í°ÍµÄ°æÍ¼ÓÖÀ©´óÁËÒ»²ã¡£°¢¸ùÍ¢×ÜÍ³Âí¿ËÀïÓëÂíÔÆ½øÐÐ¶Ô»°£¬Ë«·½´ï³ÉÁËÒ»ÏµÁÐµÄºÏ×÷£¬½ñºó£¬°¢¸ùÍ¢ÖÐÐ¡ÆóÒµ±ã¿ÉÔÚÈ«Çò×î´óµÄµç×ÓÉÌÎñÆ½Ì¨ÌÔ±¦ÉÏ¿ªÊ¼Ã³Ò×¡£
¡¡¡¡6¡¢ ½üÁ½Äê£¬¡°¿ç½ç¡±ÔÚ»¥ÁªÍøÆóÒµÖÐÑ¸ËÙ×ßºì£¬±ÈÈçÀÖÊÓÔì³µ¡¢Ð¡Ã×½¨·¿µÈ¡£Ö»ÊÇ£¬3ÔÂ·Ý´«µÃ·Ð·ÐÑïÑïµÄ°ë¼Û¡°Ð¡Ã×¸£Àû·¿¡±Ã»Ï·ÁË¡£
Ã¿ÈÕIT¼«ÈÈ Nokia 6»ò½«ÔÚ½üÆÚµÇÂ½ÃÀ¹úÊÐ³¡
¡¡¡¡¡¤¾Í¿ìÁË:Nokia 6»ò½«ÔÚ½üÆÚµÇÂ½ÃÀ¹úÊÐ³¡
¡¡¡¡ÃÀ¹úµÄÅµ»ùÑÇËÀÖÒ·ÛÕýÇÌÊ×ÅÎÍûÐÂ¿îÊÖ»úµÄµ½À´¡£´ÓÄ¿Ç°µÄÇé¿öÀ´¿´£¬Åµ»ùÑÇÐÂ»úËÆºõºÜ¿ì¾Í½«µÇÂ½ÃÀ¹ú¸÷¸öÍøÕ¾ÒÔ¼°ÁãÊÛµêÁË¡£ÔÚNokia 3¡¢ Nokia 5Ö®ºó£¬ºÜ¿ìNokia 6¾Í½«Èë¾üÃÀ¹úÊÐ³¡¡£3ÔÂµ×£¬Õâ¿îÐÂ»úNokia 6±ãÒÑ¾Í¨¹ýÁËFCCÈÏÖ¤¡£
¾Í¿ìÁË:Nokia 6»ò½«ÔÚ½üÆÚµÇÂ½ÃÀ¹úÊÐ³¡
¡¡¡¡ÆäÊµ£¬Åµ»ùÑÇºÜ¾ÃÒÔÀ´¶¼Ã»ÓÐÇ××Ô²Ùµ¶´òÔìÐÂ¿îÊÖ»úÁË£¬Åµ»ùÑÇ½«ÆäÖÇÄÜÊÖ»úÆ·ÅÆÊÚÈ¨¸øÁËÁíÒ»¼Ò·ÒÀ¼¹«Ë¾HMD Global£¬Ò²¾ÍÊÇËµ£¬ºóÕß½«¡°´ò×ÅÅµ»ùÑÇµÄÆìºÅ¡±Éú²úÐÂ¿îÊÖ»ú¡£Ä¿Ç°£¬HMD GlobalÖÆÔìµÄÕâ¿îNokia 6ÒÑ¾µÇÂ½µ½ÁËºÃ¼¸¸ö¹ú¼Ò£¬¸Ã»ú²ÉÓÃÓÐ5.5…¼È«¸ßÇåÏÔÊ¾ÆÁ£¬´îÔØÓÐæçÁú430´¦ÀíÆ÷£¬¸¨ÒÔ3GB RAM£¬¼¯³ÉAdreno 505Í¼ÐÎ´¦ÀíÆ÷¡£
