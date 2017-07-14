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每日IT极热 华为年内发布人工智能处理器

Yesky天极新闻 2017. 07. 14 作者：Leo 责编：刘浪
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　　【天极网网络频道】2017年7月14日IT热点新闻：

　　1. 华为消费者业务CEO余承东近日公开透露，华为已投入人工智能处理器的研发工作，将于2017年底前选择适当时机发布。

　　2. 据微博爆料人士透露，三星Note8在外观上基本上原地踏步了，只是把S8的圆角改方一些，只能说是S8风格的商务化，惊喜不大

　　3. 乐视官方日前回应称“手机业务并没有停摆，而且乐视官网手机下架，只因手机缺货“。现在，乐视官网重新上架(补货)乐Pro3、乐Pro3双摄AI版手机，恢复购买。

　　4. 日前，业内人士潘九堂微博表示，发售两个月后，目前坚果Pro的累计销量在50-80万之间，远超所谓的21万部。

　　5. 日前，百度贴吧网友“诺记吧阿呆”一口气曝光了诺基亚的全线产品，称其处理器已基本确认，如果消息准确，今年还有四款诺基亚新机待发布。

每日IT极热 华为年内发布人工智能处理器
每日IT极热 华为年内发布人工智能处理器

　　・华为年内推超强处理器:集CPU/GPU/AI功能

　　华为消费者BG CEO、终端公司董事长余承东近日公开指出，人工智能(AI)将使行动互联网进入到智能互联网时代，从App时代发展到智能助理+API时代。端、云、芯片的协同智能化体验十分重要。他透露，华为已投入人工智能处理器的研发工作，将于2017年底前选择适当时机发布。

每日IT极热 华为年内发布人工智能处理器
华为年内推超强处理器:集CPU/GPU/AI功能

　　余承东还强调公司仍在继续研发麒麟970处理器，该芯片将现身华为Mate 10。该芯片将基于财产安全需求方面进行设计，支持不同银行之间互相转账。此外，在未来华为智能手机将预装有安全芯片，用户能够通过该芯片成功解锁宝马、奔驰、奥迪和保时捷汽车。这几家汽车公司已经与华为达成了相关协议。

　　・传三星Note8形似S8 LG V30屏占比惊人

　　下月底，LG新一代旗舰手机就将揭开其神秘面纱了，而在此之后，LG的死对头、同为韩国手机制造商的三星也将推出其下半年的旗舰手机Galaxy Note 8。近日，微博爆料人士@i冰宇宙用文字的形式阐释了这两款旗舰手机的外观设计。

每日IT极热 华为年内发布人工智能处理器
传三星Note8形似S8 LG V30屏占比惊人

　　@i冰宇宙在微博中写道：“Note8在外观上基本上原地踏步了，只是把S8的圆角改方一些，只能说是S8风格的商务化，惊喜不大。LG的叛逆基因很强，LG V30第一次用OLED屏幕就做出超高平比，值得称赞。 ”也就是说，Note 8除了线条更加圆润之外，与S8并无多大区别。而LG V30除了会采用OLED显示屏，其屏占比也值得期待。

　　・反转!乐Pro3/双摄AI版重新登录乐视官网开售

　　本周早些时候，有网友发现乐视手机商城下架了“所有手机产品(包括酷派)”，或者无法购买状态。随后乐视官方回应称“手机业务并没有停摆，而且乐视官网手机下架，只因手机缺货，乐视商城进货通路正在沟通”。现在，乐视官网重新上架(补货)乐Pro3、乐Pro3双摄AI版手机，恢复购买。

每日IT极热 华为年内发布人工智能处理器
反转!乐Pro3/双摄AI版重新登录乐视官网开售

　　不过，当前乐视官网也只有乐Pro3、乐Pro3双摄AI版以及Cool Changer S1手机可以购买，而乐S3、以及乐2/2 Pro等第二代超级手机仍然还处于“敬请期待”状态。

　　・业内人士透露坚果Pro真实销量:50-80万部之间

　　近日锤子科技员工李貌在网上上意外泄露了坚果Pro的激活数量，从曝光的信息看，截止到6月15日，坚果Pro的激活数量为207707台，被外界解读为其销量为21万。

每日IT极热 华为年内发布人工智能处理器
业内人士透露坚果Pro真实销量:50-80万部之间

　　不过，随后锤子科技员工表示该数据只是推动调研的活跃用户数量，并非目前的整体销量，不过这样苍白无力的解释已经无法得到网友的认可。日前，业内人士潘九堂微博表示，发售两个月后，目前坚果Pro的累计销量在50-80万之间，远超所谓的21万。

　　・诺基亚2/7/8/9处理器曝光:骁龙212到骁龙835

　　日前，百度贴吧网友“诺记吧阿呆”一口气曝光了诺基亚的全线产品，称其处理器已基本确认。其中，诺基亚2定位最为低端，处理器采用骁龙212，28nm工艺，32位架构的四核A7 1.3GHz，并且仅支持LPDDR2内存，这算得上是一个古董了。诺基亚3搭载联发科MT6737这个我们都知道了，这也是唯一一款非高通处理器的诺基亚新机。诺基亚5/6都是骁龙430，均已发布。诺基亚7用上了骁龙630，诺基亚8则是骁龙660。

每日IT极热 华为年内发布人工智能处理器
诺基亚2/7/8/9处理器曝光:骁龙212到骁龙835

　　至于高端旗舰机诺基亚9，不出意料的配备了顶级处理器骁龙835。目前，诺基亚6/5/3这三款机型均已发布，而其它四款新机型暂时还没有官方的消息，至于发布时间和售价尚不清楚。

作者：Leo责任编辑：刘浪）
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