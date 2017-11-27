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高德地图发布Q3交通报告:长三角区域保持拥堵持平的城市最多

Yesky天极新闻 2017-11-27 16:36 我要吐槽

　　【天极网网络频道】今天是周一，相信大伙儿早上上班途中都被堵在路上了吧。交通拥堵一直都是大城市的顽疾，不知道在城市路网建设、综合治堵政策以及大数据应用三剂猛药之下，我国主要城市交通拥堵情况到底如何？

　　下面就让我们一起看看高通地图今天发布的《2017年第三季度中国主要城市交通分析报告》。据悉，该报告由高德地图联合交通运输部规划研究院、交通运输部科学研究院和阿里云、摩拜等机构共同发布。


高德地图发布Q3交通报告:长三角区域保持拥堵持平的城市最多

　　报告显示，2017年第三季度，在高德地图交通大数据监测的100个我国主要城市中，42%的城市拥堵延时指数同比基本持平，37%城市拥堵同比下降，综合数据表明，各地治堵效果已经初显成效，我国大部分城市的拥堵趋向平缓。

　　其中，第三季度堵城排行榜前三位的济南、哈尔滨和北京，三城市的拥堵指数同比去年同期并没有出现明显上涨，同时，石家庄、贵阳、盐城、厦门和青岛5座城市在三季度拥堵降幅达到了8%以上，其中石家庄的降幅更是达到了9.9%。

　　报告显示，同比去年三季度，2017年第三季度全国100个主要城市中有42%的城市拥堵与去年基本持平，其中长三角区域保持拥堵持平的城市最多，另外还有37%的城市拥堵同比出现下降。其中，石家庄的拥堵缓解最为明显，通勤高峰拥堵延时指数下降了9.9%。

　　此外，与去年同期相比，多堵城平峰运行车速也有了明显的提升，其中兰州平峰车速提升幅度最大，由原来的24.52km/h提高至27.20km/h，提升幅度高达10.9%。同时，位列本季十大堵城的济南、哈尔滨、北京、重庆、上海等城市，其平峰车速也都有了不同程度提升，城市运行效率得到了明显的改善。

　　同时，本季度也有部分城市平峰车速与去年同期相比出现了下降的情况，其中下降幅度最大的城市为茂名，降幅达17%，车速由原27.82km/h下降至23.09km/h。而从车速降幅榜来看，只有成都是唯一在榜的特大型城市(根据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》的标准划分)，车速降幅达7.3%，由原30.24km/h下降至28.03km/h。

作者：Apollo责任编辑：唐富强）
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