¡¡¡¡´ËÍâ£¬¸Ã»ú»¹½«ÅäÓÐ¹âÈ¦Îªf/2.0µÄ1600ÍòÏñËØÖ÷ÉãÏñÍ·£¬Ç°ÖÃµÄÊÇ800ÍòÏñËØÉãÏñÍ·£¬ÓµÓÐ3000mAhµç³Ø£¬Ö§³ÖÖ¸ÎÆÊ¶±ðÆ÷£¬ÔËÐÐAndroid 7.0 NougatÏµÍ³¡£Ä¿Ç°ÉÐ²»Çå³þ¸Ã»úÔÚÃÀ¹úµÄ·¢ÊÛÊ±¼äÒÔ¼°¾ßÌåÊÛ¼Û¡£²»¹ý£¬¼øÓÚNokia 6ÒÑ¾Í¨¹ýÁËFCCÈÏÖ¤£¬ÆäµÇÂ½ÃÀ¹úµÄÊ±¼ä»òÐí¾Í²»Ô¶ÁË¡£
¡¡¡¡¡¾ÔÄ¶ÁÔÎÄ¡¿
¡¡¡¡¡¤²¢·ÇÅÑÀë:¹È¸èµØÍ¼×îÖÕ½«»Ø¹éApple Watch
¡¡¡¡×òÈÕÓÐÃ½Ìå±¬ÁÏ³Æ¹È¸èµØÍ¼µÈÖ÷Á÷Ó¦ÓÃ·×·×²»ÔÙÖ§³ÖApple WatchÆ½Ì¨£¬¶øÆä¸æ±ð¸ÃÆ½Ì¨µÄÔÒòÒ²ÎªÒ»¸öÎ´ÖªÊý¡£³ýÁË¹È¸èµØÍ¼Ö®Íâ£¬ÑÇÂíÑ·¡¢eBayÒ²²»ÔÙÖ§³ÖApple Watch¡£
²¢·ÇÅÑÀë:¹È¸èµØÍ¼×îÖÕ½«»Ø¹éApple Watch
¡¡¡¡²»¹ý£¬¾Ý×îÐÂÏûÏ¢£¬¹È¸èµØÍ¼×îÖÕ»¹½«»Ø¹éApple Watch£¬µ«Ä¿Ç°ÈÔ²»Çå³þÆäÔÙ´ÎÖ§³ÖApple WatchµÄ¾ßÌåÊ±¼ä¡£¹È¸è·¢ÑÔÈËÒÑ¾ÏòÃ½ÌåÖ¤Êµ¹«Ë¾¸ÃÓ¦ÓÃ½«»áÔÙ´ÎÖ§³ÖApple Watch¡£
¡¡¡¡ÏÖÄ¿Ç°£¬ÆäËûµ¼º½ÀàÓ¦ÓÃ»¹¿ÉÖ§³ÖÆ»¹ûÊÖ±íÆ½Ì¨£¬ÓÃ»§¿ÉÏÂÔØÆäËûÓ¦ÓÃ½øÐÐÊ¹ÓÃ¡£Ä¿Ç°ÔÝ²»Çå³þÑÇÂíÑ·ÒÔ¼°eBayÊÇ·ñ½«ÖØ·µApple WatchÆ½Ì¨£¬ÎÒÃÇ½«ÊÃÄ¿ÒÔ´ý¡£
¡¡¡¡¡¾ÔÄ¶ÁÔÎÄ¡¿
¡¡¡¡¡¤ÒÑ¾¹ýÊ± Æ»¹û½«Í£²ú¾ÛÌ¼Ëáõ¥°æMacBook
¡¡¡¡ÔÚÆ»¹û¿ªÊ¼ÎªÆäÈ«Ïµ±Ê¼Ç±¾²ÉÓÃÂÁÖÆ»úÉíÖ®Ç°£¬ÆìÏÂµÄµÍ¶ËMacBook±Ê¼Ç±¾²ÉÓÃµÄÊÇ¾ÛÌ¼Ëáõ¥²ÄÁÏ¡£¶øÆ»¹ûÒÑ¾ÓÐºÃ¼¸Äê²»ÔÙÉú²úÕâÖÖ²ÄÖÊµÄ±Ê¼Ç±¾ÁË£¬Òò¶ø¾ÛÌ¼Ëáõ¥°æ±Ê¼Ç±¾»òÐíÒÑ¾×ßµ½ÁËÉúÃüµÄ¾¡Í·£¬±»¹ÚÉÏÁË¡°ÀÏµôÑÀ¡±µÄÃ±×Ó£¬²¢±»Æ»¹û±êÒÔ¡°¹ýÊ±¡±µÄ±êÇ©¡£
ÒÑ¾¹ýÊ± Æ»¹û½«Í£²ú¾ÛÌ¼Ëáõ¥°æMacBook
¡¡¡¡´Ó5ÔÂ1ÈÕ¿ªÊ¼£¬Æ»¹ûÂ½Ðø½«Í£²ú¹ýÊ±²úÆ·£¬Ò»²¿·ÖMacBook ProºÍMacBookÐÍºÅ²úÆ·±ãÔÚÕâÆäÖÐ¡£ÕâÐ©Í£²ú²úÆ·°üÀ¨Ò»´ú¾µä²úÆ·13…¼MacBook£¬ÒÔ¼°¼¸¿î2009²úµÄMacBook Pro¡£MacRumorsÖ¸³ö£¬ÔÚ³¤´ï7Äê¶àµÄÊ±¼äÀï£¬¾ÛÌ¼Ëáõ¥²ÄÖÊµÄÆ»¹û±Ê¼Ç±¾¶¼Ã»ÓÐÓÀ´ÐÂÉú¡£Æ»¹ûÖ§³ÖÍøÒ³±íÃ÷¹«Ë¾ÏÖÒÑ²»ÔÙÖ§³ÖËùÓÐÀÏ¾ÉÉè±¸µÄÓ²¼þ·þÎñ£¬ÊÐ³¡¶ÔÕâÐ©²úÆ·ÒÑ¾²»±§ÓÐÈÎºÎÆÚÍû£¬·þÎñ¹©Ó¦ÉÌÒ²ÎÞ·¨ÎªÕâÐ©²úÆ·¶©¹º×é¼þ¡£
¡¡¡¡ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÃÀ¹ú¼°ÍÁ¶úÆäµÄÆ»¹û¹«Ë¾²¢Ã»ÓÐ½«¾ÛÌ¼Ëáõ¥²ÄÖÊµÄÆ»¹û±Ê¼Ç±¾±ê×¢Îª¹ýÊ±²úÆ·£¬Ïà·´£¬ÔÚÕâÁ½´óÊÐ³¡£¬Æ»¹û¹«Ë¾»¹½«¼ÌÐøÎªÕâÒ»²ÄÖÊµÄ±Ê¼Ç±¾Ìá¹©·þÎñ£¬Æä×é¼þÒ²¿ÉµÃµ½Ìæ»»¡£
¡¡¡¡¡¾ÔÄ¶ÁÔÎÄ¡¿
¡¡¡¡¡¤°æÍ¼ÔÙ´ÎÀ©Õ¹:Ö§¸¶±¦ÏÖÒÑµÇÂ½¶íÂÞË¹
¡¡¡¡Ö§¸¶±¦ÔÚÂíÔÆµÄ´øÁìÏÂ£¬Ç°¾°´óºÃÑ½!ÏÖÔÚ£¬Ö§¸¶±¦µÄ°æÍ¼¿ÉÎ½×³¹Û£¬Ä¿Ç°Ö§¸¶±¦ÒÑ¾¿ÉÔÚÈÕ±¾¡¢º«¹ú¡¢Ó¡¶È¡¢Ó¢¹úÔÚÄÚµÄ70¶à¸ö¹ú¼Ò½øÐÐÊ¹ÓÃ£¬²¢ÇÒÔÚ½ñÄêÄêÄÚ£¬ÈÕ±¾¹úÄÚÖ§³ÖÖ§¸¶±¦µÄµê¼ÒÊýÁ¿´ïµ½Ä¿Ç°µÄÁ½±¶£¬¼´4Íò5Ç§¼Ò¡£¾Ý×îÐÂÏûÏ¢£¬Ö§¸¶±¦ÒÑ¾ÔÚ4ÔÂµ×µÇÂ½µ½ÁË¶íÂÞË¹¡£
¡¡¡¡ÂìÒÏ½ð·þÒÑ¾ÔÚ4ÔÂÄ©ÃæÏò¶íÂÞË¹ÍÆ³öÖ§¸¶±¦¡£ModulbankÒøÐÐ½«³ÉÎªÊ×ÅúÖ§³ÖÖ§¸¶±¦µÄ¶íÂÞË¹ÒøÐÐ£¬µ½Äêµ×£¬¸ÃÒøÐÐ»¹½«¼Æ»®³öÊÛ3000¡ª5000¼ÒÊÜÀíÖ§¸¶±¦µÄÖÕ¶Ë¡£´ËÍâ£¬¡°¶íÂÞË¹çúçê¡±µÈÁãÊÛµêÏÖÔÚÒÑ¾¿ÉÒÔÖ§³ÖÖ§¸¶±¦ÁË¡£
°æÍ¼ÔÙ´ÎÀ©Õ¹:Ö§¸¶±¦ÏÖÒÑµÇÂ½¶íÂÞË¹
¡¡¡¡¾Ý±¨µÀ£¬ÔÚ²»¾ÃÖ®ºó£¬ÂìÒÏ½ð·þ»¹¼Æ»®À©´óÓëÉÝ³ÞÆ·ÉÌµêºÍÄªË¹¿Æ»ú³¡Ë°ÇøµÄºÏ×÷£¬¶øÔÚÄêµ×ÓÃ»§ÔÚÈ«ÇòËÙÂôÍ¨Æ½Ì¨ÉÏ¹ºÂò¶íÂÞË¹ÉÌÆ·Ê±Ò²¿ÉÊ¹ÓÃModulbankµÄÖ§¸¶Æ½Ì¨¡£
¡¡¡¡´ËÇ°£¬Ö§¸¶±¦ÃæÏòÅ·ÖÞ10¹úÍÆ³öÉ¨ÂëÍËË°·þÎñ£¬ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ýÖ§¸¶±¦É¨ÂëÒ»²½¼´¿ÉÍê³ÉÍËË°£¬¶øÍË»»µÄË°½ð½«ÒÔÈËÃñ±ÒÐÎÊ½ÊµÊ±µ½ÕË£¬²¢Ö±½Ó´æÈëÖ§¸¶±¦ÕË»§ÖÐ¡£½ñºó£¬´¦¾³ÂÃÓÎ½«¸ü¼Ó·½±ã¡£
¡¡¡¡¡¾ÔÄ¶ÁÔÎÄ¡¿
¡¡¡¡¡¤ÂíÔÆ·Ã°¢ ÌìÃ¨³Éµ±µØÅ©²úÆ·¹Ù·½ÓªÏúÇþµÀ
¡¡¡¡½üÈÕ£¬ÂíÔÆÔì·ÃÁË°¢¸ùÍ¢£¬ÈÃ°¢Àï°Í°ÍµÄ°æÍ¼ÓÖÀ©´óÁËÒ»²ã¡£°¢¸ùÍ¢×ÜÍ³Âí¿ËÀïÓëÂíÔÆ½øÐÐ¶Ô»°£¬Ë«·½´ï³ÉÁËÒ»ÏµÁÐµÄºÏ×÷£¬½ñºó£¬°¢¸ùÍ¢ÖÐÐ¡ÆóÒµ±ã¿ÉÔÚÈ«Çò×î´óµÄµç×ÓÉÌÎñÆ½Ì¨ÌÔ±¦ÉÏ¿ªÊ¼Ã³Ò×¡£
¡¡¡¡ÂíÔÆÒ²±íÊ¾Ï£Íûµ±µØÕþ¸®²¿ÃÅ¿ÉÒÔ³öÌ¨Ö§³ÖÖÐÐ¡ÆóÒµ¿ç¾³Ã³Ò×µÄÕþ²ß£¬ÔÚÕâÆäÖÐ£¬²ú×Ô°¢¸ùÍ¢µÄÅ©²úÆ·Ôò³ÉÎªÁË°¢Àï°Í°ÍÖØµã¹Ø×¢µÄ¶ÔÏó¡£Ë«·½ÔÚ´ï³ÉµÄÐÒéÖÐÖ¸³ö°¢Àï°Í°Í½«ÐÖú°¢¸ùÍ¢ÆÏÌÑ¾ÆºÍÉúÏÊÅ©²úÆ·´¥´ïÖÐ¹úÏû·ÑÕß£¬ÖúÁ¦°¢¸ùÍ¢ÖÐÐ¡ÆóÒµ·¢Õ¹¡£°¢¸ùÍ¢Õþ¸®½«Ö¸¶¨ÌìÃ¨µÈ°¢Àï°Í°ÍÆ½Ì¨³ÉÎªÆÏÌÑ¾ÆµÈÅ©²úÆ·ÔÚÖÐ¹úµÄ¹Ù·½ÓªÏúÇþµÀ¡£
ÂíÔÆ·Ã°¢ ÌìÃ¨³Éµ±µØÅ©²úÆ·¹Ù·½ÓªÏúÇþµÀ
¡¡¡¡ÔÚ½áÊøÓë×ÜÍ³µÄ»áÃæºó£¬ÂíÔÆ»¹×¨ÃÅÔÚ¡°ÂíÔÆÔÚ°¢¸ùÍ¢¡±ÉÏÕ¹¿ªÁËÑÝ½²¡£ÂíÔÆÔÚÑÝ½²ÖÐ±íÊ¾£¬Õþ¸®Òª²ÉÈ¡ÐÐ¶¯¹ÄÀøÆóÒµ¼Ò¾«Éñ£¬Ö§³ÖÖÐÐ¡ÆóÒµ·¢Õ¹¡£°¢Àï°Í°ÍÍûÅàÓýºÍ·¢Õ¹°¢¸ùÍ¢ÆóÒµ£¬°¢Àï°Í°Í½«ÕÒµ½ÓÅÐãµÄ±¾µØÆóÒµ¼ÒºÍºÏ×÷»ï°é£¬Í¨¹ýÐ¯ÊÖºÏ×÷µÄ·½Ê½ÍÆ¶¯ËûÃÇµÄ·¢Õ¹¡£
¡¡¡¡ÂíÔÆÖ®ËùÒÔ¹ØÐÄµ±µØÖÐÐ¡ÆóÒµµÄ·¢Õ¹ÕâºÍÆäÁªºÏ¹úÖúÀíÃØÊé³¤µÄÉí·ÝÃÜ²»¿É·Ö£¬Ò»Ö±ÒÔÀ´£¬Ëû¶¼ÖÂÁ¦ÓÚ´Óµç×ÓÉÌÎñ¿ªÊ¼ÍÆ¶¯·¢Õ¹ÖÐ¹ú¼ÒµÄ·¢Õ¹¡£È¥Äê£¬ÂíÔÆÔÚ²©÷¡ÑÇÖÞÂÛÌ³ÉÏÌá³öÁËeWTPµÄÀíÄî£¬ºôÓõÈ«ÊÀ½ç½¨Á¢Ò»¸öµç×ÓÊÀ½çÃ³Ò×Æ½Ì¨£¬²¢Ï£Íû¸ÃÀíÄîÄÜ¹»°ïÖú¸ÄÉÆ·¢Õ¹ÖÐ¹ú¼ÒºÍ×î²»·¢´ï¹ú¼ÒµÄ»¥ÁªÍø»ù´¡ÉèÊ©¡£
¡¡¡¡¡¾ÔÄ¶ÁÔÎÄ¡¿
¡¡¡¡¡¤Ã»Ï·ÁË!Íò¿ÆÐ¡Ã×ºÏ×÷½¨·¿ÔÀ´ÊÇÕâÃ´»ØÊÂ
¡¡¡¡ÈÕÇ°Ð¡Ã×Ô±¹¤£¬ÔçÔÚÄê³õ¾Í¿ªÆôÄÚ²¿ÈÏ¹ºµÄÐ¡Ã×¸£Àû·¿Òò¼à¹ÜµÈ·½ÃæµÄÔÒòÏÞÖÆÒÑ±»¸éÖÃÁË¡£´ËÇ°ÏûÏ¢ÏÔÊ¾£¬Ð¡Ã×½«ÓëÍò¿ÆºÏ×÷¿ª·¢±±¾©º£µíÇø´óÅ£·»´åµÄÓÀ·á×Ô³ÖµØ¿é£¬½¨Ð¡²úÈ¨ÉÌÆ··¿£¬ÆäÖÐ°üÀ¨5.5 Íò/©OµÄ70~90©OÁ½¾Ó·¿¡¢ÒÔ¼°950~1000 Íò/¶°µÄ178©OµþÆ´±ðÊû¡£
¡¡¡¡¶Ô´ËÐ¡Ã×¹Ù·½³Æ£¬²¢Ã»ÓÐÌýËµË«·½ºÏ×÷½¨·¿Ïà¹ØÊÂÒË£¬Ò²²»´æÔÚ±»½ÐÍ£Ëµ·¨¡£Í¬Ê±Íò¿Æ·½ÃæÒ²±íÊ¾£¬»ñµÃÓÀ·áµØ¿éºó£¬2ÔÂ³õÍò¿ÆÔøÏò°üÀ¨Ð¡Ã×ÔÚÄÚµÄ¶à¼Ò¸ßÐÂ¼¼ÊõÆóÒµ½øÐÐµ÷ÑÐ¡£
¡¡¡¡Íò¿Æ³Æ£¬¹«Ë¾¸ù¾ÝÓÀ·áµØ¿éÍÁµØ¼Û¸ñ¡¢½¨°²³É±¾ºÍÏà¹ØË°·Ñ²âËãºó£¬»ñµÃÃ¿Æ½·½Ã×5.5ÍòÔª×îµÍ³É±¾¼Û£¬Æä²úÈ¨ÎªÍò¿ÆËùÓÐ£¬Ö»×â²»ÊÛ£¬×âÆÚ×ñÕÕÕþ¸®ÓÐ¹Ø¹æ¶¨£¬µ«»áÓÅÏÈ¿¼ÂÇÐ¡Ã×Ô±¹¤µÄ×â×¡ÐèÇó¡£ÖÁÓÚ¡°Ë«·½ºÏ×÷½¨·¿¡±ÏµÐ¡Ã×²¿·ÖÔ±¹¤Îó¶Á¡£
Ã»Ï·ÁË!Íò¿ÆÐ¡Ã×ºÏ×÷½¨·¿ÔÀ´ÊÇÕâÃ´»ØÊÂ
¡¡¡¡Íò¿Æ·½Ãæ»¹±íÊ¾£¬ÓÀ·á×Ô³ÖµØ¿éÎ´À´¿ª·¢ÔËÓªÄ£Ê½£¬Ä¿Ç°ÈÔ´¦ÓÚÄÚ²¿¹æ»®¡¢ÌÖÂÛ½×¶Î¡£¡°ÆóÒµ×Ô³ÖÉÌÆ·×¡·¿½«È«²¿ÓÃÓÚÊÐ³¡»¯×âÁÞ£¬ÏîÄ¿¹«Ë¾²»»á½øÐÐ·¿ÎÝÏúÊÛ£¬¸ü²»»á³öÏÖ70Äê¡®ÒÔ×â´úÊÛ¡¯ÐÐÎª£¬×Ô³ÖÉÌÆ·×¡·¿³ö×â×âÁÞºÏÍ¬µ¥´Î×âÆÚºÍ×âÁÞºÏÍ¬µÄÇ©Ô¼ÐÐÎªÑÏ¸ñ°´ÕÕÕþ¸®ÏàÓ¦¹æ¶¨Ö´ÐÐ£¬½ÓÊÜÕþ¸®µÄ¼à¶½ºÍ¹ÜÀí¡±¡£
¡¡¡¡ÕâÒ²¾ÍÒâÎ¶×Å£¬Ð¡Ã×Ô±¹¤ÈÔÈ»»¹ÊÇ¿ÉÒÔ°ë¼Û(ÊÐ³¡¼ÛµÄÒ»°ë)¹º·¿£¬Ö»ÊÇÕâ²¿·ÖÆóÒµ×Ô³ÖµÄÉÌÆ·×¡·¿½«È«²¿×÷Îª×âÁÞ×¡·¿£¬ÎÞ·¨»ñµÃ²úÈ¨ºÍ·¿±¾£¬Ò²²»ÄÜÔÚ¹«¿ªÊÐ³¡×ÔÓÉ½»Ò×(½öÏÞÐ¡Ã×Ô±¹¤)£¬Ò²²»ÄÜÂä»§±±¾©ÊÐ»§¿Ú¡£
¡¡¡¡ÓÐÍøÓÑ±íÊ¾£¬¡°ËäÈ»ÕâÀà·¿ÎÝÊÇÐ¡Ã×ÄÚ²¿ËùÓÐ£¬²¢²»ÄÜ³ÉÎª¡®×Ô¼º¡¯ËùÓÐ£¬µ«¿¼ÂÇµ½µ±Ç°¾Ó¸ß²»ÏÂµÄ¾Þ¶î·¿¼Û£¬ÄÜ¹»µ½°ë¼Û·¿Ò²ÊÇÒ»¸ö²»´íµÄÑ¡Ôñ¡£¡±Í¬Ê±Ò²ÓÐÍøÓÑÖ¸³ö£¬¡°ºÏ×÷»¹Ã»¿ªÊ¼¾Í½áÊøÁË£¬¹ºÂòÕâÀà·¿ÊÇ·ñÒ²¾ÍÒâÎ¶×ÅÀë¿ªÐ¡Ã×ºó¾ÍÃ»°ì·¨ÏíÓÐÁËÄØ£¿¡±
¡¡¡¡¡¾ÔÄ¶ÁÔÎÄ¡¿